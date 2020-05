El mercado desconfía: ve al Central con alivios de corto plazo pero sin arreglar la distorsión de fondo

La autoridad monetaria comandada por Miguel Pesce parece librar una batalla día a día por domar al dólar. Nuevas medidas en una plaza financiera sin calma

Miguel Pesce, el presidente del Banco Central pueda darse el lujo de dormir una siesta, o tal vez de ver un capítulo de alguna serie. Podrá hacerlo —si así lo decide— porque sobre el final de la semana consiguió que el Central pasó de vender dólares a comprarlos. Es posible que este fin de semana, el presidente delpueda darse el lujo de dormir una siesta, o tal vez de ver un capítulo de alguna serie. Podrá hacerlo —si así lo decide— porque sobre el final de la semana consiguió que las medidas restrictivas que se tomaron a último momento le permitieran obtener un resultado positivo:

casi 300 millones de las reservas, tras varias semanas de vender buenas cantidades para frenar el precio del Y pudo así recomponer en sólo horas, tras varias semanas de vender buenas cantidades para frenar el precio del dólar oficial, que cerró la semana en $ 70,75.

un éxito de muy corto plazo. "En el fondo, en el mercado la preocupación de raíz no se va, que radica en saber qué va a pasar con la Sin embargo, muchos analistas consideran que se trata de. "En el fondo, en el mercado la preocupación de raíz no se va, que radica en saber qué va a pasar con la deuda y qué va a hacer el Central para achicar la brecha", dijo un experimentado analista financiero. En síntesis: éxito de corto plazo, incertidumbre a mediano y largo.

aliviar las restricciones monetarias tan pronto como el Gobierno consiga un acuerdo con los acreedores que sea bien recibido por los mercados. Posiblemente porque ya está pensando en el mediano plazo -además, tal vez de saborear la siesta del fin de semana-, es que Pesce intenta transmitir tranquilidad y aseguró que el Central tiene la intención detan pronto como el Gobierno consigaque sea bien recibido por los mercados.

El titular del BCRA, Miguel Pesce, se mostró confiado en una normalización del mercado cuando se defina el canje de la deuda

Y eso debería ocurrir antes del 30 de junio, fecha de vencimiento de los bonos que corresponden a la jurisdicción de Estados Unidos, lo que podría disparar otro tipo de acciones de parte de los bonistas.

"Espero que podamos liberar el mercado una vez que se resuelva esta negociación", dijo Pesce en una entrevista telefónica con la agencia Bloomberg. Y agregó: "Tendremos que ver cómo responde el mercado al estímulo si la negociación es exitosa".

Miradas desconfiadas

restringiendo el acceso de las empresas al mercado de divisas para pagar las obligaciones en el extranjero en dólares u otras monedas. Esa fue la última de una serie de obstáculos que el Central viene aplicando para tratar de frenar la demanda de dólares, algo que claramente no abunda en la economía argentina. Aunque no parezca, se trata de la misma persona que horas antes de estas declaraciones -y tras reunirse con el directorio del Banco Central , como habitualmente sucede los jueves por la tarde- decidió implementar nuevos controles,de las empresas al mercado de divisas para pagar las obligaciones en el extranjero en dólares u otras monedas. Esa fue la última de una serie de obstáculos que el Central viene aplicando para tratar de, algo que claramente no abunda en la economía argentina.

Delphos Investment. Pero aclara: "Hasta que se arregle la "Esperemos que vayamos por la positiva, que se arregle bien el tema de la deuda que liberen algunas restricciones que, en mi opinión, generan barreras para que la economía pueda crecer", señala Santiago López Alfaro, socio de. Pero aclara: "Hasta que se arregle la deuda , parece que vamos a seguir con este cepo grande, no creo que esto cambie mucho".

el efecto contrario al buscado. Es decir, más restringe el acceso a los dólares de las Para algunos analistas del mercado, cada vez que el Central aplica una nueva restricción, genera. Es decir, más restringe el acceso a los dólares de las reservas , más demanda genera. Porque, además, se intensifican los rumores de posibles confiscaciones de depósitos, de un cepo aún más rígido (¿es posible hacerlo más rígido?) y de muchos nuevos controles.

El BCRA perdió reservas en las últimas semanas, lo que llevó a rumores sobre la continuidad de la compra permitida de 200 dólares mensuales para individuos

"Son manotazos de ahogado para un mercado que se quiere restringir, que se intenta controlar", señala Gustavo Neffa, analista de Research for Traders . Y como sus colegas advierte que "estamos en medio de un proceso de negociación de la deuda , y mientras eso dure, lo que se estima que será hasta el 15 de junio o incluso finales, no tendremos muchas más novedades".

Pero aclara: "Ahora bien, en el segundo semestre tendremos una devaluación importante o acelerada del tipo de cambio oficial, que es algo que el mercado ya está descontando".

El blue no está bajo control

achicaría la brecha entre el tipo de cambio oficial y el Si así fuera, seentre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo, algo que al Gobierno le preocupa y mucho. Sin embargo, no todo es tan predecible.

un aumento del dólar blue, que esta semana volvió a subir y cerró en $ 125, tras haber estado más cerca de $ 120. Eso ocurriría, en especial, si se cierran más los acceso a los dólares MEP y contado con liqui. También puede ocurrir que, paralelamente a un aumento del precio del dólar oficial se dé, que esta semana volvió a subir y cerró en $ 125, tras haber estado más cerca de $ 120. Eso ocurriría, en especial, si se cierran más los acceso a los dólares MEP y contado con liqui.

Es, en este momento, uno de los riesgos que los funcionarios no logran despejar. Por un lado, porque no hay forma de regular al blue . Y, por otro, porque se trata de un precio que tiende a crecer cuanto mayores son las restricciones en el mercado formal. Si bien el volumen del blue es pequeño, los economistas le siguen asignando una importancia grande en su rol de formador de expectativas.

"Son todas recetas que ya se probaron y no dan buenos resultados. Pero no tienen mucho más por hacer", asegura Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, que está convencido que no habrá más ajuste del cepo por el lado de las compras minoristas (los 200 dólares por mes) "porque no es una sangría importante".