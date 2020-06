Semana clave para el dólar: cuáles son las empresas bajo la lupa del Banco Central

Con las reservas en baja, la efectividad de las últimas medidas adoptadas será la medida para vaticinar el desarrollo de la situación

Como nunca desde que asumió Alberto Fernández, la suerte que esta semana corra el Banco Central será determinante en lo que vaya a ocurrir con la cotización del dólar oficial. Con las reservas en baja -aun cuando se transita la época del año de mayor liquidación de divisas por el complejo agroexportador-, la efectividad de las últimas medidas será la medida para vaticinar el desarrollo de la situación.

En el directorio del Banco Central creen que hay, centralmente, dos cuestiones para monitorear muy de cerca: una, la operatoria en el "contado con liqui" y el "dólar Bolsa". Dos, el giro al exterior de divisas por parte de empresas que pretendan pagar deudas comerciales a proveedores pero, sobre todo, a sus propias casas matrices.

El rechazo a los pedidos para transferir divisas al extranjero fue clave, el último viernes, para que la mesa de operaciones del BCRA compre nada menos que u$s280 millones para sus reservas.

Miguel Pesce, jefe máximo del BCRA, dice que no veía posturas de venta de empresas de u$s20 millones e incluso de u$s25 millones desde 2008, cuando él era vicepresidente de la entidad, la soja se acercaba al récord de u$s600 la tonelada y todavía no había comenzado la "guerra kirchnerismo-campo".

La otra cuestión, mencionada más arriba, se relaciona con las operaciones del "contado con liqui" y el "dólar Bolsa".

Con las reservas en baja, la efectividad de las últimas medidas adoptadas será la medida para vaticinar el desarrollo de la situación

Hay una decisión de seguir muy de cerca quiénes participan en ese negocio. No es nuevo. La Comisión Nacional de Valores (CNV) venía reclamando la identificación de los principales jugadores en ese nicho.

iProfesional ya había adelantado que ese reclamo había sido cursado a tres de las principales corredoras bursátiles, que venían denegando esa información.

Antes del fin de semana, finalmente, los detalles llegaron al BCRA. Se trata de los nombres de aseguradoras y de los fondos de inversión -locales e internacionales-, que suelen dolarizar los ahorros de sus clientes.

Por ahora, aseguran fuentes oficiales, no habrá una medida extrema y no se prohibirá la operatoria en el "contado con liqui". Pero, a manera de advertencia, los funcionarios consultados aseguran que la cuestión figura bajo evaluación.

Lo que vaya a suceder con la cotización del dólar "alternativo" será clave para los próximos pasos que determine el BCRA y la CNV.

Te puede interesar Poné pesos y seguí al dólar: por qué para los expertos es el momento de los fondos comunes de inversión

"Todas las empresas que necesiten importar insumos para producir, de cualquier rama o sector, no tendrá ningún problema ni traba para hacerlo. Es mentira que las vamos a obligar a pagar esas importaciones a través del contado con liqui", prometen desde el Banco Central.

"Creen que están comprando dólares baratos. Creen, pero no es así. No vamos a devaluar", insisten cerca de Pesce.

También rechaza la sugerencia que en las últimas horas pronunció Carlos Melconian, uno de los economistas más escuchados en la City. Melconian le había recomendado "acelerar el deslizamiento del tipo de cambio" y aprovechar la actual coyuntura de baja inflación en tiempos de cuarentena.

Pesce lo descarta: "Si aceleramos la devaluación se encarecería la comida. Tendríamos más pobres. Incendiaríamos el país en un contexto de por sí muy complicado".

Tras el refuerzo del cepo al dólar, en el Central creen que "ahora le toca hacer la tarea a Guzmán"

Viernes. Casi las cuatro de la tarde. Los directores del Banco Central reciben un correo electrónico con un dato que, después de tantas jornadas tensas, es un alivio justo antes del fin de semana: la mesa de operaciones de la autoridad monetaria había comprado en el mercado nada menos que u$s280 millones en un solo día.

Miguel Angel Pesce, titular del BCRA, le comentó a uno de esos directores que no veía un mercado cambiario tan positivo desde la primera época del gobierno de Cristina Kirchner, cuando la soja se acercaba a valores récord y todavía no había explotado la "guerra con el campo".

Algunas empresas le vendieron al Central más de u$s20 millones durante esa tarde. "Es una excelente señal. Demuestra que las últimas medidas fueron efectivas. Pegamos adonde teníamos que pegar", comentó un exultante Pesce.

A la oferta de divisas por parte de las compañías se le sumó una menor demanda de billetes verdes: la mayoría de los bancos suspendieron las ventas de billetes verdes a sus clientes para analizar y poner la puesta a punto tras las últimas medidas oficiales.

Pesce logró distenderse el viernes luego de varias semanas bajo presión en que perdió reservas

En el BCRA explican que la súper oferta de dólares se debió a que les cerraron la posibilidad de girar divisas al extranjero, que se materializaban como pago de deudas por parte de las grandes multinacionales.

En las últimas semanas se había detectado que ese canal se había transformado en la principal salida de divisas, que desembocaba en una caída de las reservas, y le ponía presión al tipo de cambio oficial, que a su vez obligaba a la mesa del Central a intervenir para defender la cotización.

"Todas las empresas que necesiten importar insumos para producir, de cualquier rama o sector, no tendrá ningún problema ni traba para hacerlo. Es mentira que las vamos a obligar a pagar esas importaciones a través del contado con liqui", explican desde el Central.

Resistiendo la presión devaluatoria

El presidente del Banco Central cree la Argentina no necesita una devaluación: "El tipo de cambio real multilateral no está atrasado. Este año sólo perdimos algunos escalones contra Brasil, pero a ellos no los podemos seguir porque tienen un mercado muy volátil. Si nosotros hacemos lo mismo, nos meteríamos en un problema porque acá todos miran el precio del dólar todos los días. Allá no", argumenta cuando le consultan.

También rechaza la sugerencia que en las últimas horas pronunció Carlos Melconian, uno de los economistas más escuchados en la City. Melconian le había recomendado "acelerar el deslizamiento del tipo de cambio" y aprovechar la actual coyuntura de baja inflación en tiempos de cuarentena.

Pesce lo descarta: "Si aceleramos la devaluación se encarecería la comida. Tendríamos más pobres. Incendiaríamos el país en un contexto de por sí muy complicado".

Antes de entrar en el fin de semana, Pesce le mandó una señal a los agroexportadores, que retrasan la liquidación de divisas. Fueron los primeros que se enteraron de que el Central tuvo récord de compra de dólares durante la tarde del viernes. "Acá no habrá devaluación. No vamos a desestabilizar el país", les mandó a decir.

Para reforzarlo, el BCRA también se puso más activo en el mercado de futuros, confiado en que esta vía también servirá para ponerle un techo a la expectativa de devaluación.

Ahora, el turno de Guzmán

Tras el alivio del viernes, y el set de medidas que se pusieron en marcha, en Reconquista 266 miran hacia el Palacio de Hacienda. "Ahora nos tiene que dar una mano (Martín) Guzmán", dicen, en tono de reclamo.

No es la primera vez que los intereses de Pesce y Guzmán se cruzan. Ya había sucedido hace un mes, cuando el presidente del BCRA le reclamó que dejara de pedirle que compre bonos en pesos porque, de esa manera, no hacía más que darle salida a los inversores que buscaban dolarizarse presionando sobre las cotizaciones del "contado con liqui" o el "dólar Bolsa".

Te puede interesar Alerta por súper cepo al dólar: para poder comprar divisas desde hoy tenés que presentar declaración jurada

Pesce, ahora, quiere que Guzmán se comprometa con la nueva estrategia del Central: habilitar una (momentánea) suba de la tasa de interés, que ayude a desinflar las presiones cambiarias.

Las miradas están sobre el ministro Guzmán: en el BCRA le piden que ayude a absorber pesos del mercado

Desde el BCRA plantean que el ministro concrete una mega emisión de letras en pesos a una tasa que vaya en línea con el último retoque impuesto por la autoridad monetaria.

A partir del lunes, los bancos estarán obligados a ofrecer un rendimiento del 30,02% para todos los plazos fijos (mayoristas y minoristas), que corresponde a una tasa efectiva anual del 35 por ciento. Pesce quiere que este sea, al menos, el rendimiento que Economía les asegure a los inversores.

Un director del BCRA escuchó la queja a viva voz del jefe del Central: "Guzmán me tiene que ayudar. Si no, el único que carga con la responsabilidad de lo que pase en el mercado soy yo".

"Espero que la semana que viene se acople y me ayude", cerró.

El banquero central supone que la semana que viene será clave para el futuro de la economía. habla de un verdadero test de las últimas medidas tomadas en el mercado cambiario. Y, obviamente, en relación a la definición de las negociaciones con los acreedores por la deuda.

Sobre el endurecimiento del "cepo" habrá un exhaustivo control sobre las multinacionales que quieran girar divisas al exterior. En el BCRA admiten que existe una fuerte presión de parte de las casas matrices. "Creen que están comprando dólares baratos. Creen, pero no es así. No vamos a devaluar", insisten cerca de Pesce.

En el Directorio del Central sienten que están en medio de una pulseada con los grandes jugadores del mercado (tanto con empresas internacionales como con inversores financieros, desde fondos globales pero también compañías de seguros). "Hay una presión muy fuerte", admiten.

Sin embargo, hay confianza de que las últimas medidas marcarán un cambio de escenario en el mercado cambiario. Obviamente, siempre y cuando el Gobierno termine por cerrar un acuerdo con los bonistas internacionales.

"Si la noticia fuera que cayó la cosecha de trigo, yo estaría muy preocupado. Pero la cosecha es récord. Los chacareros tomaron esa decisión con un dólar competitivo, parecido al que tenemos. Quiere decir que cuando vean que no habrá devaluación van a apurar las liquidaciones", escuchó un interlocutor de Pesce en las últimas horas.

Ese mismo funcionario, con confianza con el presidente del BCRA, se atrevió a la consulta política-personal: