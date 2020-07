Estas son las acciones estrella que hoy más plata hacen ganar a inversores: ¿conviene comprar según expertos?

Un grupo de papeles de empresas acumula subas de hasta 220% y le ganaron por amplia diferencia a la inflación. Expertos opinan si es momento de entrar

Pocas empresas están teniendo una actividad destacada en el primer semestre del año, como consecuencia de la crisis económica, profundizada exponencialmente por la pandemia de coronavirus.

Entre las compañías que mejor desempeño tienen en su negocio en medio de este contexto y que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hay un grupo amplio de papeles que supera la inflación acumulada durante este año que, en base a datos del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) y proyecciones de economistas, sería de cerca el 13% entre enero y junio.

No sólo eso, también existe un puñado de cinco acciones que ya suma en los primeros seis meses del 2020 ganancias que superan a la inflación pronosticada para todo este año, que según los analistas de distintas consultoras locales y extranjeras sería de alrededor de 50%.

Es decir, estos activos ofrecen hasta el momento incrementos en su valor que llegan a cuadriplicar al incremento de los precios de la economía, como la alimenticia Morixe Hermanos, cuyo papel llegó a escalar 280% en el primer semestre, si bien sobre el final de junio ajustó posiciones para concluir con un rendimiento de 220% en estos seis meses.

También se encuentran otras acciones de otras empresas productoras de harinas y demás comestibles, como Molinos Ríos de la Plata (66% en el año) y Molinos Juan Semino (58%).

Y completan este selecto grupo la productora de vidrio Rigolleau (65%) y Grupo Financiero de Valores, con casi el 95% de suba en su precio durante todo el 2020.

Un grupo de acciones acumuló en el primer semestre de 2020 importantes subas. Salvo una de ellas, el resto pertenece al Panel General de la Bolsa de Buenos Aires

Las acciones que hacen ganar plata a inversores

El aspecto que llama la atención de las mencionadas firmas, es que la única que integra el Merval (el panel que agrupa a las líderes), es Grupo Financiero de Valores.

El resto de las acciones destacadas cotiza en el Panel General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde se ubican empresas con poco volumen de negocios y, por ende, afrontan por ese aspecto subas y bajas bruscas en el precio de sus papeles cuando se registra alguna compra o venta puntual por un monto elevado.

Más allá de esto, lo cierto es que los saltos de estos papeles mencionados son muy tentadores, y surge la pregunta de varios ahorristas sobre si pueden seguir escalando de precio y si tienen margen para ingresar en ellos.

Parte de la explicación del desempeño tan sorprendente de estas acciones, por un lado, tiene que ver en que tres de las cinco compañías son productoras de harinas y productos comestibles, hecho que pesa mucho en un contexto de cuarentena y crisis económica, donde la gente busca fundamentalmente artículos de primera necesidad.

"El S&P Merval subió mucho en junio a pesar de la contracción de las últimas semanas. Floreció el Panel General en todo el 2020 porque las acciones relacionadas a los alimentos tuvieron un excelente año, algo que fue potenciado en abril, que fue el primer mes completo de cuarentena. Los mercados se adelantan", resume a iProfesional el economista Gustavo Neffa, analista de Research For Traders (RfT).

En el caso de Rigolleau también se vincula a la mejora de varios sectores relacionados a la cuarentena, ya que es proveedora de ellas, mientras que en Grupo Financiero de Valores las cuestiones son más puntuales a la situación de esta organización.

A continuación una radiografía de estas "5 ganadoras" del año.

Acción estrella: Morixe Hermanos

Esta firma nacional productora y comercializadora de harinas de trigo y sémola, nacida en 1901 y conducida por cinco generaciones, encabezó el ranking semestral con un acumulado de incremento en el precio de su acción de 220%, una rentabilidad que ningún otro activo financiero tuvo en el año.

Incluso, llegó a escalar hasta 280% desde enero a mediados de junio, pero en el final del mes ajustó su valor.

Analistas consultados por iProfesional, afirman que el salto cuantitativo que hubo en pocos meses en la cotización de las acciones de Morixe se justifica en diversos factores.

El primero es el punto de inflexión que ocurrió en 2017, cuando cambió de manos, "con la adquisición de la empresa por parte de un nuevo accionista con trayectoria en la industria alimenticia", publica la propia compañía, en la que se sumó tecnología y se amplió la variedad de productos de la marca para brindarle un "mayor valor agregado".

Esto ocurrió cuando adquiere parte de la firma Ignacio Noel, ex presidente de Comercial del Plata, que le sumó su experiencia, management y contactos comerciales.

Al año siguiente, Morixe sumó nuevos negocios alimenticios, y lanzó papas congeladas, aceitunas, aceite de oliva, pan rallado, puré de papas, polenta, entre otros. Toda una estrategia que profundizó sus exportaciones, que ya tiene como destinos a Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Otros factores que fueron fundamentales para que la firma tenga un salto importante en el precio de la acción, además de la variedad y tecnología, son los aspectos económicos y políticos.

Por un lado, Morixe, como segunda marca, se vió favorecida por la Ley de Góndolas sancionada a fines de febrero pasado, debido a que los supermercados tuvieron que poner en sus locales a este tipo de firmas en la misma relevancia de exposición que a las insignias líderes.

Pero, fundamentalmente, el hecho que pesó de sobremanera es que desde que comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la gente se volcó fundamentalmente a consumir alimentos y, por la crisis económica de muchas familias, aspectos de abastecimiento y la suba de precios, empezaron a crecer muchas segundas marcas.

Allí Morixe encontró un nicho para comenzar a afianzarse de forma importante en sus ventas y en el market share, algo que también traccionó el valor de sus acciones.

Morixe "subió de precio por la fuerte demanda que tuvieron las empresas harineras por la cuarentena, donde aumentó en torno al 100% las ventas en cantidades, según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio en abril y mayo", informa a iProfesional Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

Además, Mazza indica que la compañía "fue capitalizada por su dueño mayoritario y cerró acuerdos con el Ministerio de Seguridad Social para ser un proveedor exclusivo de derivados de la harina".

Respecto a si es momento de comprar o no este papel, este experto resume: "Yo a estos precios, si la tengo, no vendo al papel; pero si estoy afuera, no compro".

Sobre todo, porque subió mucho de precio, tiene algunos pasivos importantes y puede afrontar problemas en el mercado triguero, en caso que el Gobierno "avance sobre los productores de trigo para la próxima cosecha", completa Mazza.

Acciones de Morixe son la sorpresa del año al subir más de 220%

Otras acciones tentadoras: Molinos Ríos de la Plata y Juan Semino

Otras dos empresas del mismo rubro de Morixe que subieron de forma notoria en el año son Molinos Ríos de la Plata (66%) y Molinos Juan Semino (58%), las cuales llegaron a superar el 70% en el semestre para antes que finalice junio, pero en el último día hábil del mes ajustaron posiciones por toma de ganancias.

En ambos casos, estas compañías también tuvieron un buen desempeño por ser productoras de alimentos, un sector que es impostergable y más requerido en medio de la cuarentena por coronavirus y crisis económica. "Ambas también se beneficiaron de un tipo de cambio al alza", por sus exportaciones, dice Neffa a iProfesional.

Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 y es una de las empresas líderes de la industria alimenticia de la región, con 16 fábricas y exportaciones a más de 50 países.

Su estrategia se basa en dos pilares: el desarrollo de sus marcas tanto en el mercado local como en el internacional y su creciente participación en el complejo oleaginoso, donde es clave en el procesamiento de soja y comercialización de sus derivados.

"Molinos Rio de la Plata estuvo en el boom de consumo de la cuarentena, en toda su línea de producción, desde congelados hasta manufacturados vinculados a la harina. Los mismo que Semino y Morixe", resume Mazza a iProfesional.

Y agrega: "El mercado en estas acciones requiere de una pausa para evaluar realmente el impacto en precios de lo ocurrido en el segundo trimestre. Necesitamos ver el balance y saber que realmente pagamos en precios el valor a recibir, aún tenemos dudas".

En cuanto a Juan Semino, esta firma nació en 1865 por Don Marcelino Semino, y continúa en manos de la familia tras seis generaciones a cargo. Su política se basa en elaborar productos a medida de sus clientes. Incluso, es el mayor productor de almidón y gluten de trigo del país, y exporta a numerosos destinos en todo el planeta.

"Semino es como Morixe, son empresas del mismo sector, tuvieron un desempeño extraordinario. Tiene un perfil más exportador que Morixe, y eso ayuda, sobre todo con la región. Nos gusta más, pero todo el sector debe monitorear de cerca lo que pase con el trigo la próxima campaña, ya que del record de cosecha hoy se habla de que podría caer un 10%", puntualiza Mazza.

Para acotar a que si ocurre un evento cambiario, "es de esperar que afecte duramente a los productores. La empresa hará una diferencia en el corto plazo con la intervención, pero en el mediano y largo plazo ya no será una empresa para estar posicionada".

Según las estimaciones, en poco tiempo Argentina puede pasar de producir 21 millones a producir menos de 14 millones de toneladas, "y eso afectará a todo el sector molinero".

La Bolsa de Comercio dejó el primer semestre del año con acciones que rindieron hasta 220%, cuatro veces más que la inflación prevista para todo 2020

Rigolleau

Esta compañía nacional nacida en 1882, que 26 años más tarde comenzó a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires, es fabricante y comercializador de vidrios para uso doméstico, farmacéutico y cosmético.

El precio de su acción ha subido casi 66% en todo el 2020, un nivel bastante superior a la inflación y más del doble de lo que paga al año la tasa de interés de un plazo fijo a 30 días.

La causa de ello es que algunas líneas de sus envases apuntan a empresas esenciales (alimentos, bebidas y medicamentos), por lo que el elevado consumo en este tipo de productos tracciona sus ventas.

"Además, el balance publicado en mayo arrojó una mejora interesante en su resultado operativo versus el mismo trimestre del año pasado, algo que incidió en su suba de casi 24% sólo en junio y repercutió en el acumulado semestral", reflexiona ante iProfesional Rubén Pasquali, analista de mercados de Fernández Laya.

Incluso, a través de una comunicación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Rigolleau informó que la "compañía no ha sufrido impactos significativos en sus resultados como consecuencia de la pandemia".

Y agregó que "si bien se han presentado ciertas dificultades de distinto tipo que ralentizan o complejizan nuestras operaciones, podemos sostener que el negocio industrial debería mantener un nivel de actividad conforme a lo esperado en función a que los negocios de alimentos, bebidas y medicinales están teniendo una salida similar a meses anteriores".

Por otro lado, detalla que el negocio de hogar va a sufrir un "deterioro importante en virtud de ventas, producto de la caída de la actividad y cierre de comercios por efecto de la cuarentena".

Pero que esta situación puede "mejorar rápidamente" si se revierte la situación económica y se disipa la pandemia.

Asimismo, la propia Rigolleau sentencia en su comunicado que las "perspectivas no son negativas en función del futuro inmediato".

En cuanto a si puede ser momento de comprar o no este papel, Pasquali afirma: "Ya vimos la suba importante, no sé si puede seguir subiendo".

Desde la visión de Mazza, "Rigolleau es bazar, todo lo vinculado al vidrio. La cuarentena debe haberle pegado, sobre todo en lo vinculado a vasos, platos y botellas. Hay todo un sector demandante de la industria del vidrio paralizado, desde locales de venta hasta quienes necesitan ser provistos de estos insumos. Necesitamos saber dónde estamos parados, se requiere ver el segundo cuatrimestre y medir el impacto".

Grupo Financiero de Valores

El Grupo Financiero Valores (VALO), controlante en un 99,99% del Banco de Valores, es un banco que se encarga de la estructuración y emisión de títulos de deuda privados. Actúa también como agente fiduciario financiero y es el principal agente de custodia de Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Las acciones de esta empresa subieron 95% en los seis meses que ya pasaron de este año. "Esta entidad reportó buenas utilidades, y opera en un nicho, en el que normalmente paga buenos dividendos. De hecho, es una de las pocas empresas que trabajan con fideicomisos financieros, un de las pocas alternativas de financiamiento que hay en este momento y eso puede ayudar a que haya subido tanto", dilucida a iProfesional Pasquali.

En este sentido, este papel rebotó a un nivel que superó los máximos de su valor y "ha pagado dividendos que otros bancos no están distribuyendo", completa.

Para Neffa, "la acción de Grupo Financiero Valores tiene algunas incógnitas, no encuentro explicación a semejante suba, en un contexto en que todos los tipos de inversiones donde opera van para atrás y porque se achicó el mercado de capitales".

Finalmente, Mazza sostiene que "el protagonismo de esta empresa lo tiene Napoli", que es el presidente del Banco de Valores, con la importancia que tiene que también es el accionista mayoritario que "reinvierte los dividendos de la empresa en acciones".

"Él ha sido un gran sostén de valor, y de alguna forma cierta garantía para los inversores retails que si hay valor, él pagará el precio. Aun así la empresa está 50% por debajo de sus máximos en dólares. Es un negocio muy cíclico con la economía, sobre todo en cuanto a colocaciones en pesos para consumo o capital de trabajo", concluye Mazza.

Y finaliza sosteniendo que si la economía reactiva con fuerza, el Banco de Valores "hará la diferencia", pero "a estos precios, es preferible reducir la ponderación y migrar hacia BYMA, que es la prima hermana de VALO, y que tiene reservas de capital abundantes, en dólares, y un mercado en pleno crecimiento".-