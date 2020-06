¿En qué invertir pesos hoy?: las mejores oportunidades y los riesgos que hay en el mercado, según analistas

Los expertos reconocen que hay oportunidades en el mercado local pero recomiendan mantener la mayor parte del portafolio por fuera del riesgo argentino

La volatilidad y el postergado acuerdo por la deuda son los factores que predominan en el mercado local. Por ello, los expertos refuerzan sus advertencias al momento de recomendar inversiones en pesos.

En uno de los paneles de la EFI Week, organizada este año en forma virtual, 3 analistas dialogaron sobre las mejores inversiones para hacer en este momento. Gustavo Neffa, María Laura Tramezzani y Guillermo Pérez compartieron sus recomendaciones a la hora de invertir en un panel moderado por Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales.

¿Qué hacer con los pesos?

El debate se enfocó en las posibilidades de inversión en moneda local, por lo que Gustavo Neffa, director y socio de Research for Traders, se refirió fundamentalmente a la curva de bonos en pesos.

"Argentina es una tierra de oportunidades pero hay que operarlo: el ‘buy and hold’ (comprar y mantener) no existe. Hay que estar constantemente ingeniándoselas para leer cuáles son las oportunidades", alertó Neffa.

En ese sentido, resaltó que hoy las paridades de los bonos, es decir, "el valor al que están cotizando junto con los intereses corridos respecto de lo que deberían cotizar", indican mucho.

"Si se encuentran en valores muy bajos, el riesgo de default nos da una señal muy importante pero también puede haber una oportunidad ahí", apuntó.

El mercado acompañó las licitaciones de letras y bonos en pesos que realizó en los últimos meses el Ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con la Secretaría de Finanzas

Con respecto a la curva de deuda en moneda local, el especialista comentó que al mercado le interesaba descubrir si el Gobierno "iba a romper el mercado de pesos, lo que no ocurrió, o si iba a preservarlo, tal como pasó".

El propio Ministerio de Economía hizo muchos esfuerzos en ese sentido durante los últimos meses y resaltó la necesidad de normalizar el mercado de deuda local.

"Es necesario recuperar la soberanía monetaria, construir una curva de rendimientos en pesos que brinde opciones de ahorro y permita el financiamiento para el sector público y privado, asegurando de este modo la estabilidad de mediano y largo plazo", manifestó la cartera conducida por Martín Guzmán en un comunicado publicado la semana pasada.

El foco oficial en reconstruir la curva fue acompañado por los inversores que acuden masivamente a las licitaciones de letras y bonos. En ese marco, Neffa consideró que la curva de pesos, sobre todo en el tramo medio, está "un poco cara".

Dentro de la curva en pesos, los bonos que ajustan por inflación son los preferidos por Gustavo Neffa

"Los inversores confirmaron su interés a lo largo de todo el año, bono tras bono, letra más letra. Así, el apetito por el riesgo se fue corriendo hacia el año 2021, 2022, 2023.... Ahora incluso hay apetito inversor por bonos al año 2024", recalcó el especilista.

Y detalló que los preferidos son los títulos que ajustan por inflación. "Son bonos nuevos que se van volcando al mercado. Se puede mencionar el TC23, TX23, TX24 y T2X2 como bonos que están entre nuestras preferencias. Son títulos en pesos ajustables por CER, a los que podríamos agregarle algunos bonos ajustables por Badlar", puntualizó.

Neffa también resaltó que, mientras la deuda en dólares sufrió mucha volatilidad debido a la negociación con los acreedores, "los bonos en pesos han ganado desde diciembre terreno y preponderancia en las carteras pero, obviamente, con una devaluación bastante grande".

Al respecto, reconoció que "ya no sirve mirar el dólar oficial sino que siempre estamos mirando el contado con liqui o la brecha cambiaria como para medir los rendimientos, lo cual se convierte en un nuevo problema".

Cedears: afuera del riesgo argentino

Pese a sus recomendaciones, Neffa también insistió en que hoy el foco de las inversiones debe estar puesto en los mercado externos. Por ello, recomendó los cedears como una forma de invertir en Estados Unidos desde la Bolsa local.

En esa línea, destacó a numerosas compañías informáticas, más allá de las tradicionales agrupadas como "FAN" (Facebook, Amazon, Apple, Google y Netflix).

"Estamos mirando algunas tendencias en el mundo de la informática, como Globant o Alteryx. Vemos empresas que proveen instrumentos o elementos que se incorporan en las computadoras, como microprocesadores. Ahí Nvidia es nuestra recomendación máxima. También plataformas de trabajo, como Zoom, o de procesamiento de datos, como Zoom information", señaló Neffa, que también mencionó ETF que siguen a empresas de procesamiento en la nube o robótica.

A su turno, María Laura Tramezzani, fundadora de AAG Finance, se manifestó claramente a favor de inversiones que eviten el riesgo argentino. "Los argentinos tenemos nuestra vida, familia, bienes, casa, trabajo en Argentina pero a la vez no creemos en nuestra moneda. En nuestra supuesta moneda, que es de transacción", afirmó.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la pandemia, sostuvo que hoy "la caja es el rey". Si bien reconoció que puede haber algunas oportunidades para quienes quieran invertir una porción mínima de su portafolio en Argentina, la especialista prefirió mantener una postura más conservadora.

"Cuando uno está hablando de los ahorros de toda la vida y del patrimonio grueso de una familia, la prudencia a la hora de manejarlo debe ser muy grande. Y Argentina nos dificulta esa prudencia", consideró.

Y argumentó: "Mi forma de ver el patrimonio líquido en Argentina es ser tremendamente conservadora y buscar lugares donde la historia dice que están mejor cuidados. Eso son los países centrales".

El índice Nasdaq, que agrupa a las empresas de base tecnológica, se encuentra en máximos

Al momento de mencionar las oportunidades de inversión en el exterior, Tramezzani recalcó la importante inyección de liquidez de los principales bancos centrales y gobiernos del mundo para sostener la actividad privada.

Además, opinó que en un mundo de tasas bajas para los bonos soberanos, el mayor potencial de suba estará entre las acciones de las compañías que salgan mejor paradas de la pandemia.

"Los primeros ganadores en el mundo de la crisis, son aquellos que se benefician de los cambios de hábitos del consumidor. Básicamente, en tecnología, en el mundo de Internet. Compañías que tienen toda su plataforma de ventas en forma digital están alcanzando precios máximos en el valor de sus acciones", indicó.

Y añadió que la digitalización es una tendencia que llegó para quedarse "no solo por el cambio de hábito del consumidor sino por lo que significa para el empresario la baja de gastos de la estructura de costos fijos".

Tramezzani también resaltó que el sector de salud será otro de los ganadores. "Va a haber cambios de hábitos de cara a los consumidores de salud y a los Gobiernos, que van a pensar el sistema sanitario de una manera totalmente distinta. Ya hemos visto que los colapsos del sistema de salud son los que están produciendo no sólo una gran cantidad de muertes sino el daño a las economías", analizó.

¿Y los impuestos?

Un tema que no se suele tocar al momento de hacer recomendaciones de inversión está relacionado con el pago de impuestos asociado a cada elección de cartera. Al respecto, Guillermo Pérez, CEO y fundador de Grupo GNP, firma especializada en estrategia fiscal, brindó algunos consejos.

"Todo lo que se invierta en el exterior va a pagar impuesto a los bienes personales, con la sobrealícuota de 2,25%. Además, están los impuestos de 15% (utilidad por compraventa de acciones o fondos) o hasta 35% por rendimientos (dividendos o intereses). La gran ventaja es invertir en un fondo común de inversión que, si no paga renta, se reinvierte en sí mismo, con cual, en la medida que no se necesite el dinero, no se abona el impuesto", señaló Pérez.

En cambio, agregó que "los bonos del Tesoro nacional, los plazos fijos y las cajas de ahorro están exentas del pago bienes personales".

Las inversiones radicadas en el exterior están sujetas al impuesto a los bienes personales y a la renta financiera

A nivel local, el experto en la cuestión impositiva comentó: "En 2020 están exentas las obligaciones negociables con oferta pública, los fondos comunes de inversión abiertos y los fideicomisos para la mayoría de sus operaciones, además de los plazos fijos".

Entre las obligaciones negociables con oferta pública, se destaca en el último tiempo el boom de deuda corporativa dólar linked.

Finalmente, Pérez compartió con los asistentes una "perlita" de la la ley de solidaridad, que modificó al impuesto a la renta financiera y todavía está en debate. "Los intereses de plazos fijos de 2019 también podrían estar también exentos, hay una discusión teórica al respecto sobre el texto de la Ley que salió en diciembre pasado", aclaró, y recomendó chequear ese punto antes de realizar la declaración impositiva.