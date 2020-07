Mientras la recaudación de impuestos se desploma, el Banco Central le giró otros $100.000 millones al Tesoro

La asistencia es por concepto de utilidades contables como consecuencia de la devaluación del peso. En el mercado ven menos margen para esta financiación

El Banco Central le transfirió ayer otros $100.000 millones al Tesoro, en concepto de utilidades. Así lo decidió el directorio en la reunión que, como cada jueves, mantuvo por la tarde. Allí, los directores junto al presidente del organismo, Miguel Pesce, resolvieron enviarle estos recursos al gobierno, que se suman a los $ 200.000 millones que ya le había girado en junio para que el Ejecutivo pudiera hacer frente a sus necesidades financieras.

En total, en lo que va del año, el Central le transfirió al Tesoro $ 940.000 millones en concepto de "utilidades" o ganancias contables que, sumadas a los $ 312.000 millones que le mandó como adelantos transitorios —una suerte de préstamos o giros en descubierto— representan $ 1.252.000 millones o, mejor dicho, 1,2 billones de pesos.

¿De dónde salen estas "utilidades" o ganancias que el Banco Central tiene y puede girarle al Tesoro? Se trata de fondos que provienen de las ganancias contables que el Central obtuvo durante el 2019 como efecto de la devaluación del peso.

Recordemos que el 2019 comenzó con un tipo de cambio de $ 18 por cada dólar y terminó con uno de $ 65. Esta tremenda devaluación le permitió al Central obtener ganancias o utilidades por 1,6 billones de pesos, que son las que durante todo este año le ha estado transfiriendo al Tesoro nacional.

Te puede interesar ¿Vas a poner plata en un plazo fijo?: expertos anticipan si será buen negocio hasta fin de año

El titular del BCRA, Miguel Pesce, otra vez al rescate del Tesoro ante la caída de la recaudación

¿Queda margen para continuar la asistencia?

Esto lleva a que los analistas del mercado dejen ver sus dudas respecto de cuánto margen siga teniendo el Gobierno para continuar con la financiación desde el Banco Central sin que eso repercuta en las variables económicas o financieras, tales como inflación y tipo de cambio.

"Con este giro de utilidades, el Central ya le transfirió alrededor del 70% de sus ganancias del 2019, por lo cual no queda mucho resto para girarle al Tesoro", sostuvo el economista Salvador Di Stefano. Tras lo cual sugirió que "tal vez por eso en el mercado se habla tanto de la necesidad de devaluar que tendría el Gobierno, porque si no devalúa no podrá tener utilidades durante 2020 que le servirán para transferirle al Tesoro en el 2021".

Te puede interesar En el inicio de julio, el dólar blue avanzó dos pesos mientras el oficial siguió con su marcha ascendente

Es importante tener presente que las "utilidades" del Banco Central son ganancias contables. Esto significa que cada vez que le transfiere estos fondos al Tesoro, la autoridad monetaria tiene que emitir pesos. Y esa emisión preocupa a muchos economistas y analistas, ya que aseguran que al levantarse la cuarentena podría terminar provocando una fuerte suba de precios.

"Por ahora todo está contenido, ya que los precios no suben porque el consumo está por el piso, pero cuando todo vuelva a la normalidad el nivel de emisión será una de las variables que impactará en la inflación", sostuvo Leonardo Chialva, analista de Deplhos Investment.

Sin embargo, aclaró que la inflación no subirá sólo como resultado de la emisión de pesos que haga el Central durante todo el 2020. "Habrá que ver cómo maneja el Gobierno el tema paritarias y los pedidos de aumentos de precios de parte de las empresas, es un todo que tiene que tratar de contener", precisó.

La emisión del Banco Central preocupa a los analistas.

Te puede interesar Se disparó el furor por los bonos atados al dólar: por qué pasaron a ser la gran apuesta de los inversores

Asistencia en alza, recaudación en baja

Los fondos que el Central le transfiere al Tesoro son utilizados por el Gobierno para hacer frente al enorme déficit que tiene este año, donde la recesión se convirtió en parálisis económica como resultado de la cuarentena dispuesta por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia del Covid-19. Y como si fuera poco, el Gobierno debió salir a auxiliar a empresas y personas que necesitan ayuda financiera para tratar de sufriera la ola gigante del coronavirus.

La necesidad de hacer frente a los gastos fijos del Estado (sueldos, jubilaciones, etc) sumada a la porción de salarios del sector privado con el programa ATP, el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y demás programas sociales para paliar la parálisis económica, ha hecho que el Gobierno recurra cada vez más a los auxilios financieros del Banco Central.

De hecho, no resulta extraño que el directorio de la autoridad monetaria haya aprobado este giro de utilidades justo el día en que se conoció que la recaudación impositiva de junio registró una caída en términos reales del orden del 15%.

Tal vez con el dato ya en la mano, las autoridades del Banco Central no tuvieron más remedio que aprobar otra transferencia de fondos para auxiliar—una vez más— a las escuálidas arcas del Tesoro, ya que por la vía de la recaudación de impuestos apenas si reunió $ 545.963 millones.