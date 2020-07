Nadie quiere un bono argentino: la estrepitosa caída del país en un ranking que elaboran fondos de inversión

La Argentina desapareció en el podio de los títulos más negociados en mercados emergentes. Las razones y cómo afecta el canje de la deuda

Si bien los bonos argentinos no suelen ser de los más negociados en el mundo, este año el poco apetito que había terminó de desaparecer y el país fue eliminado en el ranking de la deuda más negociada en los mercados emergentes. El último rastreo del volumen de trading que hace la Emerging Markets Traders Association (EMTA) de la primera parte dee este año, es categórico: la Argentina ya no aparece.

En 2019, la deuda argentina movió u$s250.000 millones según los datos de esta asociación que nuclea a los bancos y fondos de inversión más importantes del planeta, ostentando el cuarto lugar del podio. Los títulos de México y Brasil fueron los que más operaron el año pasado con u$s972.000 millones y u$s781.000 millones respectivamente. Ahora, con la información de este año, los mismos ganadores en el podio siguen siendo México y Brasil, pero el cuarto puesto que tenía la Argentina ahora lo ocupa India y quinto Sudáfrica.

En Wall Street esperan que el canje pueda aceitar el volumen de negociación de la deuda Queman en la mano

En el mercado financiero cuentan que el descalabro post PASO y eldesenlace de la crisis del macrismo, sumado a la llegad de Alberto Fernández al poder, terminó por erosionar el apetito de los inversores extranjeros por la deuda local.

"Nadie quiere hoy por hoy tener en su cartera deuda argentina. Todos sabíamos que iba a haber una reestructuración hace rato y eso paraliza la operatoria. Quienes los tenían, además, no querían salir a venderlos a precios tan bajos como tuvieron a inicios de año", explica el gestor de un fondo extranjero.

Sucede que la deuda argentina llegó a cotizar al 30% de su valor en marzo y los principales tenedores de esos títulos son inversores que compraron cuando valían 100% u 80%, y por eso no quieren aceptar una oferta del Gobierno por el canje que tiene un precio en torno a los 53 dólares cada 100.

"El que tiene los bonos no los quiere malvender y espera a ver cómo termina el canje de deuda. Pero además son invendibles en estos momentos porque el país no genera confianza. Es discutible si los nuevos títulos que emitirá el país serán atractivos o no", añadió elgerente del fondo. Algunos creen en el mercado que si la reestructuración sale bien, los bonos argentinos tienen un potencial de suba. De hecho, en Wall Street dicen los optimistas que la deuda puede empezar a operar a tasas del 8% o 10% cuando ahoralo hace al 13%. Es el caso de Alberto Bernal de XP Securities y de Hans Humes, del fondo Greylock que aceptó la propuesta de canje oficial.

Guzmán dice que hay margen para mejorar la oferta que ya está propuesta Definiciones del ministro Martín Guzmán afirmó que "una carga de deuda que fuerce al país a no tener condiciones para invertir en desarrollo afecta a las oportunidades de la población, a la pobreza a la desigualdad, los procesos de endeudamiento que terminan mal son tóxicos". Las últimas definiciones del ministro acerca de la deuda muestran que el desenlace es incierto.afirmó que "una carga de deuda que fuerce al país a no tener condiciones para invertir en desarrollo afecta a las oportunidades de la población, a la pobreza a la desigualdad, los procesos de endeudamiento que terminan mal son tóxicos".

Con respecto a cómo siguen las negociaciones con los principales tenedores de la deuda, afirmó que "las dos partes se han ido acercando pero un grupo de acreedores no ha querido seguir negociando y hubo otros que sí lo entendieron y el resto tendrá tiempo para decidir".

El ministro remarcó que "el proceso y la oferta ha recibido un amplio respaldo externo e interno. Es una oferta que respeta las posibilidades de Argentina y que muestra una gran voluntad de querer llegar a un acuerdo". Finalmente, y respecto de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Guzmán detalló: "cuando negociemos con el FMI, vamos a apuntar a negociar un programa que sirva para la Argentina que ayude a tranquilizar la situación económica".