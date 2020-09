El Central, decidido a domar el dólar contado con liqui: por qué el mercado sigue desconfiado

Ante el aumento de la demanda por parte de los ahorristas, el BCRA quiere aprovechar el efecto positivo del canje. Puede bajar el precio en el corto plazo

Desde que el Banco Central confirmó que ingresaría al canje de la deuda con sus bonos en dólares, el mercado comenzó a hacer cálculos de cuánto podría bajar el precio del dólar contado con liquidación y cuánto tiempo duraría esa baja, que permitirá reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos que se consiguen en la Bolsa.

Y aunque los pronósticos pueden diferir en tiempos y valores, todos coinciden en algo: es una solución de corto plazo que no resuelve el problema de fondo de la tendencia alcista del dólar, la falta de confianza.

Así, los analistas prevén que a partir de esta semana y durante al menos 15 días los efectos de la venta de los bonos que el Banco Central obtendrá por haber ingresado al canje de la deuda con los títulos que contaba en su poder -y que no tenían mercado para ser vendidos- dará sus frutos, y el precio del dólar contado con liqui podría bajar bastante.

Pero son cautelosos cuando se trata de pronosticar cuánto tiempo podría durar ese efecto. Y todos descuentan que, más tarde o más temprano, el dólar retomará su tendencia alcista.

Según las estimaciones realizadas por los analistas de IEB, el volumen de los bonos que poseerá el Banco Central con los que podría intervenir en el mercado abierto "equivale al volumen de 66 ruedas de renta fija en ByMA (PPT), 44% de la base monetaria o, 38% de los pasivos remunerados del BCRA (Pases + Leliqs)".

En base a esto, estimaron que con la venta de estos bonos por parte del BCRA el "contado con liqui" proyectado para septiembre debería valer alrededor de $118,7.

Para el economista y consultor Salvador Di Stefano, "el dólar MEP y el contado con liquidación podrían fluctuar entre $112 y $130". Y pronosticó que "aunque baje, nunca estarán por debajo de $112, lo que quiere decir que hay grandes oportunidades de compra, porque el dólar tarde o temprano volverá a subir".

En la misma línea opinó Gustavo Neffa, analista de Research for Traders, quien subrayó: "El Banco Central ha dejado en claro que está decidido a bajar el tipo de cambio a corto plazo, entre otras cosas utilizando los bonos que obtendrá del canje. Sin embargo, sabemos que el poder de fuego es limitado, en el sentido de que en algún momento se termina".

Y puso la lupa sobre cuál será la prioridad de la estrategia oficial: "El punto es si quiere dilapidar todos esos bonos para venderlos contra pesos, obviamente que a corto plazo va a producir el efecto deseado. Ya lo hemos visto en los últimos días pero tarde o temprano retomará su tendencia alcista".

Al volcar bonos al mercado financiero, el BCRA espera influir en el precio del "contado con liqui"

La importancia del efecto sorpresa

Para Gustavo Quintana, de PR Brokers, no hay dudas de que el Central logrará su objetivo de bajar el precio del contado con liquidación en el corto plazo. "Sí, seguramente van a tratar de diluir expectativas y de disminuir la brecha. Y lo más probable es que durante la primera semana e incluso la primera quincena de septiembre lo consigan y luego habrá que ver si el mercado acompaña esa tendencia de la acción del Central", sostuvo. Pero advirtió: "Todo dependerá de qué estrategia utilicen".

Ocurre que hay analistas del mercado que creen que la mejor estrategia que puede seguir el Central es vender los bonos manteniendo intacto el efecto sorpresa.

"Si el mercado te ve venir y te adivina la jugada, entonces ya no tendrá sentido sacrificar esos bonos, porque igual harán subir el dólar contado con liquidación de nuevo poco tiempo después", señaló un experimentado operador. Y sostuvo que "lo mejor que puede hacer el Central es vender de manera sorpresiva, un día un volumen alto y luego cambiar sus movimientos para que no lo vean venir".

Existen varias alternativas que la mesa de dinero del Banco Central podría poner en práctica con los nuevos bonos que recibirá como resultado de haber ingresado al canje. Podrá venderlos para obtener dólares, con lo cual fortalecería las reservas, o podría venderlos en pesos, con lo cual absorbería una importante cantidad de pesos de los muchos que ya ha emitido en lo que va del año debido a la cuarentena. Esto es porque los bonos son de doble entrada y doble salida, lo que significa que pueden ser operados en dólares o en pesos en el mercado.

"El Banco Central tenía títulos que no cotizaban y ahora tendrá títulos públicos que cotizan en el mercado, de modo que lo que hará es ir vendiendo esos bonos al sector privado, lo más probable es que los venda en dólares, para así hacer crecer las reservas, lo que le dará más fortaleza al Central frente al mercado", arriesgó Di Stefano.

Y calculó que "si el Central vendiera todos los bonos en un solo acto, las reservas podrían crecer en más de 7.000 millones de dólares y alcanzar los 50.000 millones de dólares, en lugar de los 43.000 millones que hay ahora".

Por eso, Di Stefano cree que el organismo que preside Miguel Pesce optará por vender los bonos en dólares, porque considera que "obtendrá más rédito político si los vende en dólares y refuerza las reservas que si los vende en pesos y absorbe pesos de la base monetaria, ya que todo el mundo está obsesionado con el nivel de reservas del Banco Central".

Sin embargo, el consultor advirtió que "la buena noticia es que venderá los bonos y mejorará las reservas líquidas, pero al mismo tiempo cuando venda los bonos -al vender los bonos a un valor inferior a 100- su patrimonio va a disminuir y va a quedar un Banco Central con un patrimonio muy flaco y que no genera confianza a futuro".

Miguel Pesce, titular del BCRA, con un objetivo prioritario: bajar la brecha del dólar oficial y el paralelo

Sigue faltando lo más importante

La estrategia de vender bonos que están entre los activos del Central para presionar a la baja la cotización de algún tipo de dólar no es nueva. "Lo hemos visto muchas veces, en 2009, en 2014 y en 2015 ya se usó esta estrategia", recordó Neffa.

Y subrayó: "el problema es que el Central está empecinado en cerrar la brecha, pero sobre la base de regulaciones y no sobre la base de la confianza. Y las ventas de bonos que en algún momento se acaban".

Las operaciones a las que se refería el analista de Research for Traders son aquellas que en 2009 se hicieron durante la gestión de Martín Redrado al frente del Banco Central. De hecho, hace pocos días el economista y ex titular del BCRA recomendó hacer este tipo de operaciones junto con otras tres herramientas: generar bonos en pesos con distintos tipos de índices, acordar con empresas exportadoras de cereales adelantar las prefinanciación de la cosecha 2021, y convertir de yuanes a dólares u$s9.000 millones del swap con el Banco Central de China.

Pero según algunos analistas ni todas estas medidas serían suficientes para contener el dólar por la falta de confianza en la economía argentina y en la fuerza del peso.

"El problema verdadero radica en que el mercado spot no hay dólares suficientes y no los habrá hasta que se incrementen las exportaciones y eso, depende en buena medida de que el Central decida soltar el tipo de cambio oficial", señaló un ex director del Banco Central.

De hecho, como la demanda en el mercado de contado no cesa, en las últimas dos semanas el Central tuvo que vender entre 50 y 100 millones de dólares por día de las reservas. Esas mismas reservas que podrían aumentar más de 7.000 millones de dólares gracias a los bonos que el Banco Central recibirá ahora que decidió ingresar al canje de la deuda.