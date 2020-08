Próximo objetivo de Guzmán: que los bonos argentinos coticen como los de Ghana y Bielorrusia

Este lunes el Gobierno anunciará un alto nivel de adhesión a la operación. Bonos saldrían a cotizar al 12,5% pero en el mercado creen que podrían mejorar

Con el canje de deuda en el espejo retrovisor, la Argentina empezará un nuevo camino en su relación con el mercado financiero. Las miradas estarán puestas, luego de confirmarse hoy un nivel de adhesión casi total a la propuesta, en la tasa de rendimiento de los nuevos títulos que el país emitirá el 4 de septiembre. Más que el valor al cual saldrá en lo inmediato, que estaría en torno al 12,5%, la pregunta clave es si el país puede aspirar a tasas "normales" de naciones comparables.

En el mercado dicen que el mundo desarrollado y emergente juega a favor de Argentina , pero la pregunta es si podremos aprovecharlo. "Las dudas sobre el frente interno en un contexto por demás desafiante van a existir por un largo tiempo. A la maltrecha economía se suman factores de índole político y social que no suman. Sin embargo, Argentina tiene la mesa servida a nivel de precios y rendimientos de los bonos de países en desarrollo", recuerda un experimentado operador de la City.

En el mercado creen que el país se podría beneficiar del mundo donde sobre la liquidez Pagando el costo de reputación

Pocas veces (quizás nunca antes) se observó un escenario internacional tan favorable para el país. La foto de hoy es sumamente prometedora. Pensando que las posibles tasas de salida de 12% para los bonos locales, hace que esos niveles se ubiquen casi en el doble de lo observado en países comparables.

Recuerdan que la Argentina no hace mucho tiempo supo limitar en el rango de créditos B. En ese espectro se encuentran países como Egipto (poco más del 6%), Ucrania (6%), Bielorrusia (7,7%) y Ghana (7,3%), con tasas promedio de 6,5%

"Hoy suena a utopía, pero ahí es donde operan hoy países similares al nuestro, al menos en un pasado reciente. Si observamos lo que ocurre en la región, las diferencias son aún mayores", enfatizan.

La clave también será si los inversores, como suelen demostrar, tienen "memoria corta". El país que ingresa en default de su deuda en forma recurrente puede colocarle un piso alto a la tasa que pagarán los títulos argentinos. El "prontuario" del país juega claramente en contra pero el mundo de híper liquidez podría subsanar momentáneamente eso.

"Puede ser que cuando salgan a cotizar los nuevos bonos , los inversores se tiren de cabeza porque no van a encontrar rendimientos tan elevados en el mundo", dicen en el mercado.

Operadores locales dicen que los nuevos títulos tendrán una suba de hasta el 25% luego del canje Esta vez, con viento a favor

Portfolio Personal Inversiones (PPI), si se asume una eventual comprensión de spreads hacia el 10% desde el 12,5% actual, el potencial up side cuando los nuevos bonos estén en el mercado se ubica entre el 20 o 25%. "Considerando la relación riesgo-retorno, el tramo más atractivo se encuentra entre la parte corta y media de la curva; aunque, en el caso de un escenario de fuerte comprensión de spreads, los títulos a más largo plazo resultarían más beneficiados", recuerda.

No obstante, la probabilidad de un escenario de este tipo –hoy discutida- dependerá del marco que se logre rearmar en los próximos meses, en particular en las negociaciones con el FMI y de las señales que vaya dando -o no el Gobierno- en relación a la política económica post pandemia, según PPI.

Delphos Investment señala que en un contexto de mayores precios externos y de recuperación de la demanda de activos argentinos post pandemia, la cuenta financiera del balance cambiario debería tener menor presión en el futuro y el señala que en un contexto de mayores precios externos y de recuperación de la demanda de activos argentinos post pandemia, la cuenta financiera del balance cambiario debería tener menor presión en el futuro y el Banco Central podría mantener el nivel de reservas en valores razonables en el próximo año. "Medidas que alienten la inversión productiva por parte de empresas podrían dar mayor vigor a este proceso de crecimiento empujado por factores externos", dice.