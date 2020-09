Desinterés total: acciones argentinas derrapan en septiembre pero duplican sus pérdidas en el año

En lo que va de este mes se ven caídas de hasta 30%. Bancos son los principales castigados. ¿Peligra la permanencia en el índice de emergentes del MSCI?

A la sangría de reservas y el derrumbe de los bonos, se suman las acciones argentinas. Los papeles que cotizan en forma de American Depositary Receipts (ADR) en Nueva York pierden hasta 30% en dólares y acumulan un desplome de hasta 65% en moneda extranjera en lo que va de todo el 2020. Las empresas argentinas están fuera del radar de los inversores a pesar de mostrar valuaciones realmente atractivas.

Los papeles que más castigados están siendo en el mes son los siguientes: YPF (-30%), Banco Supervielle (-31%), Grupo Financiero Galicia (-29,8%), Despegar (-25%), Banco Macro (-25,6%), Banco Francés (-24%).

"En el mediano plazo, continuamos sugiriendo mantener una mayor exposición a activos defensivos y con ingresos en moneda dura, en un contexto de contracción económica potenciada por la pandemia mundial de coronavirus que generaría efectos negativos en las exportaciones", dice Capital Markets Argentina.

Las acciones de la petrolera es la que más cae en el mes observando sus precios en Nueva York

Sin brújula ni interés

En el mercado creen que la macroeconomía local aún muestra profundos desequilibrios, mientras que el Gobierno continuaría en la línea actual en 2021, según el Presupuesto. Las negociaciones con el FMI podrían incluir un plan económico que apunte a la sustentabilidad de las cuentas fiscales y la reducción de la inflación, lo que sería muy positivo para las acciones argentinas.

"Las acciones locales continúan mostrando una volatilidad elevada, influenciadas por el escenario incierto de los mercados internacionales. Si bien el acuerdo entre el Gobierno y los bonistas fue un paso importante, el mismo no resuelve los profundos desequilibrios macroeconómicos locales, los cuales requieren reformas más profundas. Actualmente el Gobierno no viene brindando señales positivas que permitan pensar en catalizadores de crecimiento económico", agrega Capital Markets.

No obstante, la mayoría de los papeles locales continúan descontando actualmente un escenario muy negativo, siendo su valuación actual un 30% de sus valores máximos a principios de 2018. Un punto importante en el corto plazo, según calculan en el mercado, serán las negociaciones con el FMI, las cuales podrían incluir un programa macroeconómico que apunte a reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria, generando así condiciones favorables a la inversión.

El MSCI podría retirar más papeles de la Argentina del índice de mercados emergentes

Del exterior no hay novedades

Desde Rava Sociedad de Bolsa acotan que las acciones argentinas aún no pueden encontrar un piso para su caída, ya que las condiciones de fondo siguen siendo desfavorables. "Por otro lado, no hay que perder de vista que por más que las acciones no hayan caído tanto y algunas hayan experimentado subas, gran parte de las mismas fueron generadas por el fuerte aumento en el Contado Con Liquidación. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior sufren bajas generalizadas en moneda dura y debido al aumento en el tipo de cambio, las acciones en el mercado local subieron para mantenerse arbitradas", explican.

Los flujos de capitales del exterior hacia las acciones locales son virtualmente nulos. El país, por la baja de precio de sus papeles, pierde cada vez más espacio en el índice de mercados emergentes. Algunos papeles locales forman parte del índice de emergentes de MSCI pero al realizarse el ponderado por volumen y precio, es probable que menos empresas terminen en ese grupo de continuar el acentuado desinterés del mercado.