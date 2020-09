Se hundieron bonos y acciones de empresas, en un lunes negro para el mercado: ¿habrá rebote?

Lejos del rendimiento del 10%, las tasas de los bonos ya están encima de 13% debido a la caída de sus precios. Las acciones también perdieron terreno

Fue un auténtico lunes negro en los mercados. Tanto en Argentina como en el mundo, hubo una ola vendedora que hundió los precios de la mayoría de los activos. A nivel local, el contagio se sumó a las esquirlas de las últimas medidas cambiarias del Banco Central, que mantienen al dólar ahorro en un virtual feriado cambiario y a las cotizaciones financieras del tipo de cambio en alza.

En los mercados internacionales, los inversores empiezan a temer por una segunda ola de coronavirus. Así lo señaló Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil: "El aumento en la cantidad de infectados por coronavirus en gran cantidad de países, especialmente en Europa, volvió a reavivar las dudas y el temor de los inversores sobre cómo será el desempeño de la economía en el futuro".

Martín Saúd, senior trader de Balanz, completó: "Hay temor a una segunda ola de coronavirus y los mercados empiezan a rememorar lo que pasó en marzo. En Estados Unidos, las Bolsas estaban en máximos históricos hasta la semana pasada. Ahora ven que están subiendo los casos en el mundo y piensan que, si la tendencia se mantiene en el tiempo, es mejor vender ahora y esperar a que se aclare el panorama".

Los inversores internacionales temen a un rebrote de coronavirus y reaccionaron con ventas de sus posiciones

El temor a las consecuencias de una nueva ronda de cierres masivos por la pandemia se sumó al efecto de la investigación FinCEN, que dejó al descubierto posibles maniobras de lavado de dinero en todo el mundo.

"Existen investigaciones acerca de que algunos de los bancos más grandes del mundo estuvieron implicados en transacciones sospechosas. Si bien aún no hay pruebas de delito, esta nueva información le suma preocupaciones a los inversores, por lo menos hasta que se aclare el panorama en general", indicó Candia.

Y agregó que "la relación entre Estados Unidos y China sigue tensa y esta vez el conflicto se vuelve a centrar en la empresa TikTok luego de que Donald Trump haya expresado que no se aprobará la venta de los activos de la empresa en Estados Unidos si la casa matriz china mantiene algún tipo de control en la compañía".

Con todos esos condimentos, los principales índices de las bolsas norteamericanas retrocedieron. El Dow Jones anotó el peor recorrido, con una caída de 1,84%.

Esos factores internacionales golpearon al mercado doméstico, que ya vienen sufriendo desde la semana pasada. "Sigue el derrape y la desconfianza. Las medidas que se tomaron no tranquilizan. El motivo es un presupuesto con números poco creíbles y las recientes medidas cambiarias que no convencen al mercado y no dejan de ser parches que no solucionan el problema de fondo", analizó el asesor financiero Mauro Cognetta.

Dólar, sin respiro

Pese a las múltiples trabas que se establecieron la semana pasada para frenar la sangría de reservas y tratar de dominar la brecha cambiaria, los dólares bursátiles continúan subiendo, al igual que el blue.

El contado con liquidación tocó hoy un máximo de $140 para luego recortar la suba hasta $139,84, lo que significó un alza diaria de $2,54 o 1,8%. El dólar Mep, por su parte, subió $1,26 (1%) a $130,98.

"A pesar de que el dólar sea cada vez más caro, el mercado lo ve como uno de los pocos activos seguros y por lo tanto sigue siendo altamente demandado ante la depreciación del peso", interpretó Candia.

Bonos ya pagan más de 13%

Los títulos públicos en dólares, que se canjearon hace sólo algunas semanas, cayeron con fuerza este lunes. Así, los rendimientos se ubicaron arriba de 13%, lejos de la tasa de 10% a la que aspiraba el Gobierno.

"Los bonos en dólares se volvieron a mostrar muy ofrecidos, dejando caídas al cierre de entre 2,25 y 3 dólares en promedio para toda la curva. De esta manera, se operaron en niveles de tasa de entre 13,75% a 15,75% en promedio", apuntó Grupo SBS.

A su turno, Candia sumó: "La lógica de la baja en los precios es la misma que para las acciones. Los inversores prefieren seguir evitando el riesgo argentino hasta que la incertidumbre se disipe aunque sea un poco y ya luego de tener los nuevos bonos, los venden para migrar a activos de cobertura o directamente quedarse líquidos".

La expectativa del Gobierno era que los bonos surgidos del canje de deuda cotizaran con tasa de 10%

Las bajas con respecto a los precios de emisión generaron un alza en el riesgo país que había recortado más de mil puntos una vez efectivizado el canje (por el nuevo cálculo con los bonos recién emitidos) pero ya sumó 234 unidades desde el 10 de septiembre. Este lunes, la suba fue de 80 puntos (6,4%) y cerró en 1.338 puntos.

"Se desaprovechó la oportunidad que daba la salida exitosa del canje y en pocos días salieron con las medidas cambiarias y el presupuesto. Ambas pegaron fuerte en el mercado. Especialmente luego de que Guzmán dijera que fortalecer el cepo no era la solución y finalmente lo hicieron. Parece que hubiera una interna y el mercado lo está tomando muy mal", explicó Cognetta.

Se hundieron las acciones

A nivel de la renta variable, el índice S&P Merval retrocedió 1,8% al cierre, aunque llegó a caer 3% a mitad de la rueda. Ante el alza del contado con liquidación, el indicador líder del mercado porteño perdió 3,8% medido en dólares.

De las 20 acciones que componen el panel principal, 17 cerraron hoy en rojo. Las caídas más importantes fueron para Grupo Financiero de Valores e YPF, con bajas de 4,3% y 4,1%, respectivamente. Otro dato que muestra la poca predisposición de los inversores hacia las empresas argentinas es que, de los $2.336 millones que se operaron en acciones hoy, "casi el 70% correspondió a cedears", según señaló Grupo SBS. Estos instrumentos, que permiten comprar y vender acciones del exterior en pesos, ya se encaminan a ser la inversión destacada de 2020.

El adr de YPF perdió 7% este lunes en la Bolsa de Nueva York

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior también se derrumbaron. Entre ellas, las mayores caídas en Nueva York fueron para Vista Oil & Gas (-7,7%), YPF (-7,1%), Despegar (-6,9%) y Grupo Supervielle (-6,3%).

"Grupo Galicia llegó a estar 4% abajo pero igualmente terminó con pérdidas de 3,3%. Fue un día malo para los ADR. Como siempre, entre las empresas de origen argentino, se salvaron Globant y Mercado Libre, las únicas dos que subieron, 1,5% y 1,4%, respectivamente. El resto fue una sangría", apuntó Cognetta.

Pronóstico reservado

Los analistas coinciden en que la caída de hoy no necesariamente se siga de un rebote en el día de mañana. Un informe enviado por Balanz a sus clientes, en tanto, estimó que "hasta tanto no haya claridad" respecto de la dinámica de reservas y "mientras la estrategia sea seguir incrementando la regulación, el tono negativo en los bonos y el contado con liquidación continuará".

Por su parte, Candia se refirió al aumento del riesgo país, que ronda el 20% desde que se realizó el canje. "La medición puede seguir experimentando volatilidad hasta que se calmen los ánimos dentro del público inversor y los bonos argentinos encuentren un piso sólido, aunque para que esto suceda se necesitan señales por parte del Gobierno que el mercado interprete como positivas", afirmó.

Desde Portfolio Personal Inversiones, en tanto, se manifestaron en la misma línea. A través de un reporte, los expertos de la firma señalaron: "Se necesitan señales que permitan proyectar un escenario despejado más allá del muy corto plazo, y, en este sentido, no se vislumbra que puedan ser muchos los catalizadores posibles. Entre lo más concreto, se podría pensar en avances en un acuerdo con el FMI. De todos modos, habrá que esperar, para ver si eso ocurre. Los ajustes que desde el organismo puedan llegar a exigir ayudarían a trazar un proyecto económico que eventualmente permita recuperar el sendero alcista".

Así, ante el encadenamiento de regulaciones, el mercado asume que el panorama de los activos locales seguirá siendo sombrío.