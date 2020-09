Alerta por el dólar: ¿el Gobierno debe dejar subir al oficial?, esto responde un experto

El economista Salvador Di Stefano analizó qué pasará con el precio del dólar y qué se puede hacer para reducir la brecha con el blue

La inestabilidad de la economía argentina hace que los argentinos vivan pendientes de la cotización del dólar. ¿Cómo resolver esa tensión y llegar a la normalización del tipo de cambio?

El economista y consultor Salvador Di Stefano evaluó que el precio actual del dólar "es bajo", pero advirtió que si el Gobierno quiere lograr un efecto positivo, deberá acompañar una eventual devaluación con otras medidas.

"El tipo de cambio es bajo, pero no pasa por devaluar el tipo de cambio y nada más. Si devaluás sin un plan económico, en menos de 30 días estás en el mismo lugar que estás hoy, o peor aún, con un país con muchos más pobres", evaluó.

Y recomendó: "Creo que hay que devaluar con un plan económico detrás que impulse la inversión, el empleo y la exportación".

Cómo reducir la brecha entre el dólar blue y el oficial

La alta cotización del dólar extraoficial viene siendo uno de los mayores dolores de cabeza del gabinete económico.

Ocurre que el precio elevado del blue no sólo incentiva la compra particular para el "puré", sino que también se coloca como referencia de expectativas devaluatorias e inflacionarias para la economía en general.

¿Qué pueden hacer Economía y el Banco Central para acortar la brecha y disipar sus efectos nocivos?

Di Stefano opina que "el Gobierno intentará por varios caminos, está claro que por ahora no desea subir la tasa de interés porque esto generaría un impacto negativo en la economía. Tampoco devaluaría más allá de lo previsto al dólar oficial; la expectativa es una devaluación como mucho del 38% anual".

En cambio, el analista anticipa cuáles son las 5 medidas que se pueden tomar para "ganar credibilidad":

1. Bajar el déficit fiscal. El déficit viene bajando todos los meses, más por vía de ajuste de gasto, que por suba de ingresos. Es una buena señal para los mercados. En el mes de agosto los gastos subieron el 56,9% cuando el acumulado de 8 meses sube el 69,3%.

2. Intervenir los mercados de dólares ligados a bonos. El Banco Central venderá bonos en el mercado para bajar el precio del dólar bolsa y el dólar contado con liqui, con esto se quiere dar una señal para disciplinar a los especuladores.

Un acuerdo con el FMI podría darle un nuevo respiro al Gobierno.

3. Lograr un acuerdo rápido con el FMI. En octubre se activarán las negociaciones con el FMI de modo tal de arribar a un rápido acuerdo, de esta forma se espera como mínimo prorrogar los pagos de amortización del crédito de u$s43.600 millones para los años 2024 en adelante.

4. Lograr nuevo financiamiento externo. El gobierno estaría por realizar una operación de financiamiento con bancos americanos, en donde dejaría de garantía el swap chino o bonos y obtendría dinero líquido, de esta forma buscaría darle liquidez a las reservas.

5. Reforma tributaria. Se trata de una medida en carpeta sobre la que, no obstante, Di Stefano advierte que "sería de gran impacto negativo para los mercados".

Un nuevo corralito: rumores y realidad

"No existe la posibilidad de un corralito o corralón, no tiene ningún sentido cuando el gobierno no gana absolutamente nada con esta medida, al contrario, perdería credibilidad y potenciaría la suba del dólar blue y la brecha cambiaria", evaluó Di Stéfano la semana pasada sobre los rumores que circularon en las redes.

Y agregó: "No tiene sentido alguno hacer una confiscación de los depósitos cuando Argentina viene de reestructurar la deuda pública y tiene por delante 8 años de escasos pagos de intereses de la deuda, y en los próximos 4 años nulos pagos de amortización de deuda".

Para Di Stéfano, un consultor muy escuchado en el sector empresario agrícola de la Argentina, "llevar adelante un corralito es una locura cuando estamos en las puertas de un acuerdo con el FMI, que buscará medidas tendientes a dinamizar la economía para poder cobrar los u$s43.600 millones que nos prestaron".

La parálisis del dólar ahorro hizo proliferar rumores sobre más restricciones.

Desde la perspectiva de Di Stéfano, las condiciones del sistema financiero actual difieren mucho de la situación imperante a principios de la década pasada, cuando llego el famoso "corralito".

"El corralito que se implementó en el año 2001 se llevó adelante porque el Banco Central no contaba con las regulaciones prudenciales necesarias para tener un sistema bimonetario. En la actualidad la Argentina no tiene un sistema bimonetario formal. Los bancos toman depósitos en dólares, y solo pueden prestarlo en dólares, no pueden convertir esos dólares en pesos. Esto le da fortaleza y liquidez", explicó el consultor.

Un problema de credibilidad

Di Stéfano, no obstante, advierte que el Gobierno tiene hoy un problema serio debido a que enfrenta una crisis de credibilidad y eso hace que las versiones catastróficas proliferen.

"Cuando lo que dice un WhatsApp o un tweet es más creíble que lo dicho por el Estado, bancos o la media de los analistas de mercado, implica que el gobierno tiene poca credibilidad, y que cualquier persona que diga algo negativo será tomado como creíble", afirma.

Y recomienda: "El gobierno debería revisar su comunicación, pero mucho más su programa económico que le deja una grieta enorme para que un influencer le modifique el clima financiero y lo haga explicar, lo que no necesita explicación".

Para el reputado economista, los bancos están sólidos, pueden devolver todo el dólar que le pidan, no hay dinero físico en todas las sucursales de la Argentina. "Con el pedido anticipado y la espera de algunos días el que desea sacar dinero lo tendrá", aclara.

"No tenemos un problema económico, ni financiero, hay un mal diagnóstico de la realidad, necesitamos un plan económico, y un gobierno que genere más confianza en los agentes económicos", concluye Di Stéfano.