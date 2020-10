Cuál es la solución "fácil e inmediata" para acabar con la crisis del dólar, según Diana Mondino

La economista de la Universidad del CEMA, Diana Mondino, analiza el momento actual del país. Opina sobre dólar, inflación, cepo y reservas

La economía atraviesa una profunda crisis por la pandemia y por las señales de desconfianza que surgen hacia los inversores por las medidas cada vez más restrictivas.

Para analizar este contexto tan complejo, iProfesional dialogó con la prestigiosa economista Diana Mondino, Máster en Economía y Dirección de Empresas, y profesora de la Universidad CEMA.

La experta aseguró que la "solución inmediata" para generar dólares es "a través de las exportaciones".

"Es la única forma de generar divisas. Con mayores exportaciones cerraríamos la brecha, aumentarían las reservas, se movilizaría la economía, se crearía empleo y se beneficia todo el país. La solución es fácil e inmediata. No entiendo cómo se les puede negar esta posibilidad a todos los argentinos", disparó.

A continuación, la entrevista de iProfesional a Diana Mondino:

-¿Qué errores destaca entre las medidas implementadas para impulsar la actividad?

Se intentó compensar el fenomenal impacto en los ingresos que hubo durante la cuarentena con subsidios a personas (el IFE) y sólo unos meses más tarde se instrumentó para el pago de salarios de las empresas (a través de ATP). Esto fue realmente un golpe para las empresas, que debían continuar con sus compromisos pero no tenían ingresos. Es un tema a recalcar: todos debemos tener conciencia que no hay empleo sin empleador, y viceversa.

La ayuda instrumentada ha sido positiva pero no puede compensar los costos que inicialmente se asumieron. Las empresas han quedado sin capital de trabajo y endeudadas. Algunos sectores han padecido más que otros, y no todas las empresas podrán reinventarse.

-¿Cómo cree que pueden comportarse el dólar y la inflación?

Es una pregunta con múltiples respuestas, aunque dudo que alguna sea muy positiva. La inflación está contenida por el desempleo, congelamiento de tarifas y, fundamentalmente, por la recesión. Al mismo tiempo, algunos precios suben mucho, como por ejemplo el dólar.

La cantidad de pesos en la economía ha aumentado considerablemente ya que ha sido necesario emitir para poder pagar los diferentes subsidios. El déficit fiscal creció tanto por el mayor gasto en subsidios como por la menor recaudación resultado de la menor actividad económica. Estos pesos son absorbidos con las famosas Leliq, cuya tasa habrá que eventualmente pagar, lo que augura emisión adicional.

Por eso, quienes creen que la emisión no genera inflación están viendo sólo una foto borrosa y no la película. La prueba está en el aumento del dólar, de los precios que no están congelados y del endeudamiento del Banco Central.

-El ahorrista busca dólares…

Las regulaciones han afectado muchísimo los instrumentos de ahorro en pesos del mercado de capitales. Basta ver el valor de las acciones o bonos. Han caído estrepitosamente. Por ello creo que, aunque no hubiera inflación, el único mecanismo de ahorro que nos queda a los argentinos es el dólar.

Es urgente permitir el crecimiento del mercado de capitales. Ninguna familia ni tampoco un país puede mantenerse (ya ni siquiera pido crecer), sin un instrumento de ahorro.

Por estas razones, creo que el dólar continuará siendo la moneda preferida para ahorrar. Cuantos más pesos haya en la economía, más subirá. Cuantas más restricciones haya como el súper cepo, más subirá. Cuanto más se castigue a las exportaciones, más subirá. Cuanto menos actividad tenga la economía, más subirá.

-¿Qué solución de corto plazo se debería tomar para no perder más reservas?

La solución es inmediata, a través de las exportaciones. Son la única forma de generar divisas. Pensemos que se pierden reservas porque el BCRA sólo puede comprar al precio fijado, obligando a los exportadores a entregarles sus dólares. Nadie más le vende al precio oficial. Encima, se castiga a los exportadores con retenciones. Por otro lado, por ahora sigue vendiendo, fundamentalmente, a importadores y algo a particulares, pero no tiene nuevas fuentes de divisas.

Repito que la solución es inmediata a través de las exportaciones. Si se permite vender con menos impuestos y/o con mejor cotización, las exportaciones podrían crecer. Pensemos que el control sobre las exportaciones es fácil solamente sobre lo que sale por el puerto. El resto de los envíos al exterior disminuirá o, peor, dejará de liquidarse en el sistema formal. Hoy los exportadores están condenados a vender a precio bajo y deben reponer sus insumos y pagar sus gastos vinculados a un dólar mucho más alto, la llamada "brecha". Con mayores exportaciones cerraríamos la brecha, aumentarían las reservas, se movilizaría la economía, se crearía empleo y se beneficia todo el país. La solución es fácil e inmediata. No entiendo cómo se les puede negar esta posibilidad a todos los argentinos.

La economista Diana Mondino afirma que la única alternativa actual para ahorrar es el dólar

-¿Cómo visualiza la situación económica actual?

La economía está parada. No me parece que sea el clásico efecto de "stop and go" habitual en las economías emergentes, ante un corte sorpresivo en el acceso al crédito.

Tampoco me parece que estemos en un proceso de transición hacia un modelo basado en inversión, como se intentó -con éxito muy parcial- durante el gobierno de Cambiemos. Me parece que estamos parados por un cúmulo de restricciones sumado a incertidumbre.

-¿A cuáles se refiere?

Las restricciones se refieren a las propias de la cuarentena, a las pocas actividades habilitadas. A la forma de atender la cuarentena, con los subsidios con dificultades de implementación. Y la incertidumbre se refiere al modelo económico en general, pero fundamentalmente a aspectos políticos.

Mondino afirma que el único camino para incrementar las reservas es fomentar las exportaciones.

-En cuanto a este tema, ¿qué opina de las medidas más restrictivas?

Las medidas restrictivas han ido creciendo a lo largo del tiempo. En diciembre de 2019, se dictó la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que determinaba nueve emergencias. Se dictó allí la doble indemnización, la prohibición de cambio en obras sociales, temas de tarifas, entre otras.

Esto fue un shock que, unido a que adicionalmente se suspendieron transitoriamente algunas iniciativas, como por ejemplo las SAS, hizo que muchas actividades tuvieran menor actividad. Afortunadamente, hubo otras que se reactivaron al reducirse el costo de financiación.

-¿Y sobre las más recientes?

Con la pandemia y el inicio de la cuarentena, hemos pasado por diferentes etapas. Naturalmente, en este país y en el resto del mundo, la actividad económica cayó vertiginosamente al eliminarse diversas actividades.

El problema es que en Argentina seguimos con muchas de ellas muy limitadas, como comercio, gastronomía, turismo, entre otras. Aún no hemos recuperado la posibilidad de poder movernos dentro del territorio. Esta limitación a transitar no sé si llegó a ocurrir en algún otro país, sino que en todos se pudo seguir transitando con algunas restricciones.