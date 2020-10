Allaria Ledesma, lapidario con el Gobierno: "Con intentos tímidos e insuficientes será imposible cambiar expectativas"

La ALyC número uno de la Argentina comandada por Ernesto Allaria, que preside Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), fue durísimo con las medidas oficiales

Allaria Ledesma, la ALyC número uno de la Argentina en términos del volumen de negocios que mueve, y presidida por Ernesto Allaria -el titular de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), lanzó un lapidario informe sobre la economía argentina que puso los pelos de punta a los inversores locales.

En su informe mensual titulado "Confirmado, no había plan", la compañía dice que en la Argentina, "con una andanada de regulaciones e intervenciones el gobierno tiró por la borda la mejora de humor que había logrado con el demorado pero exitoso canje de deuda". "Dado que las medidas tomadas son la antítesis de lo que habían expresado varias autoridades tiempo atrás, ya no queda claro quién toma las decisiones económicas y qué tan grande es la grieta dentro del propio gobierno", advirtió.

Allaria dice que la situación empieza a generar una situación similar a la del 2012-2014 con brecha muy alta

Historia repetida

"En los últimos días, las autoridades mostraron un intento tímido e insuficiente de utilizar herramientas de mercado para estabilizar la situación, pero mientras no quede claro cuál es el rumbo que le quieren dar a la economía, y por ende, la brecha cambiaria se mantenga cercana al 100%, será casi imposible generar un cambio de expectativas", dice Allaria Ledesma.

Y agrega que la situación empieza a generar un deja-vu con los años 2012-2014, período con brecha cambiaria, devaluaciones intermitentes, títulos públicos en dólares rindiendo en torno al 14% anual, y mercado de acciones en el limbo ante la ausencia de rentabilidad en muchos sectores.

"En el informe mensual de agosto pasado, habíamos comentado que con bonos soberanos rindiendo en torno a 12% en dólares, preferíamos deuda corporativa, dado sus mejores fundamentals. Haber recomendado salir de deuda soberana fue acertado teniendo en cuenta que los bonos rinden actualmente 15% aproximadamente; pasarse a deuda corporativa fue protectivo pero podría haber sido mejor de no haberse inmiscuido el Banco Central en cómo tenían las empresas que restructurar sus vencimientos de corto plazo", resaltan.

Por lo tanto, en renta fija argentina en dólares siguen prefiriendo deuda corporativa (los principales nombres no tienen vencimientos relevantes de cortoplazo, y gozan de una situación financiera muy saludable). El atractivo de la deuda soberana argentina reside ahora en que los bonos valen nuevamente menos de u$s40 (en Europa no se consiguen).

En renta variable, acota la compañía financiera, las valuaciones son muy bajas porque la incertidumbre es muy alta (lo que impide proyectar la rentabilidad de las compañías). Para que revivan, primero la deuda soberana tiene que volver a rendir tasas de este mundo.

Dice Allaria Ledesma que la inestable situación puede terminar con una devaluación de shock

Múltiples escenarios con muchos riesgos

"Es evidente que estamos en una situación inestable, que puede llevar a que, en ausencia de las señales correctas, se terminen realizando las expectativas de inflación a través de una devaluación de shock. Mientras tanto, los desequilibrios latentes van generando correcciones paulatinas en los niveles de precios", afirma y puntualiza:

-Las regulaciones sobre el mercado de cambios cómo las comunicaciones A7105/6, que tienen por objeto frenar la pérdida de reservas, impulsan revisiones de precios al alza ya que implican un costo adicional para el acceso al mercado de cambios. En este caso particular, para cancelar obligaciones en moneda extranjera. Aunque se trata de pocas firmas, estas están distribuidas en sectores estratégicos con fuertes encadenamientos a través de la estructura de costos; generando la suba de los precios mayorista observada, la cual esperan que continúe. Para cubrir parte de las pérdidas generadas, las firmas aumentan márgenes hoy, presionando sobre los precios mayoristas.

-Si se considera que el dólar está atrasado, esta percepción afecta el costo futuro de reposición de las materias primas; máxime luego del aumento de la tasa corta. Esto último desalienta el adelantamiento de importaciones, forzando a la corrección de costos; presionando sobre los precios.

-La postura de la política económica no logra calmar las expectativas de devaluación. Sin embargo, la situación social (pobreza, nivel de empleo) está lejos de ser holgada cómo para soportar un plan de estabilización tradicional. Un programa muy duro no luce creíble, menos a 1 año de las elecciones legislativas y la moderación parece no ser suficiente (el Gobierno responde con más controles o con un paquete de medidas bien orientado, aunque a todas luces insuficiente).

"En este contexto se abren múltiples posibles escenarios para los precios, todos ellos dependientes del nivel de la corrección cambiaria que permita reducir las presiones sobre las reservas. Esto, desde ya, depende de la capacidad de instrumentar otros mecanismos de contención de expectativas a través de los múltiples resortes de la política económica de forma tal de atemperar la presión sobre el tipo de cambio. Hasta que no cambie el "mix" de política económica, aumentando la ponderación asignada a la estabilización, los niveles de inflación futura estarán sueltos ya que también lo está el nivel del tipo de cambio. Con esta política fiscal y monetaria un 45% de inflación a fin de 2021 parece algo difícil de conseguir", concluyó Allaria Ledesma.