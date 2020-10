Arrancó una semana clave para el dólar, tras el pack de medidas: ¿se acelera la devaluación?

Con las últimas medidas, el Gobierno busca ganar tiempo e impulsar el ahorro en pesos. La visión de los expertos sobre el frente cambiario

"Ganar tiempo" es la conclusión que diversos analistas de la City porteña sacan sobre las medidas cambiarias y económicas anunciadas el último jueves. Sin embargo, las dudas de los expertos pasan por cómo usarán Martín Guzmán y Miguel Pesce el tiempo que ganaron.

A grandes rasgos, y tal como indicó Grupo SBS, las decisiones se pueden dividir en tres grupos, según su objetivo sea:

Descomprimir la presión cambiaria : modificación de la política de flotación cambiaria e intervenciones con bonos

Estimular la oferta de dólares : básicamente, baja de retenciones.

Desincentivar la demanda de divisas : suba de tasa de pases, licitación de instrumentos dólar linked

No obstante, los anuncios no están exentos de dudas. Por un lado, esos tres objetivos deberían tener como contrapartida un incremento del atractivo de quedarse en pesos. Entre los analistas no resulta tan claro que el aumento de 5 puntos a la tasa de pases pueda impulsar realmente el ahorro en moneda local, tal como pretende el Banco Central (BCRA)

Por otra parte, en el frente cambiario, algunos especialistas dudan de la capacidad que tenga el BCRA de bajar la brecha entre el oficial y el paralelo e impedir una devaluación. Otra cuestión que no está clara entre los analistas es si el cambio en la política de devaluaciones diarias puede terminar acelerando el ritmo de depreciación del peso.

Con todo, los expertos coinciden en que el Gobierno muestra una faceta menos restrictiva con estas medidas, que apuntan más bien a fortalecer la oferta de dólares, y que gana tiempo para ordenar variables fundamentales como el financiamiento del déficit con emisión de pesos.

Decepción para ahorristas

Los trascendidos de una suba de tasas habían ilusionado a los ahorristas respecto de una eventual mejora en los rendimientos de los plazos fijos. Sin embargo, el BCRA optó solamente por un alza en la tasa de pases y aclaró explícitamente que tanto el rendimiento de las Leliq como de los plazos fijos continuarían en los niveles actuales.

De esta manera, el depósito que más paga en el sistema seguirá siendo el plazo fijo por menos de $1 millón, que ofrece 33% anual o 2,75% mensual, un valor que ya pierde contra la renovada inflación.

"El aumento de tasas no es tal: si bien subió la tasa de pases pasivos a 1 día en 500 puntos básicos (de 19% a 24%), también se redujo el stock de Leliq excedentes en un 20% respecto del stock de septiembre", destacaron desde Consultatio, que calculó, además, el efecto final de ambas medidas combinadas podría terminar siendo una baja de tasas.

La consultora 1816 coincidió en el diagnóstico y consideró que el desarme de Leliq, que miraría mayoritariamente a pases, terminaría por compensar la suba del rendimiento de los pases, lo que terminaría por dejar sin cambios la tasa que los bancos ofrecen a los depositantes. Incluso, la consultora no descarta que los grandes clientes tengan aún más problemas que hoy para que les tomen los plazos fijos a tasa regulada.

Sin mayor remuneración para los pesos , la brecha cambiaria seguirá siendo amplia

Algo similar expresaron en GMA Capital: "La reducción de 20% en la posición neta excedente de Leliq podría compensar la suba de tasa de pases y hacer que la tasa promedio de los depósitos se mantenga sin cambios".

"Los plazos fijos no subirán tasa (solo aplicaría para las cuentas remuneradas, que son las que se van contra los pases)", apuntó Consultatio. Al tiempo que señaló que "el desarme de Leliq implica un aumento de la liquidez que se choca de lleno con otras medidas que buscan achicar la brecha cambiaria, como las operaciones de mercado abierto (las ventas de bonos soberanos que tiene el BCRA contra pesos)".

Como parte de sus anuncios del jueves, el organismo que conduce Miguel Pesce confirmó que hará ventas en el mercado de deuda para tratar de mantener a raya al contado con liquidación. Sin embargo, no está claro cuál será la dinámica de su participación, sobre todo en este momento en que los precios de los bonos están muy deprimidos.

Apuesta al dólar linked

Los anuncios oficiales vinieron con un renovado impulso a las colocaciones en plazos fijos y bonos soberanos dólar linked. Los primeros fueron lanzados por el BCRA hace algunas semanas pero, por ahora, ningún banco los ofrece.

Con respecto a la segunda alternativa, recién el próximo martes se realizará la primera licitación de bonos nacionales que pagan en pesos pero que se denominan en dólares y ajustan por el tipo de cambio oficial.

El Tesoro se suma al boom de emisiones dólar linked para financiar parte de su déficit

El anuncio de la primera emisión de bonos dólar linked fue bien recibido por el mercado ya que muestra una forma de financiamiento del Tesoro que no depende de la emisión monetaria del BCRA.

A falta de una suba en la tasa de plazos fijos, además, la deuda dólar linked puede ofrecer una buena alternativa para colocar pesos y cubrirse de una devaluación del dólar oficial.

Este lunes se publicarán los detalles de la licitación, donde los ahorristas podrán chequear las condiciones para ingresar en la colocación primaria. No obstante, al ser una primera emisión, es probable que los instrumentos tengan poca liquidez.

Dólar: ¿guiño para devaluar o para aguantar?

Hubo señales cruzadas en los anuncios respecto sobre la política cambiaria de los próximos meses, que fueron interpretados en dos sentidos diferentes por los analistas. Por un lado, el BCRA abandonó su "tablita" de devaluaciones diarias y aseguró que dará mayor volatilidad al tipo de cambio.

Para algunos, esa decisión implica que el organismo está dispuesto a acelerar el ritmo de la depreciación del peso. "Las declaraciones del BCRA sugieren que se podría acelerar la tasa de devaluación hasta que se logre poner un freno al drenaje de las castigadas reservas netas, algo que las autoridades esperan que permita crear un ‘puente’ hasta que comience la temporada alta de exportaciones agropecuarias en abril", apuntó Grupo SBS.

Los analistas de 1816, en tanto, escribieron: "Con tanta emisión de pesos pasada y futura seguimos pensando que Argentina se verá forzada actualizar el tipo de cambio para normalizar el MULC (mercado único y libre de cambios)".

Para algunos analistas, la emisión de deuda dólar linked muestra que el Gobierno no devaluará en el corto plazo

Otros expertos, en cambio, interpretaron que no habrá mayor devaluación, aunque sí pueden darse movimientos más aleatorios en el dólar oficial. "Creemos que, al final del mes, la depreciación del tipo de cambio nominal seguirá siendo del orden del 30% anualizada", sostuvieron en Consultatio.

Sobre ese punto, argumentaron que hay varias señales que van en ese sentido. Por un lado, hicieron referencia a las propias declaraciones del BCRA, que destacó que el tipo de cambio es competitivo.

Por otro lado, Consultatio recordó que el Tesoro licitará instrumentos dólar linked "lo cual nos lleva a pensar que no están pensando en una devaluación real ni mucho menos". Una visión similar aportaron en GMA, donde dijeron que la vuelta de estos instrumentos "es una señal de que el Gobierno no quiere devaluar fuertemente el tipo de cambio oficial".