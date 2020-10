Ayuda pero no alcanza: un referente del mercado estimó cuánto caerá la brecha cambiaria tras las medidas de Guzmán

Consultatio dice que hay parte que se explica por cuestiones técnicas que se está intentando corregir pero otra depende del déficit y la emisión monetaria

En el mercado se debaten si las medidas lanzadas por el Ministerio de Economía tendrán impacto o no. En el mejor de los casos, se dice que podría ayudar a bajar la brecha cambiaria pero que no lo suficiente para evitar las presiones a una devaluación. Consultatio Investments, la compañía financiera de Eduardo Costantini, dice que hay parte de la brecha que se explica por estas cuestiones técnicas que Martín Guzmán está intentando corregir. Pero hay otra parte de la suba de los dólares paralelos que tienen que ver con "fundamentos" de la economía argentina que están lejos de ser subsanados.

De esta manera, según Consultatio, la brecha actual que está en torno al 110%, podría caer al 90% por las medidas que instrumentó Guzmán. Desde las cosas que tiene que arreglar el Gobierno para que esa distancia entre el tipo de cambio oficial y paralelo sea menor, están cuestiones como el déficit fiscal y la situación monetaria. Claramente el déficit elevado que se financia con emisión de pesos del Banco Central está detrás de la disparada de los dólares financieros. Esa es la cuestión de fondo.

Consultatio Investments dice que la brecha podría caer al 90% tras las medidas de Guzmán

Medidas que ayudan pero que no alcanzan

Yendo a las medidas en sí, básicamente se baja el plazo de añejado de los títulos a 3 días y permitiendo nuevamente la participación de inversores externos en el mercado local de bonos en dólares (se mantienen limitaciones para la operatoria en pesos). Levantamiento de la prohibición para offshore le dará mayor liquidez al mercado al rearmar un vaso comunicante entre los distintos tipos de cambio implícitos.

Otra pata secundaria e importante es el anuncio de la emisión de bonos en dólares por 750 millones a ser suscriptos con bonos en pesos, programados para el 9 y 10 de noviembre. Recuerdan en el mercado que ésta es una reedición de lo ya anunciado post-canje y nunca concretado, tres emisiones tendientes a darle salida a los bonistas extranjeros atrapados en activos en moneda nacional y sin calentar el contado con liquidación.

La respuesta de por qué no se hizo hasta ahora podría explicarse por el desplome de los precios y no convalidar tasas tan altas. "¿Qué nos hace pensar que el mes que viene la situación sea otra? Tampoco lo sabemos. Evidentemente el gobierno espera que mágicamente las cosas mejoren para ese entonces. Veremos en noviembre", dice un experimentado operador de la City.

La brecha será más alto que en el peor momento del cepo de Cristina Kirchner

Niveles que prohiben crecer

El mismo especialista advierte que las medidas, si bien positivas, "son un parche sobre otro parche y no atacan el problema de fondo". "Más allá de algún efecto de corto plazo, si los desequilibrios no son atendidos, la brecha seguirá alta. De fondo no sólo subyace la enorme emisión del Banco Central para financiar al fisco (la que ahora intentan morigerar) sino un problema deprofunda falta de confianza. Correlato está en una cotización del dólar paralelo que no para de subir", resalta.

Para otros referentes del mercado financiero, la medida en el mejor de los casos logrará estabilizar (en valores muy altos) la brecha. Pero poco probable que sí pueda reducirla considerablemente. De hecho, todos creen que se mantedrá elevada, incluso más que el 85% que supo tener el peor momento de la brecha en el cepo de Cristina Fernández de Kirchner. De ahí la duda de cómo el país podrá volver a crecer con estos niveles de desequilbrios financiero para un Gobierno que le quedan 3 años más de mandato.