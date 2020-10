¿El Gobierno tendrá que devaluar?: esto piensa Domingo Cavallo

El exministro de Economía dio su punto de vista sobre la actualidad económica y financiera del país. Pidió a la oposición que colabore con el Presidente

A medida que el peso se desploma frente al dólar en el mercado paralelo, aumenta la especulación en los círculos financieros argentinos de que el Gobierno devaluará el tipo de cambio oficial a principios del próximo año. Pero para el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, todavía es posible evitar una devaluación única.

Si bien el incremento de los contratos de dólar futuro y una brecha cada vez mayor entre el dólar oficial y el blue marcan expectativas de un peso más débil, Cavallo, que supervisó la vinculación uno a uno del país con el dólar en la década de 1990, dice que muchas transacciones pueden llevarse a cabo mediante una tasa paralela conocida blue chip swap para aliviar la demanda reprimida y la presión en el mercado.

A pesar de los estrictos controles de capital y un tipo de cambio variable de la moneda, el tipo de cambio oficial se debilitó un 24% en lo que va del año. Las restricciones para acceder a la moneda estadounidense a través de los canales oficiales empujan, tanto a los inversores como a los ahorristas, al mercado negro donde el valor del peso se hundió considerablemente debido a la insaciable demanda de billetes verdes para protegerse de la inflación y la potencial devaluación.

"No es necesaria una gran devaluación"

"Para enfrentar esta situación, no es necesaria una gran devaluación", dijo el ex legislador de 74 años en una entrevista en video desde Washington. "Solo empeoraría la situación".

Una unificación de los tipos de cambio tampoco funcionaría, dijo, y en su lugar plantearía la posibilidad de inestabilidad política en medio de las tensiones impulsadas por la pandemia del coronavirus.

En cambio, el Gobierno debería reservar el mercado oficial para la actividad comercial esencial e impulsar otras transacciones a través de un mercado de libre flotación similar al que hoy en día es el blue chip swap.

"De esta manera, habría más confianza y se reduciría la brecha de intercambio", dijo. "El Gobierno se ha centrado en restringir el blue-chip, cuando debería hacer lo contrario."

El Gobierno también debe trabajar más en el aspecto fiscal, especialmente si espera llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijo.

El aumento de la emisión de dinero debido a la falta de opciones de financiación durante la pandemia del Covid-19 está amplificando los problemas económicos existentes, como una recesión de tres años y una de las tasas de inflación más rápidas del mundo, al tiempo que revive los recuerdos de crisis pasadas.

"Lo mejor sería que el gobierno ajustara las tarifas de los servicios públicos que no están actualizadas, porque de esta manera se reducirían los subsidios a los productores de esos servicios y eso permitiría un ajuste fiscal que es esencial para salir de esta situación", dijo Cavallo.

Para Cavallo, una gran devaluación "empeoraría las cosas" y generaría mayores problemas sociales

Fernández nunca fue un líder

"No está claro si las decisiones son tomadas por Alberto Fernández o por su vicepresidenta Cristina Fernández", dice Cavallo. "Hay pruebas claras de que ella le ha impuesto decisiones que no son las que él habría tomado. Dudo que Fernández tome sus propias decisiones. Nunca fue el líder de nada. Siempre siguió como un operador", no como un tomador de decisiones.

Problemas de la coalición

"Hay grandes divergencias en los diferentes grupos de la coalición en el poder. Hay quienes consideran que el régimen de Maduro es una dictadura que viola los derechos humanos, y otros que no lo creen así. Son posiciones muy diferentes y esto crea una gran confusión. Los ciudadanos argentinos no tienen claro el rumbo que el gobierno de Fernández quiere dar al país."

Guzmán no tiene ningún plan

"El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, pensó que una vez resuelta la reestructuración de la deuda, las expectativas se invertirían, pero nada de eso ocurrió. Aún no ha definido un enfoque racional de cómo va a salir de esta situación. Hasta ahora, no ha dado ideas claras sobre ninguno de los aspectos de la economía. No tiene un plan para el día después de la reestructuración".

Para Cavallo, el FMI debería hacer demandas pero ser realista sobre la situación en Argentina.

Frágil situación social

"Una devaluación generaría muchos problemas sociales. Hay mucha gente que quiere que el gobierno les dé subsidios y beneficios. Y hay un gran número de trabajadores desempleados. La situación social puede volverse muy tensa."

Argentina bimonetaria

"Argentina tiene una economía bimonetaria debido a su historia inflacionaria. Tienes que saber cómo manejarla. Hay muchas economías bimonetarias que funcionan bien, como Perú y Uruguay".

La relación con el FMI

"El FMI siempre pidió un ajuste fiscal. El FMI debería hacer demandas pero ser realista sobre la situación en Argentina. El FMI debería advertir al gobierno que los precios de los servicios públicos están atrasados en lugar de decir que deben devaluar o unificar inmediatamente el sistema de intercambio. Unificar el mercado desataría otra vorágine inflacionaria".

El papel de la oposición

"La oposición debe ayudar a Fernández a salir adelante y no apostar que fracasará o se irá".