Christian Buteler: "Estos precios de los dólares alternativos son un piso"

El analista financiero evalúa la actualidad del mercado cambiario. Su visión sobre la brecha y la posibilidad de una devaluación del dólar oficial

Christian Buteler es uno de los analistas financieros más escuchados del país y su visión se hace todavía más relevante en un momento de incertidumbre económica como el actual.

El economista, quien actualmente brinda asesoramiento a particulares y empresas desde su propia consultora, conversó con iProfesional sobre el dólar, las reservas, el impacto de un acuerdo con el FMI y las inversiones que hoy convienen.

-¿A estos precios podría decirse que el Gobierno le ganó la pulseada al mercado?

-No me parece que pueda hablarse de una pulseada. No se olvide de que, antes de bajar más de $45, la cotización del dólar "paralelo" había subido desde los $130 a los $195. Hay que mirar la película completa. A lo largo del año, la cotización voló, fue incontrolable. Y esto es lo que hay que ponderar.

-Me refería a que varios de sus colegas vienen insinuando que una devaluación abrupta del tipo de cambio oficial luce determinada; y ese escenario -por ahora- no se dio.

-Lo que pasa es que el Gobierno, entre ajustar entre cantidad o por precio, eligió ajustar por cantidad. Por eso decidió un endurecimiento del cepo cambiario. Y va a seguir en esa postura en caso de que la realidad se lo imponga. Tenemos la experiencia reciente de un tipo de cambio que pasó de $17 a $60 sin que eso fuera una solución a la recurrente y profunda crisis argentina.

-¿Hace falta una devaluación del tipo de cambio oficial?

-No hay un atraso del tipo de cambio. Tampoco lo estaba hace un año, cuando asumió Alberto Fernández. Una de las pocas cosas que hizo bien el Banco Central este año fue mantener la paridad en términos reales.

Acompañó la cotización al ritmo de la inflación. Incluso, la cotización del billete verde se elevó un poco más que la tasa de inflación. Hoy una devaluación no tiene ningún sentido.

Christian Buteler no ve razones para un cambio abrupto en el valor del dólar oficial.

-¿El valor de los dólares alternativos (blue, contado con liqui y MEP) pueden seguir con una tendencia bajista, como vimos la última semana?

-Creo que estas cotizaciones ya son un piso. A estos precios soy más comprador que vendedor de dólares. En todo caso, el dólar MEP podría caer un escalón adicional si el Gobierno se decidiera a quitar la parte impositiva que encarece el denominado "dólar solidario".

-¿Por qué considera que el dólar alternativo bajó en las últimas semanas?

-Hubo un claro overshooting, que llevó la cotización del "blue" a un paso de los $200. Era un valor de miedo. Y, por otro lado, vimos un retroceso en la cotización del dólar a nivel internacional.

Hoy el dólar podría bajar más si el Gobierno quitara la imposición de Ganancias y Bienes Personales del 35%, que fue colocada a mediados de septiembre. El Gobierno teme que si saca esa percepción, el dólar se abaratará y podríamos ver un salto en los gastos en dólares de los argentinos con sus tarjetas de crédito. El límite sólo existe para comprar dólares "ahorro" pero no en los gastos con las tarjetas.

-¿Un acuerdo con el FMI cambiaría la expectativa del "mercado"?

-De por sí, no nos va a dar la salida de la crisis. Hace dos años nos dieron casi u$s45.000 millones y no por eso dejamos de caer sin parar. La Argentina se va a estabilizar y arrancará de acuerdo al plan económico que propongan las autoridades.

Tenemos problemas propios, internos, que deben pautarse en un plan. Un plan que genere confianza, que impulse a la inversión, y que deje de castigar a las empresas e individuos con una sobrecarga de impuestos. La competitividad, está a la vista, no se logra mediante devaluaciones. Reconozcamos que a este gobierno se le hace cuesta arriba la regeneración de la confianza del sector inversor.

El acuerdo con el FMI no traerá por sí mismo una salida de la crisis , según Buteler.

-¿Cómo podría asegurarse el Gobierno de que, a partir de marzo, se vuelvan a engrosar las reservas, ya en medio de la cosecha de la soja?

-Todos sabemos que el cepo puede tener efectividad para que salgan los dólares. Es muy difícil que podamos tener un crecimiento de las reservas constante y en volúmenes relevantes con este cepo.

Quien no esté obligado a liquidar divisas acá, no lo va a hacer con esta brecha, y menos sabiendo que después no podrán salir. Va a ser muy difícil lograr el objetivo de crecimiento de las reservas. Fíjese que a la Argentina le está costando sostener el superávit comercial, y todo por culpa de la brecha.

-Pensando en un pequeño inversor, ¿qué se le podría recomendar?

-Depende del conocimiento que cada inversor tenga de los distintos instrumentos financieros. En líneas generales, dependiendo de ese grado de conocimiento, el 70% de las inversiones deben aplicarse a moneda extranjera, la mayoría en el exterior.

Localmente, en pesos, tranquilamente se puede hacer alguna apuesta por acciones pensando en una recuperación de la economía argentina para el año que viene. Y, para tener algo de cobertura, también se puede pensar en bonos en pesos ajustados por CER y bonos dólar link.