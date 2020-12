Falsificó miles de cheques, lo detuvo el FBI, colaboró con la agencia y se hizo millonario: así fue la extraordinaria vida de Frank Abagnale, Jr.

Con 15 años comenzó una corta, pero vertiginosa carrera delictiva que se truncó cuando lo detuvo el FBI. Pasó a ser su asesor estrella y ganó millones

Frank Abagnale, Jr. es considerado como uno de los mayores estafadores de la historia, pero también ostenta el raro privilegio de haber pasado de ser un villano a ser considerado un héroe.

Su raid delictivo fue breve pero muy intenso, ya que en solo cinco años llegó a tener hasta ocho identidades distintas, con las que pasó de ser pediatra hasta abogado, pasando por piloto de avión.

Los nombres que fue utilizando a lo largo del tiempo fueron: Frank Adams, Robert Black, John Calcagne, Robert F. Conrad, James Franklin, Robert Leeman, Robert Monjo, Peter Morelli, John Petsky, Franck Rogers y Frank WilliaPRINIms.

Como consecuencia de sus andanzas, estafas y engaños, antes de cumplir siquiera los 20 años, a mediados de la década del 60, había estafado cerca de cuatro millones de dólares.

Su modalidad delictiva se basaba en la falsificación de cheques, aunque utilizó también otros métodos para cobrar cheques adulterados en 26 países.

Cuando finalmente fue atrapado y sometido a juicio, el FBI aprovechó la pericia que había demostrado Abagnale cuando falsificaba documentos oficiales, pues le propuso trabajar como asesor de seguridad para combatir el fraude, a cambio de conmutarle la condena.

Con el tiempo, llegó a convertirse en el mayor experto en el tema dentro del organismo para luego retirarse y fundar su propia empresa financiera de consultas de fraudes, Abagnale and Associates.

Frank Abagnale, Jr. es considerado como uno de los mayores estafadores de la historia Frank William Abagnale, Jr. nació en Bronxville un 27 de abril de 1948 y su carrera delictiva comenzó cuando tenía apenas 15 años y vivía en Nueva York.

En aquel entonces, su padre le regaló su primer automóvil usado y Frank lo convenció de que le prestara su tarjeta de crédito para adquirir repuestos que vendió más tarde a mayor precio al dueño de un taller para tener dinero en efectivo. Esta maniobra la realizó infinidad de veces hasta que su padre lo descubrió.

Tiempo más tarde aprendió la manera de realizar fraudes bancarios de varias formas sin que nadie se percatara. Para ello comenzó a falsificar cheques y abrió varias cuentas de banco a su nombre.

Pero su accionar delictivo no se limitó a este tipo de estafas, ya que también fue adquiriendo distintas personalidades falsas ejerciendo ilegalmente como médico, copiloto de Pan Am, abogado y agente del Servicio Secreto, entre otras profesiones.

Durante dos años, Abagnale Jr. viajó por todo el mundo fingiendo ser piloto de la línea aérea Pan Am bajo el nombre de Frank Taylor, para lo cual usaba un uniforme que había conseguido en una tienda de usados y falsificado una identificación.

Como médico pediatra, adquirió la personalidad de Frank Conners, luego de obtener una identificación falsa y trabajó durante once meses en un hospital en Georgia, hasta que decidió abandonar esta práctica cuando puso en riesgo la vida de un bebé.

También fingió ser el abogado Robert Black, graduado de la Universidad de Harvard con solo 19 años, ejerciendo la profesión durante varios meses.

Una vez que sus fraudes fueron puestos al descubierto, comenzó a ser perseguido por el agente especial del FBI Joseph Shea, de quien se escapó astutamente en ocasiones hasta que finalmente logró capturarlo en Francia. De esta manera, concluyó su veloz carrera en la que cometió fraudes por valor de 4 millones de dólares.

Una vez que fue detenido, fue reclamado por la justicia de varios países en los que había cometido delitos. Como resultado de ello, estuvo preso temporalmente en Perpiñán (Francia); en Malmö (Suecia) y luego cinco años en los Estados Unidos, en la prisión federal de Petersburg (Virginia), condenado bajo los cargos de suplantación de identidad, fraude, falsificación de documentos, ejercicio ilegal de profesiones, robo de bancos y otros.

Ya en la prisión de Virginia, EE. UU. el gobierno norteamericano le ofreció salir de prisión a cambio de colaborar en la lucha contra el fraude.

Con toda su experiencia a cuestas, escribió varios libros y se hizo millonario al instalar una consultora especializada en la detección de fraudes económicos.

Además de esto, Frank ha sido el diseñador de muchos de los cheques antirrobo más seguros que se usan actualmente en todo el mundo.

Sus andanzas las contó en el libro Atrápame si puedes, que Steven Spielberg llevó al cine, siendo protagonizado por Leonardo DiCaprio y con Tom Hanks como el agente del FBI que lo persiguió durante años. En dicha película el propio Frank Abagnale Jr. realiza una participación, interpretando al policía francés que lo capturó en París. El libro también fue la base de la serie televisiva White Collar.

Leonardo di Caprio interpretó a Frank Abagnale, Jr. en la película "Atrápame si puedes"

Recientemente publicó un nuevo libro Scam Me If You Can (Estáfame si puedes), en el que detalla cómo operan los ladrones de identidad, los que ofrecen inversiones fantásticas o los que vulneran las claves de las cuentas de las personas u organizan ciberataques.