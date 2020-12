Qué pasará con el precio del dólar y con la inflación en el 2021, según el gerente de Banco Mariva

Carlos Vyhñak, gerente general de Banco Mariva, hizo un balance del difícil año que termina y expresó sus estimaciones para el próximo

Luego de 31 años de trayectoria en Banco Mariva, Carlos Vyhñak asumió como gerente general de la entidad en julio de este año. En diálogo con iProfesional, el ejecutivo resaltó el buen desempeño de la mora durante este año, en particular, por la política restrictiva de crédito que llevó adelante la entidad. En la misma línea, reconoció que no espera incrementar la cartera de préstamos en términos reales durante el próximo año.

-¿Qué están esperando de la economía argentina para 2021?

-Nuestro escenario base para el año que viene es que va a ser un año complicado. La inflación se va a acelerar y estará por arriba de lo que dice el presupuesto y del valor de este año. El PBI rebotará desde los pisos de 2020 y nuestro escenario es que el déficit sería acorde al Presupuesto aprobado por el Congreso, entendiendo que es un año electoral y que tienen que ajustar. Todo esto, sujeto a lo que suceda con la pandemia. De ahí, habrá que ver cuánta será la emisión monetaria para financiar el déficit, lo que estará muy atado a si se consigue o no financiación externa. Otra de las variables que estamos mirando atentamente es el acuerdo con el FMI.

-¿Y el tipo de cambio?

-Lo que vemos, como escenario base, es que dólar continúe siguiendo a la inflación.

-¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron en el banco este año?

-Desde el punto de vista operativo, tener el banco conectado de manera remota y segura en cuestión de días, sobre todo en una entidad como la nuestra que no tenía el sistema de homeoffice ni siquiera en los planes. Fue todo un desafío y fue exitoso. Después de eso, otro desafío fue mantener el nivel operativo transaccional de todo el grupo, principalmente la entidad financiera. A pesar de estar en forma remota, lo logramos. Un tercer punto fue implementar todos los protocolos sanitarios para el cuidado de los empleados y de los clientes.

-¿Y a nivel del negocio?

-A nivel negocio, sabemos que la pandemia ha venido a dañar una economía que ya venía dañada. Con lo cual, tuvimos que dar respuesta a todas las medidas adoptadas por el Gobierno que influenciaron nuestra actividad, no solamente financiera sino en la intermediación de valores negociables. A partir de todas las medidas que adoptaron, tuvimos que modificar sistemas para no incurrir en faltas a las normas y para darle servicio a nuestros clientes sin que tengan ninguna penalidad para operar. Eso fue bravísimo. Y, también, tuvimos que adaptar nuestro modelo de negocio a las normas que fueron cambiando. Desde el punto de vista del negocio bancario tradicional, el desafío fue tratar de mantener en términos reales el nivel de activos. Teniendo en cuenta que el principal activo de la entidad son los préstamos, fue un desafío porque teníamos que mantener en términos reales el nivel de activos con un deterioro importante de la economía. Por ende, sabíamos que la mora iba a ser un tema pero lo venimos surfeando muy bien, aunque sigue siendo una preocupación.

"En Mariva, la mora está debajo de la media del mercado pero la seguimos atentamente", dijo Vyhñak

-Hubo muchas medidas para contener la mora, ¿cómo la están midiendo? ¿Se va normalizando?

-El Banco Central estableció una refinanciación automática. Estableció que las cuotas y los préstamos que vencen en este período serán renovados en la medida en que el cliente no quiera o no pueda pagarlos. Obviamente, eso influye en los indicadores de mora y por eso los miramos. No obstante, medimos de las dos maneras (la tradicional y la que estableció el Central) y, particularmente en el banco, estamos por debajo de la media del mercado en cuanto a niveles de mora. Ha sido un muy buen año, producto de que nosotros ya venimos de años anteriores con una política muy restrictiva en otorgamiento de créditos. Tratamos de ser muy cuidadosos en cada préstamo que damos. Venimos teniendo indicadores de mora por debajo de la media del mercado.

-¿Qué cambios de los que se hicieron este año llegaron para quedarse?

-Creo que sin dudas el trabajo a distancia vino para quedarse, que la industria mostró una alta capacidad para adaptarse y que realmente este cambio resulta beneficioso para todos: para las entidades y para los trabajadores. Obviamente, no va a ser como ahora, con el 90% del banco trabajando a distancia, pero volverá a ser como antes. Con respecto a atención a los clientes, esto nos aceleró y fue muy bueno para el banco. Destinamos muchísimos recursos a la atención del cliente en forma remota. Creo que se va a tener que seguir legislando en los distintos niveles de Gobierno para terminar de tener un onboarding 100% digital de los clientes, que hoy sólo está disponible para personas humanas pero no para jurídicas.

Vyhñak explicó que Mariva avala cheques a pymes para que puedan descontarlos en el mercado

-La mayor parte de sus clientes son empresas, ¿cómo las están viendo en esta crisis? ¿Qué herramientas financieras les brindó el banco?

-Generalizar es complejo y más en una Argentina con pandemia. Hay sectores a los que les está yendo muy bien, donde la pandemia no influyó, como el campo y la agroindustria. Hay otros sectores que están más castigados. Para ellos, el Banco Central sacó distintas líneas de crédito a tasas reducidas, de las que nosotros hemos participado activamente. Por ejemplo, en la asistencia a pymes al 24%. También sacamos un nuevo producto para las pymes, que son las más golpeadas en este momento, y consiste en avalar sus cheques e introducirlos en el mercado para que sean comprados por fondos comunes de inversión que necesitan invertir en instrumentos pyme. Entonces, les damos a este tipo de empresas una financiación a tasas realmente muy competitivas, a las que no tendrían acceso dado su balance y su estructura. Ese producto ha crecido muchísimo.

El ejecutivo bancario afirmó que su escenario base es que el tipo de cambio siga a la inflación durante 2021

-¿Cómo repercuten esas expectativas en el negocio bancario?

-Entendemos que, básicamente, los préstamos van a crecer en términos nominales conforme a la inflación. No estimamos que nuestra cartera de préstamos en 2021 crezca en términos reales.

-Asumió como gerente general este año, más allá de la pandemia, ¿cuáles son las metas de su gestión?

-Hay metas en distintos planos, porque hay que trabajar en la atención de las urgencias, como la pandemia, sin dejar de lado la visión de mediano y largo plazo. Una de ellas es mejorar y continuar desarrollando la calidad de los procesos internos de la entidad. Todo lo que es sistemas y procesos se van cambiando pero tienen los vicios de una organización que necesita renovación constante. Con lo cual, estamos trabajando con un grupo interdisciplinario dentro del banco en la mejora de esos procesos internos. Otro punto es incorporar tecnología en la atención al cliente. Mariva tiene que estar preparado ante la oferta que empiezan a dar las fintech y el resto de los sistemas financieros a nivel local y global. Me refiero a que el cliente termina haciendo todo desde su computadora o celular. Como tercer punto, quiero continuar con una política que iniciamos hace varios años respecto de diversificar las fuentes de ingresos de la entidad. Históricamente fuimos un banco relacionado con la intermediación de valores negociables y hace un tiempo estamos apuntalando otras unidades de negocio, como finanzas corporativas, mercado de capitales, fondos comunes de inversión y banca privada.