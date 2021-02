¿Reddit a la argentina o especulación?: la CNV investiga el movimiento de las acciones de Supervielle

Las acciones de la entidad registraron un pico llamativo en sus cotización hace unos días que recordó lo sucedido en la bolsa estadounidense. ¿Qué pasó?

Hace unas semanas surgía la duda sobre si se podía da un "caso Reddit" en la Argentina. Pronto, el incremento masivo de operaciones sobre las acciones del Banco Supervielle en la bolsa local, que redundó en una suba cercana al 60% de las acciones de la entidad, revivió esos fantasmas.

Hay que recordar que el renombrado caso Reddit se trató de una situación en la que los inversores nucleados en esa comunidad digital forzaron con una acción colectiva a los hedge funds a comprar acciones y venderlas después para cubrir sus pérdidas en la bolsa de los Estados Unidos.

Ese tipo de operaciones coordinadas reciben el nombre de "short squeeze" y consisten en comprar las acciones con mayor venta en corto en el mercado. De esta manera, obligan a los fondos a vender posiciones para subsanar rápidamente sus pérdidas.

Sin embargo, esos rumores fueron calmados casi al instante por otra versión de los hechos, que sostiene que lo que realmente sucedió es que Banco Itaú estaba interesado en comprar Supervielle y por eso se buscó inflar artificialmente las acciones de la entidad local.

"Yo no creo la versión de un caso Reddit local. El pico máximo rondó el 60%, pero fue un fenómeno poco duradero. Enseguida se dio una retracción de la cotización", comenta a iProfesional Federico Izaguirre Prencesvale, director de Del Sur Capital Markets.

La Comisión Nacional de Valores investigará lo sucedido con las acciones de Supervielle en paralelo a la invesigación interna del banco

¿Puede haber sanciones?

Ante esta situación, el banco Supervielle anunció que iba a abrir una investigación interna de los hechos y la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo regulatorio encargado de supervisar el mercado de capitales, también le solicitó explicaciones a la empresa.

"Supervielle cotiza en Argentina y tiene, a la vez, ADR en Estados Unidos y la mayor parte de las acciones se transacciona en Nueva York, pero las investigaciones de la CNV se acotan al ámbito local", analiza Izaguirre Prencesvale. Teniendo en cuenta los antecedentes locales, podría decidirse una inhabilitación para operar en el mercado bursátil por algunos días, pero aún no se comunicó ninguna medida en ese sentido a nivel local.

La Comisión Nacional de Valores pide explicaciones al Supervielle.

El asesor financiero comenta que, en el país del norte, hubo investigaciones anteriormente en casos en los que fue muy obscena la jugada de inflar una empresa, pero asegura que, "en este, sólo se trató de un pico y, después volvió a la normalidad, con lo cual no creo que se apliquen medidas". Otra fuente del mercado, comenta que no es esperable que se tomen sanciones por parte de la Comisión de Valores e Intercambio (SEC) en Estados Unidos porque "no hubo nada ilegal".

Este lunes fue un día negro para los mercados en todo el mundo, por lo que las acciones de Supervielle se vieron arrastradas por la tendencia global y cayeron alrededor de un 11% en Buenos Aires y Nueva York.