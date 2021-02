El Bitcoin sufre una caída de dos dígitos: Musk dice que el precio está muy alto

El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, se desploma por segunda jornada consecutiva, cerca del 14% en la sesión de este martes, después de que alcanzara el pasado domingo su máximo histórico, con un precio por encima de los 58.000 dólares.

La criptodivisa ha perdido por encima de u$s10.000 dólares en menos de dos días. Su precio ha pasado de los 58.350 dólares del domingo, su récord hasta ahora, a los 47.700 dólares a los que cotiza ahora, según datos de Bloomberg. Este lunes cayó un 4% y en la jornada de este martes intensifica su caída hasta alrededor del 14%.

Algunos analistas vinculan el descenso de la criptomoneda a un comentario en Twitter del consejero delegado de Tesla, Elon Musk, en el que apuntaba que probablemente el Bitcoin y el Ether, la segunda criptodivisa más empleada, estaban demasiado altos.

La última racha alcista del Bitcoin se inició precisamente tras la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares en esa criptodivisa. La tendencia alcista se acentuó después de que la empresa de medios de pago Mastercard y el banco BNY Mellon anunciaran días más tarde que permitirían el uso de criptomonedas en sus servicios.

La secretaria del Tesoro del Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró este lunes que el Bitcoin sigue sin establecerse como método de pago y es "una manera extremadamente ineficiente de llevar a cabo transacciones". La famosa criptomoneda no es la única que cede terreno ya que los números rojos imperan este martes entre las divisas digitales ya que Ether también cae con fuerza, ya que ha pasado de los 1.975 dólares del domingo (su máximo histórico) a los 1.500 dólares a los que cotiza ahora.

El economista Peter Schiff, dueño de la agencia de Bolsa estadounidense Euro Pacific Capital, afirmó en Twitter que "un activo financiero está en una burbuja cuando su precio no tiene relación con su valor presente subyacente o una expectativa razonable de su valor futuro".

A financial asset is in a bubble when its price has no relationship to its underlying present value or a reasonable expectation of its future value, and investor conviction in price appreciation is high and fear of loss is low. At $50K #Bitcoin is the biggest bubble of them all. — Peter Schiff (@PeterSchiff) February 16, 2021