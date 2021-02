Los plazos fijos tradicionales son mal negocio con alta inflación: ¿subirá la tasa de interés?

Pasó febrero sin novedades en las tasas, los plazos fijos pierden atractivo y todo lo que ajusta por CER se vuelve una apuesta interesante

Luego de varias semanas de especulación respecto de qué haría el Banco Central con las tasas de interés si la inflación de enero se ubicaba en los niveles de diciembre, como efectivamente sucedió, no hubo ningún cambio al respecto. Un plazo fijo nominal hoy tiene una tasa cercana al 3%, mientras la inflación del mes pasado fue del 4%.

En consecuencia, tal como lo señala Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, a iProfesional, "hoy, las tasas de los plazos fijos están en terreno negativo y no tiene mucho sentido poner los ahorros en uno" y explica que la decisión del Gobierno de no ajustar las tasas tiene que ver con el temor a que eso pueda afectar la recuperación.

Al Gobierno le preocupa lograr reducir la emisión monetaria.

¿Por qué no se tocan las tasas?

"El BCRA no subió las tasas a pesar de que la inflación de enero fue más alta de la esperada porque se dio un desplome de la brecha cambiaria en estas últimas semanas y porque, desde Finanzas están logrando conseguir financiamiento neto con este nivel de tasas", sostiene, por su parte, Federico Furiase, director de EcoGo, Federico Furiase. Eso, asegura, ahuyenta cualquier tipo de interés o necesidad de realizar cambios en ese sentido.

Por su parte, el economista de Elypsis Gabriel Zelpo sostiene que esta decisión tiene que ver con varios motivos. Uno de ellos es cuidar el consumo: "En la teoría heterodoxa, que es la que siguen la mayoría de los miembros del BCRA, es recesivo subir tasas porque baja la demanda y estamos en un momento en el cual la demanda está muy caída luego de una de las recesiones más fuertes de la historia", señala.

Sin embargo, Zelpo advierte que en Argentina tiene poco efecto lo que pase con las tasas para que se recupere la demanda y pone como ejemplo lo que sucedió durante la gestión anterior de gobierno, con Cambiemos, cuando se dio que las tasas de interés reales estaban elevadas cuando más se expandió la demanda.

Otro motivo que señala es "que no quieren seguir expandiendo la cantidad de dinero". Sucede que, cuando el Banco Central resuelve subir las tasas, luego tiene que pagar intereses vía emisión. Es así como, en un contexto en el que el Gobierno viene mostrando cierta prudencia en la reproducción del dinero tras la fuerte tensión que se observó en el mercado de cambio el año pasado, Zelpo señala que lo que se busca es evitar que se genere "una bola con los LELIQs", por lo que no pueden subir las tasas de interés.

"La decisión de no continuar con el pago de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) e Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue un signo de prudencia importante y eso le permitió reducir el gasto fiscal y la emisión monetaria que, considero yo, ayudó a calmar los tipos de cambios", comenta el economista. En ese sentido, según su percepción, se frena una suba de tasas porque las autoridades económicas están tratando de disminuir la expansión endógena del dinero.

El ralentamiento de la evolución del dólar lleva la atención a los plazos fijos atados a la inflación

Tampoco se avizoran cambios a corto plazo

Ante el escenario descripto, Furiase anticipa que el BCRA está frenando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial y que la expectativa indica que la inflación de febrero estará por debajo de la de enero, más cerca del 3% que del 4% mensual, otro elemento que hace que no se piense en una suba de tasas.

"No obstante, yo creo que la inflación de febrero y marzo le terminará ganando igualmente a la tasa de interés de los plazos fijos tradicionales y a la evolución del dólar oficial. Entonces, con la brecha bajando, con una desaceleración de la inflación y el freno del crawling del tipo de cambio oficial, el BCRA no tiene ningún tipo de incentivo para subir la tasa y no creo que lo haga de corto plazo tampoco", diagnostica Furiase.

La expansión monetaria es una de las preocupaciones del Gobierno y uno de los motivos por los que no toca las tasas.

Todo lo que ajusta por CER, en la mira

Este panorama desalienta, naturalmente, cualquier tipo de interés en un plazo fijo para el ahorrista. Por eso, Sigaut Gravina aconseja que lo que tiene más sentido hoy es apuntar a la modalidad del plazo fijo CER, que ajusta por inflación y garantiza hasta un 1% de tasa real. "Es decir que paga la inflación y brinda un 1% de ganancia anual. Muchos flujos están yendo hacia allí y hacia los bonos en pesos atados al CER", indica.

Recordemos que el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) fue introducido por el Decreto 214/2002, su valor lo publica todos los meses el Banco Central en línea con las pautas del Ministerio de Economía (Resolución 47/2002) y refleja la variación diaria de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. Por eso, dado el nivel de inflación actual, hoy, todas las herramientas de ahorro o capitalización que se ajusten por CER son las más atractivas, sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno planea planchar el tipo de cambio.

Si bien, Zelpo opina que es muy arriesgado realizar inversiones hoy en la Argentina por el alto nivel de volatilidad que presenta el país y no recomienda asumir tal nivel de riesgo a un inversor promedio, reconoce que quienes lo hagan y les salga bien festejarán mucho porque puede tener mucha ganancia.

Los plazos fijos y los bonos CER aparecen, en la actualidad, como herramientas de inversión más interesantes que un plazo fijo tradicional y que los bonos dólar linked. "El Gobierno sabe que puede conseguir financiamiento a través de deuda indexada por inflación (así como antes lo hacía a través de los bonos dólar linked) y ahora que bajó la expectativa por el dólar, funciona mejor todo lo atado a inflación", explica Furiase.