Vas a comprar dólares y te dan billetes manchados o escritos: qué hay que hacer

Un billete de dólar en mal estado te pueden generar un dolor de cabeza y hasta provocar pérdida de dinero. El consejo de los expertos

Arrancó marzo. La crisis económica y el cepo impuesto al dólar potenciaron la necesidad que tienen muchos argentinos por adquirir la divisa norteamericana como método de ahorro y de protección de valor.

Y ante la imposibilidad de comprar el billete norteamericano en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que tienen miles de personas por las diferentes restricciones impuestas por el Gobierno, muchos optan por correr a las cuevas y adquirirlos en el mercado paralelo, en precios similares al oficial (y sin el cupo de u$s200).

El dólar "blue" está cerca de $155 en la punta vendedora en las cuevas del microcentro porteño.

Una vez obtenidos, al momento de depositarlos en sus cuentas bancarias en el país, ya sea para no tenerlo debajo del colchón o hasta para "ponerlos a trabajar" luego en un plazo fijo o invirtiéndolo en Cedears u Obligaciones Negociables, por citar algunos ejemplos, muchos ahorristas se llevaron una desagradable sorpresa: fueron rebotados en la ventanilla por el estado de los billetes.

Es que pocos prestan atención al cambiarlos o adquirirlos en los circuitos paralelos y luego les ocasionan un verdadero dolor de cabeza que inclusive puede llevarlos a perder mucho dinero.

Dólares manchados, dañados o escritos: ¿qué sucede?

Un billete de dólar en malas condiciones tiene altas probabilidades de ser rechazado en una sucursal

"En líneas generales, los bancos argentinos importan de Estados Unidos dólares americanos en billetes, pero en muy pocas ocasiones realizan exportaciones de los mismos", explicaron a iProfesional desde Banco Piano, una de las entidades más representativas de Argentina en el segmento de cambio de monedas.

Y agregaron que "es por este motivo que las entidades generalmente no aceptan dólares que se encuentren manchados, dañados o escritos, ya que estarían obligados a exportarlos dado que no pueden entregar billetes en mal estado a ahorristas que los retiren por ventanilla".

Por tal motivo, quien se presente en una sucursal con un ejemplar que no se encuentre en óptimas condiciones, tiene altas probabilidades de que le sea rechazado.

"Este es un inconveniente que se repite en la mayoría de los países limítrofes y también en otros de la región, dado que la media o baja bancarización y el ahorro doméstico generan este tipo de problemas con los billetes que no son de circulación en el respectivo país", completaron desde la institución a este medio, y subrayaron la vital importancia que tiene que este tipo de operaciones sean realizadas "en entidades habilitadas y supervisadas por el Banco Central, por el riesgo que implica el manejo de efectivo y toda la seguridad asociada a la operación".

Al ser consultados sobre la legislación que alcanza a estos billetes, desde Banco Piano explicaron que no existe ninguna normativa que obligue a los bancos a aceptar dólares que se encuentren escritos, o bien con cierto daño.

"Hay legislación sobre pesos argentinos, y justamente los bancos son los responsables de separar los billetes que no se encuentran en condiciones de circular, entregando los mismos al Banco Central de la República Argentina", aclararon.

En cuanto a comisiones, las entidades que aceptan estos billetes cobran generalmente un porcentaje de la operación, ya que deben cubrir gastos de exportación de estos y adicionalmente también tienen que afrontar los gastos de importación de nuevas unidades.

El consejo de los especialistas

Cuando se depositan los dólares que estaban en el colchón, si están deteriorados pueden ser rebotados

Desde Piano le recomendaron a los usuarios que se tomen un momento al recibir billetes norteamericanos para analizarlos y no aceptar en transacciones comerciales dólares que tengan manchas, escrituras, deterioro, o bien de la serie denominada "cara chica", ya que en futuras operaciones o en depósitos en entidades, estos pueden no ser aceptados.

"Esto dependerá de la voluntad de la persona que los recibe y del nivel de deterioro o desgaste del billete", detallaron.

Al respecto, Rubén Granados, economista y director de la web y canal de YouTube Toda la Economía, completó que si bien los billetes viejos son originales, "en muchas instituciones oficiales no te los aceptarán si necesitás cambiarlos. La alternativa será concurrir a otros establecimientos, quienes abusarán del valor al que te lo van a tomar".

"En algunas cuevas se están beneficiando de esta oportunidad y están cobrando comisiones de hasta 3% para cambiarte los billetes viejos denominados ´cara chica´. Lo hacen porque hay muchas personas que por la desesperación los cambiaron y hoy tratan de sacárselos de encima porque necesitan pesos por diferentes motivos. Por eso, si te los quieren dar, tratá de no tomarlos", explicó.

"Además los organismos oficiales son muy exigentes para cambiar los dólares viejos por nuevos, si no están en buenas condiciones. Si están escritos, rotos o manchados no los tomes porque no te los van a aceptar después", aconsejó.

Arrancó marzó: cómo seguirá el dólar blue

Los ahorristas no salen de su asombro: en medio del profundo cepo cambiario, reservas netas en un nivel preocupante y señales inciertas, tanto desde lo económico como político, el dólar blue va por el camino contrario a la sensación térmica del mercado: su precio sigue en baja pronunciada.

El jueves retrocedió dos pesos para cerrar en $143 en la plaza informal. Y este viernes tuvo un repunte hasta los $146, pero la sensación de frío persiste: después de todo, en la última semana este billete retrocedió 3 pesos.

Y si se toma todo febrero, la caída es de $7, ya que comenzó el mes en $153 en las cuevas de la City porteña. De esta forma, el dólar blue se ubica en sus niveles más bajos desde septiembre pasado.

Y si se lo compara con la tórrida jornada del 23 de octubre, cuando el billete informal se disparó hasta los $195, desde entonces se registró un descenso de $49 en el precio.

Las causas esgrimidas por los economistas consultados por iProfesional son variadas. Y abarcan desde la necesidad de pesos para pagar el impuesto a las grandes riquezas, mayor liquidación de divisas por parte del campo e intervenciones oficiales, por medio de la venta de bonos dolarizados para contener la cotización libre del dólar.

Para graficar la situación, se debe tener en cuenta que la plaza informal de divisas opera un volumen muy chico de billetes, por lo que su precio se mueve notoriamente apenas por una leve presión en la oferta o demanda.

"Las razones de la baja registrada se deben, por un lado, a que la oferta de dólares crece por necesidad de aquellos que deben pagar el impuesto a la riqueza, y necesitan de los pesos para dicho pago, por lo que se ven obligados a vender dólares vía plaza informal o dólar contado con liquidación o MEP", resume a este medio Diego Piccardo, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Además, a esta situación se le debe sumar la gente que vuelve de vacaciones, y que necesita de pesos para hacer frente a los compromisos del mes.

Por otro lado, se agrega el hecho de que "no estamos ´exportando´ turistas al exterior, cuestión que incrementaba la demanda de dólares en años pasados y que ahora no ocurre", completa Piccardo.

En todos los casos, la baja que se percibe en febrero del precio del dólar bursátil (contado con liquidación y MEP) por la mayor venta de divisas e intervención oficial, tracciona inevitablemente también a la caída del valor del blue.

Las intervenciones del Ejecutivo en los mercados de MEP y contado con liquidación, por medio de la venta de bonos nominados en dólares, se deben a que estas operaciones son referencias para el mercado de la "cotización real" del tipo de cambio. Por ende, inciden en el precio del billete informal.

El precio del dólar blue cayó a $146, con un retroceso de $3 en la última semana.

Baja del dólar blue: otros factores

Por su parte, el economista Andrés Borenstein, director asociado de la consultora Econviews, enumera a iProfesional los 3 factores en simultáneo que considera que están incidiendo en la baja del precio del blue:

1. Desde lo monetario, el exceso de pesos que había "se evaporó" porque el Banco Central "no emitió más desde diciembre y entre la inflación y la reactivación, casi eliminaron ese sobrante de pesos que circulaba".

2. Los vencimientos de bienes personales y ganancias de febrero, y la preparación para el pago del tributo a la riqueza "deben estar jugando un rol en la baja".

3. Los préstamos están cayendo en términos reales. De manera que "no sería una descabellado pensar que hay gente pagando deudas con la venta de dólares", concluye Borenstein.

Más allá de estas causas, la economista Natalia Motyl agrega que se está observando una mayor liquidación de granos, "lo que permitió un mayor ingreso de divisas", y eso generó una baja en el precio del mercado paralelo.

También rescata que hubo un efecto de "overshooting" (sobrereacción) en octubre pasado, cuando el blue saltó a $195, que "ahora se está corrigiendo" y acomodando a un precio más acorde al que debería tener la divisa.

Asimismo, Motyl afirma que "muchos aprovechan a comprar bienes durables con el ahorro de dinero del año pasado".

En este sentido, Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, completa: "Seguramente hay algún efecto de desatesoramiento destinado a atender gastos y, en menor medida, algunas pymes aprovechan a hacer stock de insumos, previendo mayores subas en los precios. Por eso se deshacen de los dólares para comprar mercadería. Es una combinación de factores".

Finalmente, existe una variable de inversión en el notorio descenso del precio del blue, que se vincula a que, ante un dólar planchado, muchos ahorristas se vuelcan a instrumentos financieros más rentables.

"Hay un mayor apetito por los instrumentos financieros en pesos ante la estabilidad del mercado cambiario", resalta Motyl.

El precio del blue se mantiene a la baja, al igual que el dólar MEP y el contado con liquidación, que son referencias del billete informal.

Desde un aspecto más técnico, vinculado a la política monetaria del Gobierno, Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, esgrime otros de los motivos de fondo que generan el retroceso constante del blue.

Estos son, por un lado, el "bajo financiamiento del Banco Central al Tesoro por la suba de la recaudación, ya que estamos en el ciclo de más aumento de la presión tributaria, y de gasto contenido, donde las jubilaciones y pensiones están negativas en términos reales".

Mientras esta situación dure, Bour suma el anuncio de freno al precio del dólar, que "por unos meses baja la demanda de divisas para quedarse en pesos, hasta que se revierta esto hacia agosto".

Y agrega: "Es esencial el triple shock de precios de commodities en niveles record, a lo que se le suma el final de la sequía y el anuncio de un probable reparto DEGs en abril o mayo. Eso le da caja al Gobierno para pagar vencimientos sin afectar las reservas".

¿Hasta cuándo caerá el dólar blue?

Una de las preguntas que se hace la City es hasta cuándo seguirá cayendo el precio del blue, debido a que ya se ubica, incluso, a un nivel inferior que el dólar solidario, que es al que se puede acceder legalmente en bancos y casas de cambios.

Este último representa la cotización del minorista oficial más impuestos, y hoy tiene un valor final cercano a los $156 por dólar.

En este escenario, Quintana considera que es "difícil predecir" hasta cuándo se sostendrá esta baja en el precio. "Hay que esperar hasta bien entrado el segundo trimestre del año, para ver si hay algún cambio de tendencia", afirma.

La coincidencia generalizada entre los economistas consultados por iProfesional es que es complejo proyectar hasta cuándo se mantendrá esta tendencia, debido a la gran cantidad de factores que están influyendo.

"Va a depender, en buena medida, si el Banco Central vuelve a emitir y cuándo lo hará. En el corto plazo, lo veo más o menos estable", dice Borenstein.

Para Bour, en algún momento "va a rebotar seguro, porque sin un acuerdo con el FMI y si se plancha al tipo cambio, el salto post elecciones es un hecho".

El precio del dólar blue se mantendrá estable, según los economistas, durante un tiempo.

Según Motyl, no considera que esta baja "se mantenga por mucho tiempo. Es más, estamos viendo que el contado con liquidación y el MEP comienzan a subir, en una corrección alcista, por lo que en los próximos días es probable que vuelva a subir el blue", sentencia.

Y explica su postura: "De fondo hay un profundo problema de confianza a nuestra moneda local, que no se revierte con políticas muy cortoplacistas o más intervenciones".

Por parte de Piccardo existe una mirada similar, debido a que considera que cuando finalicen las ventas por el impuesto a la riqueza y de las vacaciones, la gente va a empezar a demandar menos pesos y esto "va a meter presión a la suba de los dólares libres".

También, cree que el posible "no acuerdo" con el FMI agregará "más incertidumbre" en nuestro país".-