Misterio en viaje de Guzmán a Nueva York: inversores dicen que no armó ninguna reunión con ellos

Un grupo de bonistas criticó públicamente que no hayan sido invitados. Pero en los bancos de Manhattan tampoco fueron contactados por Economía. Dudas

"Es una vergüenza". Así reseñó un experimentadísimo operador de Nueva York el culebrón que desató el viaje de Martín Guzmán a la Gran Manzana. Desde el Ministerio de Economía se dijo ayer que Guzmán adelantaba su viaje a Washington para pasar por Nueva York (llegó este jueves por la mañana) con el fin de juntarse con fondos de inversión y think tanks. Pero lo curioso es que los mismos inversores salieron, esta mañana, a desmentir las supuestas reuniones y criticaron que no hubiera una convocatoria. "Compartimos estos sentimientos por nuestra amarga experiencia.

Sorprendentemente, el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar a sus reuniones con inversores en Nueva York a los bonistas del canje, quienes recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez", publicó en su cuenta de Twitter la agrupación Exchange Bondholder Group, que engloba a varios ex acreedores que tenían bonos por u$s4.000 millones.

Entonces, ¿qué fue Guzmán a hacer a la "ciudad que nunca duerme" y que fue su hogar por más de 10 años antes de volver a la Argentina? En realidad, las dudas habían empezado ni bien salió la información desde Economía. Sucede que es vox populi que los grandes inversores y Guzmán tienen una relación distante.

Para los bancos de Wall Street , no hay interés en escuchar al ministro de Economía.

Que sí, que no...

El ministro, que no tiene experiencia más allá del mundo académico, tuvo sus choques con "el mercado" durante las negociaciones por la deuda. La "curva de aprendizaje", como se dice, tuvo sus consecuencias y la falta de un programa económico hace que el canje haya sido un fiasco: tanto para Wall Street (por qué perdió plata) como para la Argentina (no recuperó acceso al crédito).

¿Había mucha gente interesada en escuchar a Guzmán a pesar de que emitió bonos para salir del canje que desde que nacieron hasta ahora caen 30% de su valor? Esa era la primera gran duda alrededor del viaje oficial. Igualmente, no quedan ahí. ¿Economía intentó contactar a fondos o ni siquiera lo hizo? Tal como dijo ese grupo de bonistas, al parecer, la gente del ministro no llamó a varios inversores para juntarse. ¿No lo hicieron o ni siquiera quisieron recibirlo?

Según supo iProfesional por parte de tres bancos de inversión de Nueva York consultados, hay dos rumores. Uno, que el viaje fue armado a las apuradas y que los pocos inversores contactados por Economía no demostraron interés por recibirlo. "Se escuchó que sondearon a algunos pocos fondos para hacer un one on one meeting pero no quisieron. Eso escuché. Pero hablé con clientes míos y nadie recibió un llamado por parte de Economía. Así que pueden ser ambas cosas: llamaron corriendo a algunos y al no tener feedback se quedaron sin nada", le dijo a iProfesional el jefe de estrategia de un banco europeo que opera en Nueva York. Los clientes de este banco son todos grandes fondos que no habrían sido llamados por Guzmán y su equipo.

Otra interpretación es que ni siquiera Economía tuvo las intenciones de armar un investor meeting y que fue sólo para justificar el regreso de Guzmán a una ciudad que fue su hogar durante muchos años. Algunas fuentes en Manhattan dijeron a iProfesional que "sólo va a verse con algunos académicos amigos de él" y que "nunca estuvo en el radar que se reuniera con inversores".

Guzmán irá a Washington el sábado para empezar a negociar un acuerdo con el FMI.

Escala antes de verse con el FMI

"No hay química entre el ministro y la gente de Wall Street. Martín nunca pisó un trading room (mesa de operaciones en los bancos y fondos) y no entiende su lenguaje. Además no hay necesidad de extender el vínculo porque el canje ya pasó y la Argentina no busca financiamiento, que a estos precios igualmente no los tendría", comentó otro alto ejecutivo que trabaja en Nueva York a iProfesional.

¿Se juntará Guzmán con inversores, finalmente? Este medio intentó comunicarse con el vocero del ministro pero no tuvo respuestas. Se cree que entre los que viajaron con el ex Columbia está su círculo íntimo, integrado básicamente por asesores: Pablo Javier Salinas, el secretario privado de Guzmán, Maia Colodenco -encargada de asuntos internacionales del Ministerio de Economía-, Melina Mallamace -jefa de gabinete de Guzmán- y Vera Voskanyan, jefa de comunicación. La "burbuja" de Guzmán que, no exento de críticas, fueron vacunados por el coronavirus a pesar de tener entre 30 y 40 años.

¿Va un ministro a verse con inversores sin gente del área de Finanzas y con gran mayoría de jóvenes asesores? Por ahora sigue el misterio. Ni en Wall Street ni en Buenos Aires se sabe si el ministro de juntará con inversores o no. Por ahora, las "reuniones fantasma" siguen sin aparecer y ya el sábado estará el Washington para empezar a jugar un partido distinto con el FMI y, quizás, funcionarios del Tesoro de EEUU. Quizás después de cerrar un acuerdo con el Fondo tenga más sentido ir a vender al país a los inversores, cuya gran mayoría no está interesada en poner un dólar en el país. Al menos, por ahora.