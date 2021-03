Vender dólares, sin ir al blue: así podés cambiarlos y cobrar $50 más que en el mercado oficial

El precio del oficial es bajo y muchos venden en el mercado ilegal. Ahora hay bancos que ofrecen hacer la operatoria en el MEP que es legal y más rentable

Hoy en día, para quien tiene dólares en su haber y necesita cambiarlos por pesos no es conveniente hacerlo en el mercado oficial, dado que se cobra alrededor de $90 por billete, mientras las cotizaciones paralelas (las del MEP, el CCL y el blue) están cotizando alrededor de $140, una diferencia de cotización originada por el cepo implementado para frenar la fuga de divisas y la devaluación, que dio origen a la brecha cambiaria.

"El argentino se viene dolarizando desde hace mucho tiempo y con más fuerza, desde la crisis de 2018. Por ese motivo, hoy en día, hay muchos dólares en poder de la gente, que frecuentemente tienen que cambiarlos porque necesitan pesos, pero es muy difícil que una persona quiera perder $50 por dólar y eso hace que una gran mayoría vaya a venderlos al mercado informal", describe Christian Buteler, especialista en inversiones.

Ante esta situación, aunque tengan las divisas declaradas y en blanco, muchas personas terminan recurriendo al mercado ilegal para venderlas, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos dichos de Guzmán hacen prever que el oficial se va a atrasar aún más en los próximos meses.

Este es uno de los motivos, según explica (aunque reconoce que la intervención del Gobierno también influye), por los que en estos días se observa una abundante oferta de dólares en el mercado y por los que al blue le cuesta mucho arrancar (ha caído un 13% a lo largo del primer trimestre de 2021).

Si bien es cierto que la operatoria podría hacerse de manera legal a través del MEP, Buteler explica que esa opción no es la más elegida por las personas por la sencilla razón de que no todos saben cómo acceder a esa operatoria.

"Muchos temen tener algún problema por hacer este tipo de operación o ven como engorrosa la apertura de una cuenta para concretarla y terminan yendo al mercado más accesible que conocen, el que está disponible en todos los barrios, que es el blue", señala.

Muchas personas no venden sus dólares vía MEP porque desconocen cómo funciona la operatoria y recurren al blue

Una oportunidad de negocio para la banca

Algunas entidades bancarias detectaron esta problemática y vieron en ella una oportunidad de negocio, ya que comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar la operación de venta de dólares vía MEP por ellos.

"Uno les dice, por ejemplo, que quiere vender u$s1.000, los deposita en una cuenta comitente y ellos compran bonos en dólares por ese monto, los venden en pesos y el resultado de la operación se acredita en la cuenta de la persona solicitante", describe Buteler sobre el funcionamiento de la operatoria.

Con esta oferta, los bancos apuntan a quienes no saben cómo operar en ese mercado y no corren riesgo alguno porque no le aseguran al cliente ningún precio, sino que la cantidad de pesos obtenida depende de la cotización del MEP de ese momento.

"Al tratarse de una operación de venta de dólar MEP, no está alcanzada por la exigencia de parking de 24 horas a la que sí están sujetas las de compra", aclara Buteler. Es decir, que se puede comprar bonos en dólares y venderlos en pesos en el día bajo esta modalidad, por cual el cliente logra obtener los pesos en sus manos en el día y no necesita esperar.

"El primero en ofrecer esta posibilidad fue la Compañía Financiera Trasatlántica, conocida comercialmente como el banco digital Reba. Y, ahora, se le suma Banco Santander", señala Sergio Morales, autor de la cuenta de Instagram @guiaparainvertir. En ese sentido, destaca que otras entidades, como Galicia y Supervielle, se encuentra muy activos ofreciendo productos y servicios bursátiles, por lo que es de esperar que nuevos bancos se sumen a esta tendencia en breve.

Santander lanzó en estos días la oferta a sus clientes y es esperable que se sumen nuevas entidades a la tendencia.

No es del todo nuevo, pero se masifica

"Hasta ahora, los bancos no ofrecían este servicio y es esperable que otras entidades salgan a ofrecerlo en breve", comenta Mauro Cognetta, Finnancial Advisor. Sin embargo, esto no es algo completamente nuevo. Las personas ya podían realizar esta operatoria a través de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYCs), personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) operar en los mercados bursátiles locales, entre los cuales, los más conocidos son la llamadas casas de bolsa.

Es así como, tal como advierte Cognetta con este tipo de ofertas "los bancos salen a competirles, de algún modo, a los ALYC y al mercado negro del dólar". Pero destaca que, "sin dudas, es una manera de hacer más accesible a todas las personas la operatoria del MEP", sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente que no sabe cómo se hace y desconoce que es posible acceder a un mejor precio para vender sus dólares sin ir a una financiera.

"Es muy útil para las personas no tener que ocuparse de averiguar qué bonos tiene que adquirir para hacer la operatoria y que el banco comunique claramente que sólo deben indicar el monto que quieren cambiar, el resto lo resuelven ellos", destaca. Cabe señalar, además, que, por lo general, cada banco tiene su ALYC y eso les da la posibilidad de operar en la Bolsa.

La CNV regula la operatoria de los ALYC y es el organismo que los autoriza o no a funcionar.

Los bancos se abren al mercado de inversión

Esta nueva veta de negocio que están comenzando a abrir los bancos tiene que ver, según explica Morales, con el hecho de que "los dólar financiero MEP/CCL a precios más baratos que el solidario han llevado al negocio cambiario de los bancos prácticamente al borde de la extinción".

Asimismo, recuerda que, hasta hace poco tiempo, existían decenas de agencias de cambio online (fintechs) que vendían dólares mediante plataformas web a un precio generalmente más conveniente que el de los bancos comerciales y con la posibilidad de operar las 24 horas, pero en 2020, el BCRA les revocó las licencias con el fin de restringir más el acceso al mercado cambiario oficial y custodiar las reservas internacionales.

En este contexto, Morales observa que los bancos comerciales que cuenta con licencia para operar en el mercado de cambios se están adaptado e incursionando cada vez más en la banca de inversión, ofreciéndoles a sus clientes acceso al mercado de capitales debido. De este modo, buscan capitalizar el desincentivo que tienen estos últimos en comprar y vender dólares a través del mercado oficial debido a la brecha cambiaria.