Guía definitiva para invertir en criptomonedas: el paso a paso y las opciones más allá del Bitcoin

El interés en las criptomonedas viene creciendo arrastrado por Bitcoin, que es furor. Pero ¿cómo se invierte? ¿Hay otras opciones? Acá las respuestas

Hoy, todo el mundo habla de Bitcoin y el incremento de su valor, que se apreció casi un 600% en los últimos 12 meses, lo que llevó a que la critpomoneda rozara los u$s60.000 por unidad. Esto hace que cada vez más miradas se dirijan hacia el universo cripto como una opción interesante de inversión y la buena noticia es que hay muchas más opciones de activos para elegir en ese mundo; con buenas proyecciones también, pero el desconocimiento suele ser una barrera muy fuerte para que el inversor promedio se anime a incursionar en ese campo.

Ethereum y Bitcoin son las dos criptomonedas líderes, pero hay cientos más para elegir.

¿Por qué invertir en criptos?

Una de las primeras cosas que hay que preguntarse antes de meterse al mundo cripto es ¿por qué hacerlo? ¿Qué ventajas tiene invertir en criptomonedas? Varios expertos en este ecosistema tienen la respuesta para estas preguntas y, desde iProfesional, fuimos a buscarlas.

"Cuando se invierte en criptos, siempre que sean conocidas y que tengan un tiempo en el ecosistema para evitar caer en estafas, se deposita la confianza en un sistema con reglas claras y en una industria todavía joven, pero, además, son activos que se comercializan a valor dólar, algo muy atractivo para esta parte del mundo", afirma Mariano Di Pietra, Marketing Director Latin America de Maker Fundation.

Y es que, tal como apunta Carlos Paul, head of Human Resources at Bitcofy, "la confiabilidad de la tecnología Blockchain, es garantía de integridad de la información", sobre todo porque, según indica Manuel Beuadroit, Co-founder de Belo, son emisiones descentralizadas, lo que les da un atractivo grande porque no pueden ser manipuladas por nadie.

Pero, además, Paul señala que brindan un nivel de rentabilidad muy por encima de la de los activos tradicionales y cita el caso de Bitcoin, por ejemplo, que rindio más de un 100% en 2020.

Santiago Amat, contador público especializado en finanzas que opera como trader, por su parte, apunta otro elemento que las hace atractivas y es el hecho de que la mayoría no sufre la inflación debido a que tienen un sistema de emisión llamado "halving". Esto implica que, en lugar de emitirse ilimitadamente se hace en forma finita. "Por ejemplo, si en 2020, vieron la luz 10 Bitcoins nuevos, la próxima emisión será de 5". Tienden a un número limitado de unidades y, por eso, ya se sabe que el último Bitcoin saldrá en el año 2140.

Otra de las virtudes que señala Amat es el hecho de que las criptomonedas permiten acceder a instrumentos de inversión superiores a los tradicionales. "Por ejemplo, hay un producto denominado Staking, que es similar a un plazo fijo que rinde en criptomonedas y dan intereses más elevado que los tradicionales", informa.

Y una buena noticia que aporta es que "no es necesario tener mucho dinero para comprar criptomonedas", dado que se pueden adquirir fracciones y no es necesario tener la cantidad de dinero que cuesta una unidad.

Alto riesgo, una variable a tener en cuenta

Todas estas características hacen a las criptomonedas cada vez más atractivas para los inversores. Sin embargo, los expertos coinciden en que la mayoría presenta un nivel considerable de volatilidad.

Por eso, Beaudroit sostiene que "son activos son muy interesantes para diversificar cartera por el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad que están mostrando, pero quizás no, para poner todo el dinero en cripto, justamente por el hecho de que son muy nuevas e inestables".

El paso a paso de cómo invertir en criptos no es tan complejo como solemos creer.

¿Cómo invertir en criptomonedas paso a paso?

Si bien para quien nunca antes incursionó en el mundo cripto parece muy técnico en una primera mirada, lo cierto es que empezar a invertir en él es más fácil de lo que se imagina. Y uno de los elementos que refleja esta facilidad es el hecho de que, tal como aclara Paul, "se puede entrar en pesos y no se necesita otra moneda".

Lo primero que hay que hacer, es elegir cómo se quiere hacer la transacción. "Puede ser persona a persona o a través de un Exchange", enuncia Beaudroit.

Y explica que, para la primera opción, hay que tener una billetera de criptomonedas (o wallet), que puede ser Coinomy, Mun o Samurai Wallet (para Bitcoin) y para Ethereum (o cualquiera de los tokens ERC20), existe MetaMask.

En este caso, lo que hay que hacer es transferir los pesos a la otra persona y el receptor depositará las criptomonedas en la cuenta de quien envió el dinero. Muy fácil y directo, pero quizás es más confiable, sobre todo para un principiante, hacerlo por la vía que se podría definir como más "institucional".Y el procedimiento es el siguiente:

1. El primer paso es elegir un Exchange o bróker, que son las entidades en las que se puede comprar o vender estos activos (la selección se puede hacer vía la página web www.coinmonitor.info donde hay un listado de estos).

2. Crear una cuenta, para lo cual se deberá proveer la información que respalde la identidad de la persona. "En las páginas de los exchanges, se genera un usuario con contraseña, se vincula un CBU a ese usuario y se transfiere el dinero a la billetera", detalla Beaudroit.

3. Una vez que se transfirieron los pesos al CBU de la cuenta abierta en el exchange, va a figurar el saldo acreditado y ya se puede comprar criptomonedas. "Entonces, hay que elegir la opción "Billeteras" y escoger del listado en qué cripto se quiere invertir. Se clickea el botón de "Comprar" y va a aparecer el equivalente que se puedo tener en esa criptomoneda con el dinero que se transfirió".

4. Una vez que se tomó la decisión de escoger esa opción, solo queda confirmar la transacción y, listo.

La Blockchain es uno de los entornos más seguros y ofrece las ventajas de una economía descentralizada.

Aún queda una incógnita pendiente para resolver para quien recién empieza a meterse en este mundo y es ¿qué cirptomonedas elegir? Si bien es una decisión muy personal, los especialistas tienen sus preferidas, dentro de las cuales, Bitcoin (RSK) y Ether (ETH) son las más mencionadas. "Esas son los dos grandes pilares de las criptomonedas. Si soy conservador, yo invertiría en esas. Porque la mayor cantidad de criptomonedas están montadas sobre el ERC20, la red de Blockchain de Ethereum", explica Paul sobre la elección.

Sin embargo, dentro de la red de Ethereum, escoge otra opción conservadora: las stablecoins (una criptomoneda emitida en la cadena de bloques de Bitcoin y diseñada para mantener un precio de mercado estable en relación con los activos a los que está vinculada, como puede ser el dólar).

"Ethereum es el ecosistema de smart contract más grande que existe en el que, actualmente, gran parte del mundo de las finanzas descentralizadas, que hoy acumulan un valor de resguardo de u$s43 billones, desarrolla su actividad allí", afirma Di Pietra a la hora de justificar la elección de Ether.

Sin embrago, a su vez, recomienda también Dai, una stablecoin montada sobre el protocolo MakerDAO, que tiene un valor estable que rondando siempre el dólar. "Esto la convierte en un vehículo estable ideal para inversiones en el ecosistema, es un buen mecanismo de ahorro y, además provee rápida posibilidad de acceso a la compra de otras cripto", asegura.

Por otro lado, Paul destaca que Ada, la criptomoneda de la Blockhain Cardano, "es un activo que promete mucho", otra es Lumen, la criptomoneda opera sobre la blockchain Stellar, diseñada para ser una intermediaria en la conversión de divisas. Y, finalmente, menciona que "hay varios proyectos de almacenaje en bloques en marcha, como Cake y Bake, que son monedas que se lanzaron sobre la Binance Smart Chain para darle mejoras a la red Etherium, y Storj, Zil y Hot, que también son muy interesantes". Aunque aclara que son monedas nuevas, por lo que pueden tener cierta volatilidad, por lo que para el que no pueda soportar la incertidumbre debería ir por las más tradicionales y asentadas.

Beaudroit comenta que, más allá de las dos grandes, en su cartera él elige incluir tokens como Comp, que permite depositar y pedir prestado criptomonedas y ganar intereses mientras lo hacemos, Aave, también enfocado en préstamos, Graph Protocol y Ubisoft.

En tanto, Amat coincide en la recomendación de Ether de sus colegas y agrega a su lista Pax Gold, una criptomoneda que está respaldada en oro. "Cotiza lo mismo que la onza. Además, no se paga sobreprecio, como pasa muchas veces cuando uno quiere invertir en oro por otra vía. Y otra característica es que, si uno tiene una unidad de esta cripto, puedo retirar su onza a cambio", describe.

Y, por último, también recomienda Dai y Tether (USDT), otra stablecoin emitida en la cadena de bloques de Bitcoin cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, lo que garantiza el resguardo de valor ante una eventual inestabilidad de las criptomonedas.

Las opciones son muchas. Hay cientos de criptoactivos en oferta y muchos más tokens montados sobre las distintas cadenas de bloques, pero no todos son lo mismo. "Porque uno de los riesgos es el de ser estafado. A la hora de escoger un exchange, hay que conocer cuántos años de trayectoria tiene, qué personería jurídica posee, si está abalado o no, si tiene permiso para tomar mi dinero", advierte Amat. Sucede que existen muchas estafas piramidales que toman depósitos en criptomonedas, por eso, los expertos recomiendan que uno tiene que conocer bien las características de la entidad en la que deposita su dinero.