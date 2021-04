Alberto se quiere parecer a Néstor pero el mercado no responde: ¿por qué los bonos argentinos siguen en el ostracismo?

La deuda que emitió el Gobierno el año pasado vale lo mismo que después de la mega reestructuración de Kirchner y Lavagna. Pero ahora no repuntan

Los bonos argentinos siguen ajenos a la fiesta de los mercados (que esta vez incluyó al Merval local). Mientras que Wall Street comenzó la semana con subas de hasta 1,5%, los títulos que emitió Martín Guzmán siguen inmersos en el ostracismo: cayeron levemente y el riesgo país se instaló en cerca de los 1.600 puntos básicos.

De hecho, la deuda argentina -y a pesar del canje "exitoso" del años pasado- valen los mismo que después de la reestructuración que encaró Néstor Kirchner con Roberto Lavagna hace 16 años atrás después del mayor default de la historia, cuando hubo quitas y quedaron holdouts (acreedores que no ingresaron a la operación).

"Hoy los bonos cotizan a la misma paridad que en el canje de 2005 (los dos a 35% de paridad), a pesar que tuvieron una fuerte quita de capital y dejó un 25% de holdouts. En el canje de 2005, al tiempo los bonos subieron de 35% a 53%. ¿El driver? El superávit fiscal, entre otros. Ahora vamos a un déficit fiscal primario de 4,7% PBI en 2021 cuando en 2006 tenías un superávit de 2,8% PBI", explica Fernando Marull, el director de FMyA.

El mercado cree que los bonos sólo repuntarán si aparece un acuerdo con el FMI o hay batacazo electoral en octubre.

Sin drivers para revertir el pesimismo

Básicamente, no hubo -excepto que no hay pagos relevantes hasta el 2024 y que no quedaron acreedores con ganas de litigar contra el país- beneficio económico en el corto plazo para la Argentina. El mercado está cerrado y pareciera difícil que se pueda revertir.

De esta manera, la renta fija local, especialmente los bonos soberanos en dólares, siguen siendo protagonistas por sus fuertes caídas y muy altos rendimientos, en el medio de un mundo de tasas bajas -pero en aumento- y exceso de liquidez en los mercados.

"La gran incertidumbre tanto en lo económico como en lo político, golpean a los activos argentinos que buscan algo de certezas en este marco. Sobre todo en lo que tiene que ver con la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI, que a su vez ordene los desequilibrios macroeconómicos y sirva como ancla de expectativas para el mercado", dice un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Es así como los bonos soberanos en dólares ley local acumularon rojos en el mes pasado en promedio del 5,8%, y cotizan actualmente con paridades del 32.9% y rendimientos entre el 16,4% al 22,6%. Los Ley extranjera, cayeron un 5% promedio en el mes de marzo, cotizando con paridades del 34,1% promedio y rendimientos que van desde el 16% al 21%. En lo que va del año, ya acumulan pérdidas del 15,8% promedio para los ley local y 14,9% para los ley extranjera.

Para PPI, la renta fija -y la mayoría de los activos argentinos- siguen expectantes a dos drivers: negociaciones con el FMI y elecciones legislativas de este año. Respecto a las negociaciones con el Fondo, dice la compañía financiera, hay altas probabilidades de que se tenga que esperar hasta después de las elecciones para ver un acuerdo.

Sin acuerdo con el FMI en el mercado no creen que haya cambio de políticas.

Sin FMI no hay "paraíso" para los inversores

"No hay prisa en negociar con el FMI significa que no hay esperanzas de ningún tipo de cambio en la formulación de políticas económicas este año", dispara Credit Suisse.

"Si bien no esperábamos ninguno, creemos que los participantes del mercado buscarían en un programa del FMI alguna esperanza de una estrategia económica que ancle las expectativas con respecto a la sostenibilidad a mediano plazo", afirma.

"El Gobierno intentaría evitar tomar medidas más ortodoxas en el medio de un año electoral, en una economía ya muy castigada. En cuanto a las elecciones legislativas, teniendo en cuenta que las PASO son en agosto, en las próximas semanas ya comenzaríamos a ver algunos movimientos políticos mientras comienzan a aparecer los primeros candidatos", sostienen.

Hacia adelante, el mercado se mantendrá atento a cuán dividido ira el oficialismo, y cuando dividido -o junto- irá la oposición. "Ambos drivers, podría ser un catalizador para que los rendimientos se vuelvan a acercar a niveles más "normales" del 10%, aunque de darse un resultado adverso, sólo profundizarían el castigo en sus precios y podríamos ver rendimientos más altos", advierte.