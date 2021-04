Tras derrumbarse, el Bitcoin recuperó algo de valor: ¿buena oportunidad para invertir?

Dos hechos puntuales profundizaron la baja estos días. Expertos interpretan lo sucedido, explican cómo invertir y desmitifican aspectos normativos

Tras casi 10 días de caída, esta semana Bitcoin volvió a ganar terreno y pasó de rozar los u$s49.000 a posicionarse en u$s53.000. Muchas especulaciones se tejieron alrededor de la caída de casi 22% en el precio de la criptomoneda más famosa del mundo, que rozaba los u$s65.000 el pasado 14 de abril y luego se desplomó.

El descenso se dio en dos etapas y es un golpe fuerte para la credibilidad que había alcanzado este activo en el último año. Algunas de las versiones que explicaron la primera baja son más verosímiles que otras. Una de ellas decía que varias billeteras grandes habían apostado a la baja a futuro de esta criptomoneda y la hicieron caer.

Otra hablaba de un gran apagón en China, en una de las ciudades que concentra más minero cripto del mundo, que hizo que bajase el poder de control (hashright) de la red y se facilitó la posibilidad de minar Bitcoin, lo que afectó el valor. La cuestión es que en el transcurso de seis días, el activo pasó de valer más de u$s64.000 a tocar los u$s50.000.

Sin embargo, la criptomoneda se recuperó hacia mediados de la semana y alcanzó los u$s55.000 nuevamente. Aunque, cuando parecía que todo estaba solucionado, el viernes 23 de abril llegó un nuevo sacudón que la hizo caer cerca a los u$s49.000, el menor valor desde marzo.

Sucede que Bitcoin fue arrastrada por un caso de estafa en Turquía, donde el CEO del principal operador de criptomonedas del país huyó llevándose u$s2.000 millones. Sobre llovido mojado fue cuando se conoció la intención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cobrar un impuesto a los ricos.

La noticia trajo volatilidad en todos los activos financieros y golpeó muy fuerte en el mundo cripto forzando que Bitcoin perforara el piso de los u$s50.000.

La decisión de Joe BIden de cobrar impuestos a los más ricos arrastró el precio de Bitcoin

¿Encontró un piso?

Si bien la situación preocupa a los inversores, el contador Carlos Paul, head of Human Resources de Bitcofy, señala en diálogo con iProfesional que "el dato auspicioso es que esta cripto parece ya haber encontrado un piso". Explica que, antes, cuando pasaban estas cosas podía caer muy bajo, pero ahora, a cierto precio encuentra siempre un comprador y vuelve a subir. "El volumen de operaciones sostiene el precio y la volatilidad es cada vez de menor rango, como un activo financiero tradicional", dice.

El experto agrega que esta situación no debería disuadir a los inversores de incursionar en este activo montado sobre la blockchain. "Es un buen período para entrar, aun cuando valga u$s45.000, porque esta inversión todavía no terminó de despegar y no encontró un techo, aunque sí tiene piso", asegura.

Recordemos que una de las teorías básicas de quienes operan en el mundo de las inversiones es que nunca hay que entrar cuando sube un activo, sino que el momento es cuando baja.

Para Manuel Beaudroit, CEO de la billetera cripto Belo, estas bajas del Bitcoin son "baches en la trayectoria del precio". Señala que es difícil saber si va a seguir subiendo o va a bajar porque estas tendencias tienen que ver, principalmente, con el apetito del mercado de seguir manteniendo el ritmo o no.

"El mercado está muy caliente y eso lo podemos ver en el apetito que hay por inversiones en tokens, empresas, proyectos descentralizados, criptomonedas e incluso proyectos muy nuevos. Está todo muy revuelto y creo que puede seguir habiendo una escalada en los precios", describe.

Si bien la caída de BTC generó preocupación entre los inversores, hay quienes dicen que no es un hecho alarmante

¿Se trata de una corrección habitual?

El contador público especializado en finanzas y trader, Santiago Amat, considera que "la baja de Bitcoin del último tiempo se debe a una corrección a la que estamos acostumbrados quienes estamos en el mundo cripto".

Explica que, si analizamos el gráfico de evolución desde el primero de febrero al día de hoy, vemos que ese día llegó a su precio histórico de u$s57.000 y después cayó a cerca de u$s43.000. De a poco, comenzó a subsanar esa corrección y, el 15 de marzo, se posicionó en un máximo nuevo de u$s61.000. Al poco tiempo, hubo una nueva baja hasta casi u$s50.000 y, en este último tiempo, llegó a u$s64.000, otro tope histórico.

"Es muy común que los activos, sobre todo las cripto, al marcar un precio histórico, luego sufran una corrección muy alta", asegura Amat. Sucede que muchos tenedores, al ver que escala tanto el precio aprovechan para vender, aunque sea una parte de sus criptoactivos y eso genera un efecto a la baja hasta que se estabiliza la situación y se gesta otro pico similar.

Asimismo, el experto señala que la corrección no fue muy profunda, sino que representa menos del 40% de la subida (alrededor del 38%, específicamente) y que se es un piso bastante común y que es un sector de compra (es decir, un buen momento para comprar).

Por estos motivos, Amat sostiene que "nada indica que la tendencia alcista ha finalizado" y, si bien advierte que las criptomonedas son muy volátiles, es un buen momento para entrar al activo. No obstante, aconseja hacerlo cautelosamente.

"No se necesitan más de $1.500 para entrar, aunque hay que tener en cuenta las comisiones y los gastos de ingreso al mercado, pero, si uno quiere incursionar con un dinero considerable, hay que hacerlo con más de un precio", advierte.

Hay varias modalidades para invertir en crptomonedas. Una de ellas es persona a persona

¿Cuándo y cómo entrar?

Si uno tiene u$s1.000 para entrar, es recomendable desembarcar con u$s200 a un valor de u$s50.000 y programar órdenes de compra para cuando el activo toque un nuevo piso determinado.

"Es decir que puedo programar, por ejemplo, que cuando esté en u$s49.000, se compren más Bitcoins a mi nombre y se me acrediten automáticamente", señala.

En este sentido, Paul señala que los requisitos para empezar a invertir en este mundo cripto son pocos. "Una persona que quiera entrar a BTC lo que necesita, básicamente, es tener una cuenta en un Exchange (casas de compra, venta y cambio de criptomonedas) que esté fondeada en pesos o en dólares. Luego, compra a través del Exchange y no necesita una gran cantidad de dinero. Hoy, Bitcoin se puede dividir hasta en ocho decimales (0,00000001) esas unidades se llaman Satoshis. Eso permite que con $1.000 o $1.500 se pueda ingresar al mundo de la Blockchain", detalla.

El paso a paso para comprar vía Exchange, según Gonzalo Martínez Mosquera, Community Champion de Algorand Argentina, es el siguiente:

Lo primero es crear un usuario en un Exchange. Para ello, se requiere información personal (por ejemplo: una selfie con el DNI, un papel escrito y otras cosas por el estilo).

Una vez que se creó el usuario suelen tardar un par de días en aprobarlo. Cuando se haya realizado, se envía el dinero vía transferencia bancaria a la cuenta que ellos indican.

El dinero se acredita y uno elige la cripto que quiere comprar. Se da la confirmación y espera a que le acrediten los Bitcoins en la billetera digital correspondiente.

Otra manera de poder comprar Bitcoin que es persona a persona (o peer to peer). Para hacerlo, Martínez Mosquera detalla los siguientes pasos:

Encontrar alguien que desee vender (hay páginas especializadas, como LocalBitcoin o canales de Telegram, donde uno puede encontrar gente que quiere comprar o vender criptomonedas).

Una vez que lo halló, tiene que bajarse una billetera que soporte Bitcoin (las billeteras son apps como cualquier otra y le va a brindar una serie de palabras en inglés que uno debe guardar en lugar seguro por si pierde el celular).

Esa billetera va a generar clave pública, algo así como un CBU del mundo cripto, que es lo que hay que informarle a quien vaya a enviar las cripto (el pago puede ser en mano, por transferencia bancaria o por cualquier otro medio).

La persona va a transferir los Bitcoins a la billetera.

"Es importante saber que no todas las criptos tienen el mismo costo de transferencia, ni los mismos tiempos. En el caso de Bitcoin, depende de la saturación del sistema, últimamente varió entre u$s5 y u$s50 por transacción. En cuanto al tiempo, suele tardar entre 10 minutos y un par de horas en llegar", aclara Martínez Mosquera.

Es importante conocer las características regulatorias de Bitcoin antes de invertir.

Desmitificando conceptos legales

Por su parte, el abogado Andrés Burecovics, especialista en derecho interjurisdiccional y director de ByP Consulting, señala que "si es la primera vez que se incursiona en el mundo cripto, uno de los temas más importantes que se debe saber es que las criptomonedas son totalmente legales en la enorme mayoría de los países, incluido Argentina, y que los Exchanges están regulados".

Asimismo, resalta que las tenencias y las ganancias en criptomonedas no son "en negro", sino que se declaran como cualquier otro activo, por lo cual "se puede gozar de sus beneficios durmiendo tranquilos y teniendo todo en regla".

Advierte, así, que, muchas veces, se habla del mundo cripto como un ambiente totalmente desregulado y de la imposibilidad técnica de los gobiernos a la hora de normar, por ejemplo, al Bitcoin, pero asegura que eso no es así.

"Mientras que Bitcoin no puede ser regulado como protocolo, su tenencia sí puede serlo y, de hecho, lo está. Las criptomonedas pueden no tener un marco regulatorio propio, pero no quiere decir que no estén reguladas. En Argentina, por ejemplo, son nombradas en varias regulaciones, con lo cual, por un lado, se les da entidad y legitimidad y, por otro, se nos dice cómo hacer para tenerlas y aprovecharlas sin romper ninguna norma", informa el abogado.

Así, aclara una serie de conceptos que a veces suelen permanecer en la nebulosa para quien nunca incursionó en este tipo de inversiones.

Los expertos coinciden en que es un buen momento para invertir en Bitcoin por la baja que ha tenido y teniendo en cuenta que parece haber encontrado un piso y presenta perspectiva interesante. Sin embargo, tal como advierte Beaudroit, hay que ser cuidadoso, seguirlo de cerca y aprender. "Si uno tiene el apetito para invertir un activo riesgoso y volátil, aunque interesante, nunca es tarde para hacerlo", concluye.