Dólar blue hoy: 3 razones por las que pueden bajarte el precio de cotización

En el mercado paralelo la divisa que se intercambia en las cuevas de la city porteña acumuló una ganancia de $7 durante el quinto mes de año

Muchos ahorristas aprovechan la ganancia del último mes del dólar blue que hoy martes 1 de junio del 2021 cotiza a $157 para la venta y $152 para la compra. A la vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó el cupo de hasta 200 dólares para la compra de la divisa norteamericana.

El mercado oficial mantiene el cepo en beneficiarios de planes sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Programa Acompañar y quienes recibieron el bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo, la Producción (ATP) y el Programa de Recuperación Productiva (Repro 2).

Con el pago del aguinaldo y un mercado estable, los ahorristas ven a la plaza informal como la "opción libre" de inversión, sin embargo deben tener en cuenta tres pautas que el mercado ilegal puede aprovechar y pueden afectar a la cotización.

1) Dólar cara chica o dólar cara grande: ¿Cuál es la diferencia?

El dólar "cara chica" son los billetes que se imprimieron en los Estados Unidos hasta 1996. En el billete de 100 dólares se encuentra Benjamin Franklin dentro de un marco ovalado y que, en términos de tamaño, es más pequeño en comparación con las versiones impresas más tarde.

En las cuevas de microcentro pagan hasta 10% menos por estos diseños al sostener que "más difíciles de mover".

Sin embargo la Reserva Federal de Estados Unidos ( FED por sus siglas en inglés) explicó en 2013 que la alteración en los tamaños de los óvalo no demanda "cambiar los billetes".

"Se advierte a los consumidores de todo el mundo que no es necesario cambiar los billetes de 100 dólares del diseño anterior por los nuevos. Es la política del Gobierno de los EE.UU. que todos los diseños de la moneda de los EE.UU. sigan siendo moneda de curso legal, independientemente del momento de su emisión", explicó la entidad financiera.

Algunos detalles del billete pueden afectar su cotización en las cuevas

2) Franja azul en los billetes de 100 dólares

En la actualidad hay cuatro billetes de 100 dólares que circulan en la plaza, y todos son de curso legal:

- el de cara chica sin franja de seguridad, que es el más antiguo;

- el de cara chica con franja de seguridad;

- el de cara grande;

- el de cara grande con la gota de seguridad azul en el medio.

Algunos arbolitos "advierten" que los billetes de 100 dólares de cara grande, pero sin la gota azul en el medio, son oficiales pero "no son blue", algo que es totalmente falso. Sin embargo suelen pagar un menor valor, esto es, el que cotiza en el circuito formal.

Los dólares con "cara chica" valen menos en la casas de cambio

3) Dólar blue hoy: Billetes doblados o con marcas

Otra de las "particularidades" que pueden afectar el precio de cotización del dólar blue es la presencia de marcas, anotaciones o bien si el papel se encuentra doblado.

"Generalemente no lo recibimos porque al tener marcas, sellos, escrituras, o bien no se encuentran lisos afecta su valor", indicaron desde una cueva de la city porteña a BAE Negocios, por lo que instan a no alterar el billete verde.