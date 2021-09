Finanzas explicadas: ¿cuáles son los principales índices de Wall Street y en qué se diferencian?

Si bien en términos generales se menciona al mercado estadounidense como Wall Street, existen diferentes índices dentro de la principal bolsa del mundo

A diario se conoce todo tipo de noticias referidas en forma genérica como provenientes de Wall Street, que van desde opiniones de banqueros y analistas hasta como evolucionan los precios de las acciones o los diferentes índices que cotizan en la bolsa neoyorkina.

En tal sentido, es interesante repasar como se conforma y que representa cada uno de ellos, comenzando por el NYSE Composite, o New York Stock Exchange.

El índice NYSE Composite mide el rendimiento de todas las acciones que cotizan en ese mercado. Incluye a más de 2.800 compañías como por ejemplo, Intel, IBM, 3M, American Express, Apple, Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, The Home Depot, Novartis, Microsoft, Nike, McDonalds, Walmart, Visa, Walt Disney, entre otros.

Sus operaciones son supervisadas por la Securities and Exchange Commission (SEC) y debido a su amplitud brinda una visión más acabada sobre el desempeño del mercado.

La participación porcentual de cada compañía se calcula sobre la base de su capitalización bursátil, es decir la cantidad de acciones emitidas y volcadas al mercado multiplicada por su cotización y el índice en sí mismo se calcula en función de la variación de los precios y el rendimiento total, que incluye los dividendos.

Si bien el NYSE es el índice oficial de la Bolsa neoyorkina, el Dow Jones es el más conocido y tomado como referencia para monitorear dicho mercado.

El Dow Jones está compuesto por las 30 de las acciones más significativas de todas las industrias, salvo transporte y servicios públicos, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq.

A las acciones que lo conforman se las llama blue chips o fichas azules, en analogía al juego de póker, en el que éstas son las de mayor valor. Su importancia radica en el hecho de que tiene la capacidad de brindar una panorámica sobre la evolución de las principales compañías de la economía estadounidense y en muchos casos del mundo.

Otro índice de enorme importancia es el Standard & Poor's 500 (Standard & Poor's 500 Index), también conocido como S&P 500, ya que se lo considera como el más representativo de la situación real del mercado.

Se conforma con las 500 empresas cotizantes en el NYSE o el NASDAQ de mayor capitalización bursátil, por lo que aglutina cerca del 80% de la valoración del mercado en Estados Unidos.

Debido a la diversidad de los rubros que lo conforman y a su metodología de ponderación, es uno de los índices de valores más seguidos y es considerado como el más representativo del mercado de acciones de Estados Unidos y como el marcador de tendencias de la economía norteamericana

Las empresas que lo componen son seleccionadas por un comité que analiza el mérito de la empresa utilizando ocho criterios primarios: capitalización bursátil, liquidez, domicilio, capital flotante, clasificación del sector, viabilidad financiera, y su antigüedad en la bolsa.

Otro índice que es seguido de cerca es el Nasdaq, acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Fundada en 1971, hoy en día es mundialmente conocida por ser la primera bolsa de valores electrónica del planeta y la segunda bolsa con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos.

En la actualidad operan más de 7.000 empresas del sector tecnológico, informático, telecomunicaciones, pudiéndose mencionar entre muchas otras a Pfizer, Moderna, J&J, Netflix, Starbucks, Cisco Systems, Google, etc. Todas sus operaciones son supervisadas por Norwegian Financial Supervisory.

El Nasdaq no opera en un lugar físico, sino que todas las transacciones se realizan en forma electrónica.

Fue fundada por la National Association of Securities Dealers (NASD) y desde 2001 pertenece y es operada por la compañía Nasdaq, Inc. Surgió a partir de un estudio de la SEC a solicitud del Congreso de ese país, que arrojó como resultado que los mercados no regulados eran poco transparentes, por lo que se propuso su automatización y de ahí surgió el NASDAQ Stock Market, cuya primera sesión se llevó a cabo el 8 de febrero de 1971.

Actualmente continúa incrementando su capacidad en el volumen de transacciones, siendo capaz de transaccionar 6 billones de acciones en un día.

Es precisamente en el Nasdaq donde cotiza la mayoría de los ADR argentinos, entre los que se pueden mencionar a Edenor, YPF, Mercado Libre, Grupo Galicia, Pampa, Cresud, Ternium, etc.

Debido a que cada uno de estos índices se conforman de manera diferente, su evolución a través del tiempo también marca diferencias. Así por ejemplo, en lo que va del año mientras que el Dow Jones trepa un 16%, el S&P500 avanza un 21,1% y el Nasdaq otro 21,6%.

En cambio en 2020, mientras que el S&P500 ganó un 15%, el Nasdaq avanzó nada menos que un 42% y el Dow Jones apenas un 6 por ciento.