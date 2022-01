Cuáles fueron las acciones argentinas y los CEDEARs que más rindieron en 2021

Los Certificados de Depósito Argentinos y la renta variable acompañaron la tendencia global y registraron un año positivo dentro de los mercados

El balance del rendimiento durante el 2021 de los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) y las acciones argentinas ha sido positivo, a partir de un buen desempeño de la mayoría de los índices bursátiles, a los que no fue ajeno el mercado financiero nacional.

De acuerdo a un informe elaborado por el Equipo de Research de IOL invertironline, las siguientes son las compañías que más se han revalorizado durante el último año:

1- Embraer

En primer lugar, a pesar de no haber sido el mejor año para las empresas de Brasil, la fabricante de aviones Embraer, ha logrado destacarse por sobre el resto y su CEDEAR finalizó el 2021 con una apreciación del 247%. El estudio destaca que de cara al año próximo, un potencial repunte del sector turístico podría ser beneficioso para la firma, ya que la demanda de sus aeronaves podría registrar un aumento considerable.

2- Nvidia

En segunda instancia aparece el CEDEAR de la fabricante de chips estadounidense, Nvidia, que subió más de un 200% en el año, en gran parte debido a sus excelentes resultados financieros.

3- Vista Oil & Gas

Luego le sigue Vista Oil & Gas, la compañía presidida por Miguel Galuccio, cuyo principal negocio es el "shale oil". La firma ha tenido una excelente performance durante 2021 y su CEDEAR se revalorizó un 188%. Los buenos resultados informados por la empresa se dan como consecuencia del aumento en la producción diaria promedio de crudo y gas, como así también por un mayor precio de venta.

4- Google

En la siguiente posición se encuentra Google. La empresa matriz del popular motor de búsqueda ha sido la mejor dentro del grupo de las grandes tecnológicas, compuesto por Apple, Amazon, Netflix y Facebook. En gran parte, su buen desempeño se debe al área de ingresos por publicidad, que han aumentado un 43% interanual en el tercer trimestre. A su vez, en su última presentación de resultados, la compañía informó que tuvo un beneficio por acción de u$s27,99, dato que se ubicó considerablemente por encima de las estimaciones de los analistas, que estimaban u$s23,75. Durante el 2021, el CEDEAR de Google subió más de un 133%.

5- Wells Fargo

Por último está Wells Fargo, una empresa líder en servicios financieros que cuenta con aproximadamente u$s1.9 billones en activos. El desempeño de su CEDEAR, ha registrado una apreciación del 127,6% durante el año.

¿Y qué pasa con las acciones argentinas?

En cuanto a las acciones argentinas que más se revalorizaron luego del periodo de mayor restricción de la pandemia de Covid-19, se encuentran Ternium Argentina, con una suba del 177% en sus títulos; Sociedad Comercial del Plata, con sus acciones que se revalorizaron más de un 159%; Mirgor, con un alza de 150% en los últimos 12 meses; Transportadora Gas del Norte, con sus acciones que subieron cerca de un 123%; y Pampa Energía, con una apreciación del 109% en sus títulos.

Estos son los impuestos que pagan los CEDEARs

En los últimos años, los Cedears cobraron mucho protagonismo dentro de la industria financiera local y en especial dentro de la cartera de inversión de los ahorristas más pequeños.

El principal atractivo de estos activos es que protegen de la devaluación y brindan retornos en dólares, todo esto sin tener que abrir cuentas en el exterior. Sin embargo, a pesar de esta cualidad, evidentemente pagan impuestos, pero ¿cuáles?

Todos y cada uno de los Cedears que estuvieron en cartera al 31/12 del 2021 pagarán el Impuesto a los Bienes Personales durante 2022. El motivo es obvio: son activos que se incluyen dentro del patrimonio del individuo.

Al igual que cualquier otra clase de bien como las propiedades, los vehículos o las acciones, los Cedears no están exentos de este impuesto que inicialmente estaba enfocado en los grandes patrimonios, pero que poco a poco fue retrasándose hasta a alcanzar a gran parte de la clase media e incluso media-baja.

Ganancias

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los dividendos que reparten los Cedears sí están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. En concreto, están gravados por la escala del artículo 94.

Esto quiere decir que no se pagará el impuesto sobre los dividendos siempre y cuando estos no superen de forma neta los $64.532,64. A partir de este monto, el inversor tendrá que abonar diferentes alícuotas según los beneficios obtenidos:

Cedear, proyecciones

Además de los datos que se deben tener en cuenta para los Cedears, también importan los proyecciones y expectativas de los grandes jugadores del mercado acerca de cómo será la evolución de este activo.

En este sentido, la semana pasada, el JP Morgan le levantó el pulgar a este Cedear y proyecta un crecimiento del 9% en dólares, especialmente para una empresa que podría aumentar su cotización.

El banco JP Morgan es una de las instituciones más importantes del mundo financiero, con sus proyecciones siendo tomadas por la mayoría de los inversores como una guía sobre dónde se debe invertir capital. Y en uno de sus últimos reportes destacó a una empresa que cotiza como Certificado de Depósito Argentino (Cedear) y que podría crecer hasta un 9 por ciento en dólares.

Se trata de The Coca-Cola Company, empresa madre de marcas como Coca-Cola, Ades, Schweepes, Fanta y Sprite entre muchos otros, y cuyo precio objetivo en el reporte del JP Morgan se elevó de u$s 59 a u$s 63 por acción, en lo que representaría una subida del 9% en comparación con su valor actual (u$s 58).

La razón detrás de esta subida se da debido al impulso de ventas que tuvo The Coca-Cola Company durante el último año, durante el cual se vio especialmente favorecida por la reapertura de las economías en todo el mundo. Y según varias estimaciones, esta situación continuará en 2022, generando altas expectativas con el valor de las acciones de la empresa.

Así, la misma compañía seguirá presentando sus proyecciones y analizando cómo está el mercado, abriendo la puerta a nuevos inversores.