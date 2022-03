Qué es InCruises, la compañía de turismo y cruceros: ¿estafa piramidal o negocio?

Con el reciente escándalo de la empresa "Generación Zoe" del presunto estafador Leonardo Cositorto, comenzó a generarse el debate sobre si otras empresas como InCruises son una estafa o en realidad corresponden a un verdadero negocio.

InCruises: ¿en qué consiste?

InCruises es una empresa fundada en el año 2015 dedicada a la venta de "experiencias únicas" a bordo de un crucero. Básicamente, consiste en un club de membresías enfocado en los viajes de estas características.

Según la información publicada en su sitio web oficial, "InCruises es una membresía accesible solo por invitación, que está cambiando las reglas de cómo las familias planean, ahorran y pagan por sus vacaciones".

Para ser miembro del club, se debe pagar una cuota mensual que les permita a las personas ahorrar para viajar en cruceros.

La cuota es de u$s100 mensuales y les otorgan a los clientes 200 cruisedollar, una especie de "moneda" paralela o ficticia con validez en el crucero.

La membresía solo cubre la estadía y gastos en el crucero, pero se debe pagar aparte todo lo necesario para llegar a este, como pasajes aéreos y demás. Si bien en su página web afirman que está todo incluido, no es el caso de las bebidas con alcohol y las propinas.

InCruises, la empresa de cruceros que podría ser una grave y popular estafa piramidal

InCruises, las primeras alertas de una posible estafa

Hasta el momento, parece un simple club donde uno accede a pagar una suma mensual a cambio de unos beneficios, pero cuando se comienza a indagar en profundidad empiezan a aparecer algunas inconsistencias.

El primer llamado de atención es su lema que dicta "Viaja por menos, viaja gratis y gana para viajar", algo que despierta las alertas sobre si podría ser una estafa.

El segundo elemento es la disponibilidad de los cruisedollar, la moneda ficticia que mencionamos anteriormente. Los cruisedollar tienen algunas limitaciones: no pueden ser utilizados hasta el primer mes y el primer año solo se te permitirá utilizar hasta el 60% de los cruisedollars y con el pasar de los años se irá "desbloqueando" un mayor porcentaje.

Si bien no hay una definición clara de esta restricción, un socio llegó a afirmar que es una medida para "fomentar e inculcar el ahorro", aunque se estaría tratando más de una obligación que de un método de incitación, ya que no es opcional.

El tercer problema es que, sin ser socios, se desconocen los precios de los cruceros y de las rutas, haciendo difícil la elección de si vale o no la pena este programa.

Amway es otra de las compañías de estas clases que solicitan sumar nuevos clientes constantemente

InCruises: ¿esquema piramidal?

La posibilidad de tratarse de un esquema piramidal florece cuando se comenta que, para viajar gratis o que te paguen por hacerlo, se debe estar permanentemente reclutando a personas y que estas paguen por el servicio.

Al ingresar 5 personas en un mes, se accede a un descuento de USD 100. La empresa propone un esquema donde esos 5 traigan 5 más cada uno, otorgando bonos, descuentos y demás. Este modelo de negocio es muy aplicado en las empresas multinivel como el caso de Amway.

El problema es que omiten detalles que son cruciales. Los usuarios que han entrado afirman que, si no se consigue hacer que gente entre al negocio, se pierde todo el dinero invertido.

Esto hace que las personas o "socios" de la empresa se desesperen por reclutar personas. En muchos casos, comienzan por familiares y amigos, pero escalan hasta llegar a intentar convencer a gente con la que quizás hace años no hablaban o ni se conocen.

Los que escogen los servicios de estas compañías sueñan con ser millonarios en poco tiempo y con poco esfuerzo

¿Cómo suelen funcionar empresas como InCruises?

Este tipo de empresas que ofrecen un "esquema multinivel" saben que una persona tiende a ser más reacia ante un desconocido, por lo que siempre se inculca que se inviten a familiares o amigos.

Por lo general, un "coordinador" organiza una pequeña reunión, habitualmente en plataformas como Zoom. En este tipo de reuniones, el coordinador cuenta las "maravillas" de sus programas, cómo la empresa le cambió la vida y demás.

En este tipo de empresas, el producto suele pasar a un segundo o tercer plano. Se suelen exagerar las posibles ganancias y nunca mencionan los posibles riesgos del negocio, haciendo que las personas en la reunión salgan "fascinadas" con esta oportunidad única.

Luego, tratan de proceder a una reunión física. Para esto, los coordinadores harán todo lo posible, y hasta lo imposible, para que las personas asistan. Llaman constantemente por teléfono, mandan emails y, sobre todo, tratan de impactar en el ego de las personas con frases como "le tienes miedo al éxito", "la fortuna no es para todos", etc.

Los "coordinadores" de estas compañías sospechosas de ser esquemas piramidales creen que tienen mentalidad de millonarios

¿Qué sucede en las reuniones físicas de empresas como InCruises?

En las reuniones físicas de InCruises y otras compañías de la misma clase, suelen potenciar el tema del dinero, la fama y el éxito, entre otras cosas. Por lo general, la reunión suele ser en lugares costosos como hoteles, restaurantes o, en algunos casos, en los barrios privados o countries más exclusivos del país.

En estas reuniones, les prometen a las personas que asociándose con ellos tendrán lo que siempre soñaron: autos de marcas premium como Audi o Mercedes Benz, viajes por el mundo, mansiones premium, ropa exclusiva, etc.

Cuando las personas preguntan sobre cómo se llega a esto, por lo general esquivan las preguntas o las contestan superficialmente, haciendo un especial hincapié en todo el lujo que se va a poder gozar. En cuanto a los eventuales riesgos, estos también son minimizados, sobre todo con la excusa de que se arriesga "poco dinero".

¿Cómo trabajan las empresas cómo InCruises y cuál es su público objetivo?

Como mencionamos anteriormente, las empresas como InCruises suelen trabajar con el ego de las personas para que sientan que se "comen al mundo" y así no se hagan cuestionamientos sobre el negocio y sus riesgos.

En casi todas las charlas, suelen aparecer individuos que cuestionan el modelo corporativo. Cuando esto sucede, en principio, intentan convencerlo de lo contrario. Pero, si no lo logran, normalmente lo invitan a retirarse no sin antes descalificarlo con frases como "pobre de mentalidad", "por esta gente existe la pobreza", entre otros agravios.

Además, en muchas ocasiones, les dicen a las personas que intentan convencer que "recuerden a esa persona cuando tengan una vida de millonarios". Lo más triste es que, en muchas ocasiones, suelen recordar a esa persona cuando perdieron todo su dinero.

En cuanto a su público objetivo, el mismo suele estar compuesto por jóvenes con poca o nula capacidad financiera y con una gran falta de conocimientos corporativos. También suelen apuntar a personas de bajos recursos y a desempleados que aún conservan algunos ahorros.

Los cruceros llaman la atención de las personas porque están vinculados a la vida de ricos

¿Qué sucede cuando se está dentro de la empresa?

Una vez que se abonó el monto correspondiente, los organizadores suelen decirles a los nuevos miembros que tienen que reclutar gente o, en casos como Amway, salir a vender el producto. En estos casos, enfatizan en que inviten a todos los conocidos: padre, madre, abuelos, tíos, primos, amigos, etc.

Y por si esto fuera poco, en casos donde las personas no les hacen "completamente" caso, les piden sus teléfonos para ser ellos quienes los contacten.

Por lo general, hacen que las personas asistan a "seminarios", que generalmente son pagos, lean libros o escuchen determinados podcasts, donde (dicho por exmiembros) les hacen creer que van a ser los próximos Steve Jobs o Bill Gates, aunque esté lejos de la realidad.

También algunos exusuarios de este tipo de empresa multinivel como InCruises afirman que tratan de "alejarlos" de toda aquella referencia que represente una amenaza y haga que se salgan del negocio.

Además, los clientes suelen ser presionados para atraer más personas y para comprar más productos, engrosando un inventario de artículos extremadamente caros (en el caso de Amway) que son difíciles de vender.

¿Se gana dinero con empresas multinivel como InCruises o Amway?

A pesar de lo que suelen intentar mostrar, la mayoría de las personas pierde todo el dinero invertido. De hecho, la Comisión Federal de Comercio ordenó a la empresa Amway a que dejara de exagerar las posibles ganancias que se obtienen y que acompañara con los montos reales que suelen ganar sus vendedores.

En el caso de Amway, se la obligó a que le aclarasen a las personas que más de la mitad de sus vendedores (mal llamados "empresarios") no ganan dinero y el promedio gana menos de USD 100 por mes, una cifra que está muy lejos de la prometida.

Estudios de agencias independientes que se encargan de estudiar a los consumidores han demostrado que entre 990 y 999 personas de cada 1000 que participan en este tipo de empresas pierden gran parte o todo su dinero.

Según The Skeptic's Dictionary, "en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio exige que Amway etiquete sus productos con el mensaje de que el 54% de los reclutas de Amway no ganan nada y el resto gana en promedio u$s65 al mes".

Las estafas piramidales afectan a millones de personas que suelen perder gran parte de sus ahorros

¿Qué sucede cuándo las personas pierden el dinero?

Por lo general, cuando las personas pierden su dinero en compañías como InCruises, suelen enojarse con quienes las invitaron y, en especial, con estos "coordinadores".

Estos últimos suelen, en mayor o menos medida, culpar a los clientes e intentar que se queden en el negocio con frases como "No te esforzaste lo suficiente", "Te dejaste llevar por las malas influencias y te sacó de tu objetivo", "Tenés que seguir invirtiendo, Apple no se construyó de un día para el otro", etc.

¿Cómo intentar contrarrestar las críticas y hacer que la gente se plantee invertir en el negocio?

Lo más común suele ser tratar de darle "credibilidad" al negocio contratando a influencers o famosos que recomienden invertir, así como también a youtubers.

Aunque, en este caso, aclaran que es publicidad y se pierde el poder de convicción. Además, InCruises u otras marcas del mismo estilo tratan de divulgar su propuesta a través de los medios tradicionales de comunicación.

InCruises y las empresas multinivel: ¿son una estafa?

Las opiniones son diversas. Desde el punto legal, al ofrecer un producto o servicio y haber aclaraciones a la hora de firmar un contrato, la famosa letra chica, el negocio es válido.

Los viajes en crucero de InCruises o los productos de Amway son reales, por lo que, al existir un tangible, hacen que el negocio no sea considerado, al menos legalmente, como una estafa.

No obstante, queda en cada persona creer si se podrá o no, por ejemplo, reclutar a más participantes para acceder a beneficios y bonus económicos.

Lo importante para no salir perjudicados, sea cual sea la compañía en cuestión, es informarse sobre cómo funcionan las empresas en la realidad y cuáles pueden ser los potenciales riesgos. Además, lo ideal es no arrastrar a amigos, conocidos y familiares para que, en el peor de los casos, no salgan perjudicados ellos también.