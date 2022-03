Tras el primer desembolso de dólares del FMI, ¿cómo quedan las reservas netas del BCRA?

Este viernes, tras la aprobación que el Fondo Monteario Internacional dio al acuerdo con la Argentina, las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron en arriba de los u$s43.320 millones, tras varias semanas de escasez de dólares y de ubicarse en torno a los u$s37.000 millones. Sin embargo, la noticia no sorprendió porque se debió a un motivo esperado: la llegada del primer desembolso de dólares del FMI en el marco de lo arreglado por el Gobierno con el organismo.

Según pudo saber iProfesional, el ingreso se hizo en Derechos Especiales de Giro (DEGs) y fue de alrededor de u$s9.700 millones. El pago que debía realizar Argentina al organismo rondaba los u$s2.700 millones, que se descontaron del total, por lo que quedaron en las reservas totales poco menos de u$s7.000 millones. Pero lo que están calculando los economistas en la City por estas horas es cómo quedaron las reservas netas del BCRA.

El economista Jorge Neyro explica que "eso depende de la definición que se use para calcular las reservas netas". Recordemos éstas se estipulan sobre la base de un cálculo que realizan los analistas descontando a los activos internacionales brutos, en algunos casos los DEG (y en otros no), un préstamo del Banco Internacional de Pagos de Basilea y los encajes al sector privado. No se trata de un dato que el BCRA reporte en sus estados contables.

Pero, ¿por qué se habla de esta variable? El director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, afirma que, "cuando analizamos la liquidez en moneda extranjera que tiene el BCRA (o una medida similar), lo que queremos saber es cómo puede responder ante algún hecho, como puede ser una mayor demanda de dólar por un tema puntual o por la propia dinámica de la economía", para eso sirve el cálculo de la netas.

Las reservas del BCRA están compuestas por muchos elementos.

Dólar y reservas netas: ¿vale contar los DEG?

Sin embargo, como se dijo, hay muchas versiones de cuál era el monto total de las netas hasta este viernes. Algunos las ubican en u$s500 millones negativos, otros en u$s1.000 millones positivos, por ejemplo. Sucede que, muchos le restan el swap chino, los Derechos Especiales de Giro (DEG) y el oro y eso hace que el número cambie.

Es por eso que hay dudas por estas horas sobre si se incrementaron o no con este desembolso del Fondo. En su caso particular, por ejemplo, Neyro explica que él elige seguir la definición que está explicitada en el acuerdo con el FMI, que sólo computa U$S4.300 millones del total de dólares que desembolsará en DEGs como reservas netas, más allá de cuanto haya sido el dinero aportado en esta ocasión.

Por su parte, el economista Federico Glustein considera que el giro del Fondo puede ser considerado dentro de las reservas netas y de las brutas, aunque no en las líquidas (que es el dinero de disponibilidad inmediata que tiene el BCRA).

"Como son Derechos Especiales de Giro (DEG), creo que deben considerarse así porque se trata de fondos que no pueden ser utilizados dentro de la política cambiaria, es decir para intervenir los mercados de cambio, y eso hace que no vayan incluidos, para mí, a las reservas líquidas", detalla.

El FMI establece una fórmula sobre cómo computar los DEGs.

Reservas: ¿qué poder de fuego tiene el BCRA ahora?

Por su parte, Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, explica que el FMI, en su fórmula de las reservas netas no resta los DEGs. Sin embargo, algunos analistas sacan ese concepto de las netas y solo lo cuntan en las totales.

Así, según los cálculos de una fuente del mercado, que considera que las reservas netas, o sea, el poder de fuego del BCRA estaban en negativo con (-) u$s500 millones en su haber, explica que, con este ingreso de DEGs se ubican en alrededor de u$s6.000 millones desde ahora.

Otro analista, que sostenía que las reservas netas estaban en u$s1.000 millones, en cambio, considera que las arcas del BCRA quedaron con un haber algo superior a los u$s7.000 millones, en tanto.

El aporte del Fondo llega, en un momento clave porque estamos entrando en una etapa del año en la que las reservas se preparan el inicio del proceso de liquidación de la cosecha de soja y es temporada de ingreso de dólares. Las expectativas, más allá de las condiciones climáticas, son positivas este año por los precios internacionales de ese commodity, que están elevados por la guerra entre Ucrania y Rusia, y se espera que ayuden a contrarrestar el menor rinde de la cosecha por la sequía que se registró en el año en nuestro país.