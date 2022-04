Clave para el dólar: ¿qué pasará con las reservas del Central durante abril?

El Banco Central cerró marzo con un saldo favorable de u$s275 millones en el mercado de cambios (MULC), que se vio favorecido por el nivel de liquidación de la cosecha gruesa, marcado por la escalada de precios de la commodities en el mundo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que fue de u$s2.900 millones en el mes. En abril, hasta el momento, el Central lleva comprados u$s20 millones (de los cuales u$s15 millones los embolsó este martes) y vendió poco más de u$s10 millones, por lo que arranca el mes con un saldo positivo de u$s9,5 millones. Así, comienza a transitar un trimestre clave para la acumulación de dólares y el frente externo y el mercado se pregunta: ¿qué pasará en abril con la dinámica de las reservas?

Si bien el ritmo de venta de soja no toma aun los niveles esperados, el resultado del Central en el MULC para marzo fue favorable comparado con los de enero y febrero, meses en los que el saldo fue negativo en u$s130 millones y u$s190 millones respectivamente. También es mejor que el dato de marzo de 2021, cuando las reservas aumentaron u$s75 millones por compra de dólares, y que el de 2020, cuando el saldo favorable había sido de u$s178 millones.

El BCRA se prepara para la temporada más fuerte de liquidación del campo.

Dólar: ¿por qué entraron menos divisas de las esperadas en marzo?

No obstante, según indica a iProfesional el economista Pablo Ferrari, el BCRA preveía que se iba a dar una mayor liquidación de exportaciones del campo en el tercer mes del año, pero advierte que "se está dilatando por la expectativa devaluatoria fundada en la política anunciada por el propio Banco Central en noviembre del año pasado", cuando adelantó que iba a acelerar el ritmo de mictrodevaluaciones diarias del peso (crawling-peg), proceso que se está dando más lentamente de lo esperado en los últimos meses, ya que aún lleva al dólar retrasado respecto de la inflación.

Eso, sin embargo, fue contrarrestado por la política de que está aplicando el Gobierno en materia de importaciones, en el marco de la cual el BCRA no está entregando todas las divisas requeridas para cubrir estas operaciones de comerxio exterior por estos días.

"Aún con las reservas reforzadas por el acuerdo con el FMI, son relativamente escazas para la actual fase de crecimiento. En síntesis, se retacea la liquidación de divisas por exportaciones y se requieren crecientemente para importaciones en circunstancias en las que el Central dispone de poca liquidez", explica Ferrari.

Recordemos que el mes pasado las reservas del Central se vieron beneficiadas por el ingreso de los Derechos Especiales de Giro del Fondo (DEGs), que las incrementaron en alrededor de u$s7.000 millones y las ubicaron en casi u$s44.000 millones, tras algunas semanas de estar en torno a los u$s37.000 millones.

Sin embargo, la entidad tiene un desafío muy fuerte de acumulación de reservas este año en línea con los objetivos establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ronda los u$s5.000 millones, por lo que su desempeño en el mercado de cambios será un tema clave en los próximos meses.

En ese contexto, los analistas anticipan cuántos dólares pueden entrarle durante este mes y los elementos que incidirán en esta dinámica principalmente.

Por el acuerdo con el FMI, el BCRA tiene una ambiciosa meta de acumulación de reservas.

BCRA en medio del juego entre exportaciones e importacioness

Así, tal como indica el economista de EcoGo Sebastián Menescaldi, "la cuenta de dólares a pesar de la mejora reciente por el aporte del FMI, sigue complicada y la incertidumbre sigue elevada en un contexto en el que el juego de exportadores e importadores se sostiene.

"Unos (los exportadores) intentan entregar la menor cantidad de dólares posibles, mientras que los importadores siguen intentando sacarle todos los dólares que pueden al BCRA", ilustra. Y eso lleva a una oferta ajustada en el MULC.

No obstante, cabe mencionar que el segundo trimestre, que comienza este mes, suele ser un período de fuerte ingreso de dólares para la Argentina a raíz de la liquidación de la cosecha gruesa.

Así, Menescaldi anticipa que debería cambiar algo a partir de abril por la entrada de la nueva cosecha, que elevaría la oferta de dólares. Y en igual sentido apunta el economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), Nicolás Zeolla, quien señala que "las perspectivas para abril son mejores que las de marzo, aún con un marzo que fue bueno por los precios internacionales al alza".

Explica que esto se debe a que la cosecha de maíz y soja se vieron afectadas por la sequía, pero prevé que los rindes y los precios de 2022 serán mejores que los del año pasado y que la parte más importante del caudal de granos va a empezar a entrar a partir de este mes, cuando ingrese la soja de primera y la de segunda.

Así, desde FIDE, esperan que el nivel de exportaciones 2022 supere los u$s80.000 millones y cierren por encima del nivel de 2021, cuando fue de casi u$s78.000 millones y había marcado un record anual, sólo superado por los datos de 2011 y 2012. Así, Zeolla resalta que "esto traza una perspectiva de la dinámica cambiaria favorable para los próximos meses".

Pero Ferrari advierte que, "esto irá acompañado de una fuerte demanda de dólares para importaciones en circunstancias en que el turismo internacional comienza a expandirse por el relajamiento de las medidas sanitarias", lo que también representa un punto de fuga para las divisas del BCRA.

Este año, los precios de las commodities vienen muy bien perfilados.

Reservas: ¿cuántos dólares podrá captar el BCRA?

Asimismo, Menescaldi advierte que la oferta se verá limitada por los mayores pagos energéticos en un contexto en el que el costo de la energía está en tendencia alcista en el mundo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania dado que ambos países proveen a varias naciones del mundo energéticamente y esta relación se vio truncada por el conflicto bélico.

En ese marco, desde EcoGo, Menescaldi espera una suba de las reservas en abril pero más acotada que la registrada en 2021. "Estimo que el BCRA podrá adquirir alrededor de u$s1.000 millones este mes versus los u$s1.400 millones que logró embolsar en igual lapso de 2021", arriesga

Lo cierto es que, tal como anticipa Ferrari, lo que ocurra en materia de ingreso de dólares al BCRA quedará determinado, en gran medida, por la política de asignación de divisas que tenga la entidad hacia adelante.

En este punto, Ferrari marca una de las mayores disyuntivas que enfrenta el BCRA en estos días y es que, en caso de acumular más reservas, en correspondencia con el acuerdo con el Fondo, podrá destinar menos dólares para importaciones y eso puede significar una disminución del ritmo de crecimiento de la economía si no permite satisfacer las necesidades de insumos del sector productivo.

Así, se comprueba, según explica Zeolla, que la mejoría que se puede dar en las próximas semanas en las reservas del BCRA no termina con los problemas estructurales de Argentina y advierte que por ese mismo motivo las perspectivas de ingreso de dólares no implican que los números del sector externo para 2023 no sigan trayendo dudas.