Se viene la revisión del acuerdo con el FMI y crecen las dudas: ¿qué puntos hay que recalibrar?

Guzmán y los funcionarios del FMI afirmaron que no habrá cambios en las metas, pero analistas advierten que ya quedaron obsoletas

La primera revisión de metas del acuerdo con el FMI se realizará en mayo y aunque el ministro de Economía Martín Guzmán aseguró que se cumplieron las pautas de acumulación de reservas, de déficit fiscal, y de asistencia monetaria previstas para el primer trimestre del año, los economistas advierten que, en el primer caso se logró en forma ajustada, y en el segundo gracias a un artilugio contable. Así, los analistas vislumbran riesgos de algún incumplimiento en las pautas del programa con el FMI del segundo trimestre por lo que plantean que las mismas deberían ser recalculadas.

Sin embargo, tanto Guzmán como el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, IIlan Goldfjan, afirmaron que no se cambiarán las metas, aunque sí pueden recalibrarse algunas variables, como el tope de 48% para inflación, teniendo en cuenta el impacto en el precio de las commodities que causó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pero la percepción de los analistas es que a solo poco más de un mes de haberse cerrado el acuerdo con el FMI -fue aprobado formalmente por el directorio del organismo el 25 de marzo- y en medio de la embestida del núcleo duro del kichnerismo contra Guzmán, el programa "no logró anclar expectativas".

"Ni el acuerdo con el FMI logró marcar un rumbo por la disputa política alrededor de su aprobación", remarcó la consultora LCG.

En sintonía, Claudio Caprarulo, director de Analytica destacó a iProfesional que "la única herramienta que uno esperaba que este gobierno iba a poner sobre la mesa para coordinar expectativas era el acuerdo con el FMI, ahora si una vez que lo firma una gran parte de la coalición gubernamental dice que está en contra, obviamente perdió peso y dejó de tener la influencia que hubiese tenido".

Guzmán y el funcionarios del FMI dijeron que "no habrá cambios en las metas" del acuerdo

Reservas y déficit fiscal: crecen las dudas sobre cumplimiento de metas acordadas con el FMI

"Las metas acordadas con el FMI son cada día más difíciles de cumplir: la cambiaria ya muestra dificultades con las liquidaciones que aumentaron 14% interanual pero con el Banco Central que no logra comprar prácticamente divisas, la meta fiscal con alarma frente a la dificultad de cumplimiento en el primer trimestre, con aumentos del gasto ya anunciados y subsidios energéticos que se incrementan respecto del PBI, y no se pudieron renovar los vencimientos (de deuda en pesos) en abril (roll over del 90%), y esto le pone riesgo al techo del financiamiento monetario del BCRA al Tesoro comprometido", sintetizó un informe de la Fundación Capital.

En ese marco, la consultora proyectó que "el rojo fiscal será mayor al pactado por las autoridades con el FMI, superando el 2,8% del PBI en 2022" frente al 2,5% que establece el acuerdo para este año. En Facimex también elevaron la proyección de déficit primario a 2,75% del PBI.

En sintonía, un análisis de EconViews evaluó que "todas las metas están comprometidas, pero la que más lo está claramente es la de reservas internacionales netas, ya que el BCRA tendría que revertir positivamente y muy rápidamente la tendencia que vimos hasta abril".

De igual mirada, en Facimex Valores argumentaron que "los acontecimientos del último mes terminaron de dejar en evidencia que el programa quedó rápidamente desactualizado".

Al respecto, destacó que los datos del primer trimestre "revelaron que la meta fiscal se cumplió gracias a ingresos ‘no genuinos’ por rentas de la propiedad" en tanto que la pauta de reservas netas se logró "con un margen mínimo" y "sólo por el desembolso inicial de marzo del FMI".

"La meta monetaria fue la única que cerró de forma un poco más holgada, aunque fue alcanzada gracias a que se colocó mucha deuda de corto plazo indexada por inflación", enfatizó.

FMI: revisión y recalibración

Ante este escenario, Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores juzgó el acuerdo con el FMI "nació viejo y deberá ser revisado".

Sobre la recalibración de algunas variables del convenio, el analista estimó que "probablemente arranquen corrigiendo un techo de inflación de 48% y un recorte de subsidios energéticos en 0,6% del PBI que rápidamente quedaron alejados de la realidad".

En la primera revisión del acuerdo del FMI, se recalibraría el techo de inflación previsto y el recorte de subsidios energéticos Al respecto, en la Fundación Capital precisaron que los subsidios energéticos aumentaron en el primer trimestre 180% interanual (80% en términos reales) y representan "en lo que va del año 0,4% del PBI, frente a un 0,2% en igual período del 2021, año en el que alcanzaron un 2,3% del PBI"

"Con una aceleración del deslizamiento cambiario, el inicio del invierno, y precios internacionales de productos energéticos que se sostienen elevados, estimamos que los subsidios energéticos se podrían incrementar en 0,6 puntos porcentuales del PBI este año", calcularon.

En la misma línea, Caprarulo coincidió en que "el acuerdo quedó viejo cuando uno ve el aumento que tuvieron los subsidios energéticos en el primer trimestre".

En cuanto a la postura de no cambiar la metas, Yarde Buller cree que "lo que se está tratando de hacer manteniéndolas es evitar que este programa pierda aún más poder de anclaje sobre las expectativas".

"El tema es que cuando uno mira la dinámica de la economía en el arranque del segundo trimestre la impresión es que las metas ya dejaron de ser una referencia para la formación de expectativas", razonó.

De igual diagnóstico, los analistas de Delphos Investment señalaron que "las metas del primer trimestre se cumplieron con ayudas contables en el déficit primario y el desembolso del FMI en las reservas" pero "la trayectoria esperada del déficit fiscal y la acumulación de reservas en el último mes encendieron luces amarillas" por lo que prevén que "la recalibración de las metas fiscales de junio para reflejar la mayor inflación y el aumento del gasto social (0,3%del PBI) es altamente probable".

¿Hay que rediseñar todo el programa?

Yarde Buller alegó que "no tiene mucho sentido inclinarse por recalibrar algunas variables y mantener las metas, ya es necesario rediseñar el programa completo, se necesitan cambios en materia fiscal, monetaria y de reservas".

Para los analistas, el FMI tendría que flexibilizar la meta de acumulación de reservas

Para Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso," ya que en el programa con el FMI se aclara que las pautas son revisables dado el contexto internacional, creo que una vez que ya se ve que se van a incumplir las metas, lo mejor sería que las revisen, y no dejarlas igual".

"Y que cuando esta gestión termine su mandato se negocie otro acuerdo de Facilidades Extendidas con el futuro gobierno. Estoy seguro que para ese momento ya vamos a haber recolectado una cantidad récord de waivers (perdones) para que el actual acuerdo no se caiga y Argentina entre en cesación de pagos", auguró.

De igual visión, Caprarulo sostuvo que "el directorio del FMI cuando aprueba el programa plantea que era un acuerdo de alto riesgo y que seguramente se iba a tener que recalibrar porque faltaba entender cuáles iban a ser los impactos de la guerra"

"Creo que hay que recalibrarlo por los efectos que tuvo (la guerra) en la inflación en la Argentina y en el precio de la energía que repercute fuerte en los subsidios energéticos", fundamentó Caprarulo, aunque consideró que "lo peor que puede pasar es que vayas a un nuevo acuerdo que tampoco sirva para fijar expectativas, porque no es solo qué pasó con las variables que se acordaron sino también porque que una parte grande de la coalición está diciendo este acuerdo no va más".

¿Qué cambios habría que implementar en la revisión?

Para Yarde Buller, en ese rediseño del programa "tiene que haber un rebalanceo en la composición del gasto admitiendo mayores subsidios y menores gastos de capital, tiene que tener números más realistas en la cuenta subsidios".

"En el frente financiero creemos que sería lógico plantear un mix de financiamiento con más emisión monetaria y sin poner tanta carga sobre la deuda en pesos dado que el mercado está mostrándose reacio a financiar al gobierno más allá de 2023 y eso debería ser tenido en cuenta, y es, algo que podría despejar un poco los temores de una nueva reestructuración", fundamentó.

Proponen plantear un mix de financiamiento con más emisión y sin poner tanta carga sobre la deuda en pesos

Además, Yarde Buller opinó que "habría que recalibrar las metas de reservas netas teniendo en cuenta que este año habrá importaciones extraordinarias de energía por la suba de precios por la guerra, aunque sujeto a que el BCRA busque mantener un tipo de cambio real relativamente estable".

En este sentido, la consultora Equilibra también consideró "cumplir con la meta de reservas a rajatabla (un aumento de u$s5.800 millones para este año en relación al stock de diciembre de 2021) implicaría un crecimiento nulo en el promedio del año mientras que si la meta se flexibiliza, por ejemplo en u$s2.000 millones, la economía podría crecer 1%".

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas concordó que "alguna flexibilización en reservas podria haber", y acotó que la meta "de junio, de flexibilizarla deberia ser por según nuestros cálculos, alrededor de u$s3.500 millones, porque entre lo que estimas que pueden acumular en estos dos meses u$s 2000 a u$s2.500 millones al ritmo que vienen y lo que tenes que pagar en junio al FMI más otros organismos internacionales, no te dan los numeros para llegar a los u$s4.100 millones que hay acumular entre diciembre 2021 y junio 2022".