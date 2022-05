BTC: cuánto sale en dólares y cuál es la evolución del precio del Bitcoin desde 2010

Bitcoin ha marcado un antes y un después no solo en el ecosistema cripto, sino también en el mundo de las finanzas descentralizadas

BTC es la abreviación de "bitcoin" y es la criptomoneda más importante del mundo, no solo por su fama, sino también por su capitalización de mercado. Comprender la importancia de esta criptomoneda nos permitirá incluirla dentro de nuestros activos.

¿Qué es y cómo funciona el Bitcoin?

El BTC o bitcoin, es una criptodivisa o moneda virtual con una gran relevancia en dicho ecosistema. Además, fue la primer cripto desarrollada en el mundo y ha marcado el sendero a seguir a los demás activos con características similares o al menos marcar un precedente.

Por ejemplo, en el caso de ether, criptomoneda perteneciente al proyecto Ethereum, que buscaba mejorar las características de bitcoin.

La tecnología que utiliza BTC es la cadena de bloques, también conocido como blockchain. En palabras simples, su funcionamiento es similar a un libro contable digital en el que se anotan todas las transacciones y no puede ser modificado.

La tecnología blockchain tiene una gran relevancia en todo el ecosistema cripto

En el caso de BTC fue creada por una o unas personas bajo el seudónimo de "Satoshi Nakamoto".

Esta persona o grupo de personas había publicado en el 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P (person to person), es decir, persona a persona, al que denominó "bictoin".

Luego de unos meses, publicó una versión inicial del software que permitía gestionar la red de la moneda y empezar a interactuar con distintos entusiastas de este proyecto.

Además, el bitcoin que se emite cada año está determinado por un algoritmo, algo que fue copiado por muchas criptos.

Esta fue una estrategia de su creador o creadores, ya que, de esa manera, se evitaría un fenómeno inflacionario en el mercado de BTC. Concretamente, BTC está desarrollado para que cada un período de cuatro años se reduzca por dos su producción, como también se limite a emisión a 21 millones de bitcoins, por lo que, alcanzado este número, se dejaría de crear.

El bitcoin fue el puntapié inicial para muchos otros proyectos de finanzas descentralizadas

¿Cuánto sale 1 Bitcoin en dólares?

Definir el precio del bitcoin es algo "complicado", ya que es una moneda sumamente volátil, por lo que en pocos minutos el precio puede quedar desactualizado. Al momento de redactar esta nota, el precio se ubica en u$s 30.623 por BTC.

En cuánto a su precio futuro, es toda una incógnita. Existen inversores del mercado tradicional que sostienen firmemente que la criptomoneda se irá a 0, que se trata de un complejo esquema piramidal, etc.

¿Cuánto valía 1 Bitcoin en 2010?

En los primeros dos años de vida de bitcoin, este carecía de valor, por lo que únicamente era minado "por diversión" o por simple entretenimiento. En ese entonces, casi nadie creía que valdría lo que hoy vale, por lo que las personas interesadas eran simples entusiastas de la criptografía.

En el 2010, la criptomoneda cotizaba en US$ 0,003, una cifra ínfima. Ese año fue el comienzo de la era bitcoin, ya que Laszlo Hanyecz, un programador, que consideraba a la criptomoneda como el futuro de las finanzas descentralizadas, quiso demostrar que se podía realizar transacciones comerciales con esta cripto, por lo que ofreció 10.000 BTC por dos pizzas.

Para algunos especialistas el bitcoin aumentará su valor con el paso de los años, mientras que otros sotienen que no valdrá nada

Actualmente, esa cantidad de BTC representa más de 300 millones de dólares, una cifra que convertiría a su poseedor en una persona multimillonaria. Si evaluamos esa misma cifra, pero cuando el bitcoin alcanzaba su máximo histórico, allá por noviembre del año pasado, esta cifra se duplica.

Desde hace unos años, se recuerda el 22 de mayo como el "bitcoin pizza day" en el que distintas pizzerías y entusiastas de las criptos se unen en ese evento único.

Un interesado se contactó con el programador, por lo que este le envió las criptomonedas y a cambio recibió las dos pizzas. A fin de año, los BTC que, al momento del intercambio de las pizzas, valían USD 30 pasaron a valer USD 3000, ya que la criptodivisa cotizaba a 0,30 centavos. Se desconoce si el inversor tomó ganancia o las conservó.

Bitcoin pizza day es un día de celebración para los entusiastas cripto

Voces en contra del BTC

Uno de los férreos opositores el BTC es el filántropo multimillonario estadounidense, Warren Buffett. En una entrevista, el empresario dijo: "Si me dijeras que eres el dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo cogería porque ¿qué haría con él?".

"Tendría que vendértelo de una forma u otra. No va a hacer nada", había agregado.

Otro de los empresarios en contra de bitcoin y de las criptos en general, es Jamie Dimon, director de JP Morgan, que en reiteradas ocasiones mostró su repudio al mercado de criptoactivos.

El empresario incluso llegó a decir que no se debía llamar "criptomonedas" a esta clase de "activos" porque no cumplían con las condiciones para ser llamadas como tal.

"Las monedas tienen el Estado de derecho detrás de ellas, los bancos centrales y las autoridades fiscales. Yo las llamo "tokens criptográficos", sostenía Dimon.

Además, había señalado que la gente debía tener cuidado a la hora de invertir en estos activos, como también solicitaba una mayor regulación por parte de los Gobiernos.

También les recordaba a las personas que la mayoría de estos activos habían perdido más de la mitad de su valor (y eso que la caída no había sido tan grande como la actual).

Uno de los férreos opositores el BTC es el filántropo multimillonario estadounidense, Warren Buffett

Defensores del BTC

Por otra parte, están los defensores de este mercado y quienes creen que tiene un gran futuro por delante. El más conocido, sin lugar a dudas, es Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

No solamente invertía en BTC y otros proyectos, sino también en su momento había anticipado que la empresa Tesla, de la cual es director ejecutivo, aceptaría BTC en parte de pago.

Por otro lado, la reconocida inversora, Cathie Woods, se ha mostrado muy convencida de que bitcoin es una moneda con un gran respaldo y que es el momento de este mercado.

"Eran las inmobiliarias en los años 80, eran los mercados emergentes en los años 80 y 90… y creo que ahora serán las criptomonedas comenzando con bitcoin", sostuvo la empresaria.

Te puede interesar El joven gurú argentino de 22 años que no recomienda invertir ni en dólar ni en acciones: qué aconseja

Además, la empresaria anticipó un precio para dicha cripto en el 2034, es decir, dentro de 12 años: nada más ni nada menos que u$s 1 millón.