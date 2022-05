Deuda: ¿cómo le irá a Guzmán en la primera licitación del mes tras bajo roll over en abril?

Busca fondos por $732.700millones. Reaparece en el menú con títulos ajustados por CER de corto plazo. ¿Pagará más tasa para conseguir roll over de 100%?.

El Tesoro Nacional afrontará este jueves 19 de mayo el primer desafío de deuda de mayo en el mercado local, luego de que la secretaría de Finanzas no logró en abril renfinanciciar la totalidad de vencimiento del mes, y lo hará en un contexto de mayor emisión monetaria en los últimos veinte días para cubrir un déficit fiscal creciente por las medidas de refuerzo de ingresos a sectores vulnerables para amortiguar la aceleración de la inflación.

La velocidad que tomó la emisión encendió las luces de alerta entre los analistas sobre el cumplimiento de la meta monetaria pactada en el acuerdo con el FMI que lucía hasta hace poco como la más viable.

La entidad monetaria volvió a encender la maquinita a fines de abril, luego de tres meses de mantenerla inactiva, tras el traspié que sufrió el Tesoro en abril.

El BCRA giró el 29 de abril al Tesoro $80.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios, el 6 de mayo le transfirió otros 83.780 millones, y en el mercado hay sospechas de que la semana pasada la entidad monetaria habría concretado un nuevo envío de entre $90.000 y $95.000 millones que se suman a 122.000 millones girados a fin de enero.

El jueves recién se confirmará la cifra exacta cuando el BCRA publique los datos pero de ser esa la magnitud implicaría que en cinco meses y medio la entidad monetaria asistió al Tesoro con unos $380.000 millones, lo que representa casi la mitad de la meta nominal de $705.200 millones -que equivale a 1% del PBI- acordada con el FMI para todo el año.

"De esta manera, la meta monetaria del acuerdo con el FMI, $438.500 millones acumulado anual al fin del segundo trimestre luce más que ajustada", alertó un informe de PPI.

Ante este panorama, las licitaciones del Tesoro son cruciales. Según estimó la consultora Equilibra, hay que conseguir una tasa de roll over de 123% para garantizar el cumplimento de la meta monetaria.

El Tesoro ya habría consumido casi la mitad de la meta monetaria prevista para este año en el acuerdo con el FMI

Licitación de deuda clave

En PPI resaltaron que "en la licitación este jueves debería capturarse financiamiento neto positivo (rollover mayor a 100%) para evitar llevar al límite el financiamiento monetario del BCRA".

La cartera económica busca cosechar en la nueva subasta fondos por $732.700 millones para cubrir vencimientos por alrededor de $726.900 millones

El Tesoro cerró abril con una tasa de refinanciación (roll over) de 90%. Por primera vez desde agosto de 2021 no superó el 100% y los analistas lo atribuyeron a la decisión de la secretaría de Finanzas que conduce Rafael Brigo de no ofrecer títulos ajustados por CER, (es decir atados a la inflación) de corto plazo, que son los favoritos de los inversores.

Esa táctica apuntó a reducir el nivel de la deuda y estirar los plazos de colocación en línea con dos de los objetivos plasmados en el acuerdo con el FMI.

Pero los inversores son reacios a endeudarse a plazos largos, con vencimientos posteriores a las elecciones de 2023, por temor a un reperfilamiento de la deuda en pesos que crece significativamente.

Al respecto, Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores, destacó que con datos a fines de abril, "la deuda ajustable por CER acumula 24 meses consecutivos al alza, y alcanzó un nuevo récord histórico al representar el 14% del PBI y casi dos tercios de la deuda en moneda local".

Para enfrentar el primer test de deuda de mayo el Tesoro cambia de estrategia y reaparece con títulos CER de corto plazo urgido por la necesidad de obtener financiamiento neto positivo y alejar dudas sobre el cumplimiento de la meta monetaria.

Las licitaciones de deuda son claves para cumplir meta de reducción de asistencia monetaria con el FMI

¿Qué menú se ofrece a inversores?

En esta subasta se ofrece una amplia gama de instrumentos:

*Una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE) que vence el 16 de junio de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI)

*Dos Letras del Tesoro a descuento a tasa fija (LEDES) con vencimientos el 30 de septiembre (S30S2) y el 31 de octubre (S31O2) próximos

*Una canasta compuesta por 20% por una Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER (LECER) que vence el 21 de octubre de 2022 (X21O2), y 80 % por una LECER que expira el 21 de abril de 2023 (X21A3).

Una segunda canasta conformada 30% con una LECER que caduca el 16 de diciembre de 2022 (X16D2) y 70% con LECER que vence el 19 de mayo de 2023 (X19Y3)

*Un Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de abril de 2024 (TV24D).

*Un Bono del Tesoro en pesos ajustado por CER (BONCER) que caduca el 9 de noviembre de 2016 (TX26)

*Un Bono del Tesoro ajustado por CER (BONCER) que vence el 9 de noviembre de 2025 (TX25)

*Un BONCER con vencimiento el 9 de noviembre de 2016 (TX26)

*Un Bono del Tesoro dual (tasa fija o CER+1%) que vence el 23 de mayo de 2027 (TY27P) Este título reemplaza al BONTE 2022 (TY22) que los bancos utilizaban para integrar encajes.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este jueves y finalizará a las 15.00 horas.

Economía volvió a ofrecer titulos CER de corto plazo que son los favoritos de inversores para cubrirse de la inflación

¿Qué opinan del menú los analistas?

Lucas Yatche, jefe estratega de Liebre Capital remarcó que en las licitaciones de abril la ausencia de las LECER se hizo sentir y no se logró cubrir la totalidad de los vencimientos.

En esta ocasión, el analista señaló que "asumiendo el déficit fiscal primario creciente que venimos teniendo, la mayor asistencia del BCRA al Tesoro que se observó en ultimas semanas, y el financiamiento neto negativo en abril con la ausencia de LECER cortitas, el gobierno volvió a ofrecer una canasta de LECER más corta que es donde esperamos que el mercado sume mayor volumen".

"Más de la mitad de los vencimientos esta semana corresponden al BONTE 22 que es el bono de los encajes de los bancos, y prevemos que no habrá inconvenientes a renovarlo a 2027" , precisó

Juan Delich, economista de Eco Go, concordó que el mercado se inclinará por las LECER de corto plazo: "nada con más demanda que un instrumento que ajusta por inflación y vence antes de las elecciones, garantiza un alto valor de ofertas".

"De yapa, incrementa los ingresos corrientes para cumplir con la meta fiscal", acotó.

En , Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero comentó que el Tesoro "tomó nota de la lectura de una parte del mercado que había jugado el rollover de las licitaciones pasadas: por eso volvieron las opciones cortas en Lecer a menos de 1 año (la última vez la duration fue 1,5 años) y sin precios máximos en esas canastas"

"Es probable que el Tesoro decida cortar tasas en Lecer para sobrepasar holgadamente el 100% de los vencimientos", estimó.

Casabal consideró además que "el rumbo algo errático de las compras del BCRA y la incertidumbre cambiaria que genera, puede aportar algo de demanda por el bono dollar linked que vence en 2024".

A su vez, los analistas de Facimex Valores plantearon que del menú "sobresale el retorno de opciones CER menores a 1 año tras su ausencia en abril, es una clara señal de que se necesita mejorar los números de financiamiento para no desviarse del cumplimiento de la meta monetaria trimestral, tras el bajo roll-over de abril y el aumento del financiamiento monetario en las últimas semanas".

Asimismo, en Facimex prevén "alta demanda por el TY27P por su atractivo para integrar encajes bancarios".

Por su parte, los analistas de PPI enfatizaron que "el Tesoro debe mejorar el acceso al mercado doméstico después del magro resultado de abril, y para ello el equipo de Finanzas vuelve a estar más en línea con la demanda del mercado que probablemente se concentre una vez más en los títulos más cortos que ajustan por inflación".

El Tesoro deberán convalidad suba de tasas para garantizar un buen roll over, prevén analistas

Tasas ¿Qué expectativa tienen los analistas?

Esta licitación será el primer test del Tesoro tras la reciente suba de la tasa de política monetaria (Leliq) que adoptó el Banco Central el 12 de mayo por lo cual los analistas esperan que el Tesoro también convalide un aumento de rendimientos en los títulos ofrecidos.

En ese sentido, Yatche sostuvo que "ante la necesidad del gobierno de conseguir financiamiento neto en este contexto donde se complica más el cumplimiento de las metas es probable que el Tesoro busque dar algún premio para captar mayores fondos y conseguir un buen roll over nuevamente".

Con igual lectura, Delich explicó que "Finanzas tiene múltiples motivos para subir la tasa: el BCRA ya lo hizo, necesita esterilizar pesos, no tiene mucho margen para jugar con la meta monetaria, y lo más importante, necesita conseguir financiamiento neto positivo".

"Para que el Tesoro absorba los pesos, la suba de tasa debe implicar que la efectiva se coloque como mínimo a la par de la Leliqs del BCRA", señaló.

A modo de ejemplo, el analista indicó que "en la última licitación, la LEDE a más larga (con vencimiento en septiembre 2022) se colocó a una TNA de 50,8% (TEA 58,3%), por lo que se debería emitir un instrumento de igual plazo a una TNA de 53,4% (suba de 270 puntos básicos) para equiparar la tasa efectiva de las Leliqs de 28 días".

En Facimex evaluaron que "el principal atractivo pasa por las canastas de Lecer, aunque ambas tienen letras largas que van más allá del tramo que venimos recomendando recientemente (enero/febrero), por lo que creemos que tendrá que haber un premio con respecto al mercado secundario".

A su vez, Casabal aseguró que "es fundamental considerar que si el mercado empieza a descontar una inflación promedio de 4.50% entre mayo y julio (compatible con una inflación de 70% para el año), y que el T2X2 ya rinde una TNA 52.5%, las LEDES de septiembre y octubre deberán rendir por encima de estos niveles para poder conseguir demanda genuina".

Los analistas del grupo SBS alegan que "el Tesoro es consciente de que necesitará financiamiento por lo que estimamos cortarán a tasas mayores que en el mercado secundario".

Te puede interesar Plazo fijo Banco Nación: cuánta plata podés ganar invirtiendo $50.000 tras suba de tasas

"Podríamos ver muy posiblemente convalidación de tasas reales más altas en CER", vaticinaron.