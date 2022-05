Fondo común de inversión: qué es, cómo funciona y cuál es el mejor de Argentina

Si bien hay determinadas inversiones que requieren mucho tiempo o grandes cantidades de dinero, los fondos comunes de inversión se presentan como una opción rentable y que tiene muchas flexibilidades, incluso mayores a las que posee un plazo fijo.

¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

Un fondo común de inversión es un tipo de activo en el que las personas invierten de forma colectiva con el fin de obtener una rentabilidad que, de manera individual, les sería muy difícil de concretar.

Para comprender mejor esta definición, utilizaremos un ejemplo. Supongamos que tenés u$s2.000 atesorados y te enterás que los departamentos en la costa están generando enormes ganancias a sus dueños, concretamente del 6% anual en dólares.

Probablemente te interese invertir, pero con ese dinero te sea imposible comprar un departamento en la costa ya que superan los u$s 30.000.

Obviamente el precio dependerá de la zona, los metros cuadrados del departamento, entre otros factores. Sin embargo, para nuestro ejemplo tomaremos como referencia u$s 30.000.

En este caso, con los u$s2.000 podrías comprar una fracción del departamento. Ahora si pudieras juntar a vecinos, familiares y amigos, podrían comprar entre todos el departamento y repartirse las ganancias según el monto que contribuyó cada uno.

En tu caso, al invertir u$s2.000 te correspondería el 6,66% del departamento, por lo que, de las ganancias obtenidas, gastos, entre otros factores causantes de ganancias y pérdidas del inmueble, sería multiplicado por ese porcentaje.

Los REITS inmobiliarios permiten participar en el mercado inmobiliario con poco dinero

Sin embargo, esto sería muy engorroso, ya que en el medio podrían ocurrir peleas, quizás algún vecino o amigo quiere recibir el total de lo que invirtió porque le surgió un gasto imprevisto, etc.

Ni hablar si esto se elevaría a grandes escalas en las que invertirían en 10 departamentos ubicados en distintas partes del mundo y se involucraría a una mayor cantidad de personas.

Los fondos comunes de inversión justamente resuelven este conflicto y lo hacen de forma automática: un administrador, generalmente grandes empresas, reúnen los fondos de los interesados y hacen las inversiones en dichos activos.

El capital se divide en fracciones llamadas "cuotapartes" con un funcionamiento similar a las acciones en una empresa. Las personas participan de las ganancias, o eventuales pérdidas, según el dinero que aportaron.

Por ejemplo, si se invirtió $100.000 y el fondo dio ganancias del 5% en ese mes, este inversor recibiría $5.000 de ganancias (generalmente se revalorizan las cuotapartes).

¿Cuál es el mejor fondo de inversión en Argentina?

Para responder este interrogante, y para casi cualquier cuestión en finanzas y economía, se debe contestar "depende".

En este caso, depende del nivel de riesgo que toleremos al invertir, ya que los fondos de inversión con mayor potencial de ganancia son aquellos que invierten en activos más volátiles o con un mayor riesgo.

Por otra parte, también es importante tener en cuenta en que tipo de activos invierte. Por ejemplo, los que invierten en inmuebles son conocidos como "REIT" mientras que los más comunes invierten en valores con cotización conocida como acciones, bonos, materias primas, etc.

Otro dato a tener en cuenta es el tipo de gestión: por un lado, están las gestiones pasivas como los fondos indexados que siguen algún índice y por otro lado las de gestión activa, los cuales son gestionados por agentes de bolsa y expertos que buscan el mayor rendimiento posible.

Teniendo en cuenta esto podremos estimar el mejor fondo común de inversión según nuestros parámetros. Una de las empresas más conocidas dentro de este rubro es Galileo Argentina. Esta compañía se dedica a administrar distintos tipos de fondos comunes de inversión.

Además, en su página web, permite ver con relativa facilidad datos de extrema importancia para el inversor que decide apostar por un fondo común de inversión como la volatilidad del fondo, en que tipos de activos invierte, el capital total de dicho FCI, entre otros datos.

Uno de los más conocidos, dentro del rango de los FCI conservadores, es Galileo ahorro, el cual se caracteriza por su baja volatilidad y buenos rendimientos anuales. Dicho fondo rindió un 42,12% en 2021, número que si bien fue por debajo de la inflación (50,9%), se mantuvo por encima de otras opciones como el dólar o algunos tipos de activos más volátiles.

¿Cuánto se gana con los fondos comunes de inversión?

Este tipo de fondo de inversión en pesos tiene como meta obtener un rendimiento que se encuentre por encima de la tasa de interés BADLAR. En caso de que desconozcas dicho término, la tasa de interés BADLAR es un tipo de tasa pactada por el Banco Central para aquellos depósitos que superen el millón de pesos con un plazo de entre 30 y 35 días.

"Galileo Ahorro" invierte principalmente en activos de renta fija y de corto plazo a través de obligaciones negociables de diversas empresas, pases del BCRA, plazos fijos y fideicomisos financieros.

Por otra parte, existen opciones más volátiles como Galileo acciones, un fondo común de inversión que, como su nombre lo indica, invierte en acciones de distintas empresas orientado al largo plazo.

El año pasado dicho fondo rindió un 63,8% anual, superando ampliamente a la inflación. Sin embargo, hubo años que no fueron particularmente buenos para este fondo común de inversión como es el caso del 2018 en el que apenas obtuvo un 2,32% anual.

Los FCI gozan de gran popularidad en nuestro continente debido a su facilidad a la hora de invertir y la constante necesidad de resguardar el dinero con respecto a la inflación

Como vimos en el ejemplo anterior, las ganancias son muy variables. Esto se debe a que, a diferencia de otro tipo de activos como las cauciones, se desconoce cuánto dinero se obtendrá tanto de manera mensual como anual.

Si bien existen empresas que dicen rendimientos anuales aproximados, estos no dejan de ser simples aproximaciones y estimaciones, pero para nada son el valor exacto. Otro dato a tener en cuenta es que, si bien en el pasado un fondo común de inversión pudo obtener un gran rendimiento, no significa que actualmente o en el futuro se vuelva a repetir dicho comportamiento. Es decir, los rendimientos pasados no garantizan ni suelen influir en los rendimientos futuros.

También es importante recordar que la diferencia entre los FCI más estables, como el ejemplo de Galileo Ahorro, con respecto a los más volátiles, como fue el caso de Galileo Acciones, son principalmente de la posible variación en sus precios, pero no significa que se pueda anticipar los intereses como en activos de renta fija como el plazo fijo.

Las ganancias en los FCI son muy variables, por lo que si bien se pueden hacer estimaciones, jamás se puede saber con exactitud

¿Qué conviene plazo fijo o fondo común de inversión?

Para responder esta pregunta volveré a recurrir al mismo recurso utilizado en los mejores fondos comunes de inversión y es "depende".

En este caso, la mejor elección dependerá pura y exclusivamente de tu perfil, ya que no hay una respuesta única, por lo que para una persona el plazo fijo puede ser más conveniente, para otra le resultará lo contrario.

Es por ello que lo mejor es nombrar las características más importantes a tener en cuenta sobre estos dos tipos de activos para tomar la mejor decisión posible según nuestro perfil.

En el caso del plazo fijo, este tipo de activo o "inversión" se caracteriza por su nula volatilidad, ya que conocemos de ante mano la cantidad de dinero que obtendremos al vencimiento. En el caso de los FCI, como ya mencionamos, no se sabe cuánto dinero se obtendrá, generando que las ganancias puedan ser iguales o significativamente mayores o inferiores.

En el plazo fijo se conoce de ante mano cuánto dinero se obtendrá al finalizar un determinado plazo

Otra diferencia es que los intereses en el plazo fijo son siempre positivos, sin tener en cuenta la inflación. En cambio, los fondos comunes de inversión pueden arrojar resultados negativos, sobre todo aquellos que tienen un gran nivel de volatilidad.

Por otra parte, la gran diferencia entre estos dos tipos de activos es que el tiempo de permanencia es significativamente distinto. Mientras que en los plazos fijos es plazo mínimo va desde los 30 hasta los 90 días (dependiendo el tipo de plazo fijo escogido) en los fondos comunes de inversión se puede retirar el dinero prácticamente en cualquier momento.

En los casos como Galileo tardan entre 24 y 48 horas mientras que en otros casos como Mercado Pago y Ualá se puede retirar en cualquier momento los 365 días del año.

Finalmente, en cuanto a los montos mínimos y máximos, estos suelen depender de la entidad en cuestión.

Generalmente, en el caso de los plazos fijos, este se encuentra en $500 como en el caso del Banco Nación a través del hombenaking, ya que presencialmente el monto se eleva a $1500. En cuanto a los fondos comunes de inversión en algunos casos el mínimo es de tan solo $1 mientras que en otras empresas como Galileo es de $1000 O U$S100, dependiendo del FCI elegido.