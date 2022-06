Debutaron 12 nuevas empresas extranjeras en la Bolsa: cuáles son las mejores para invertir

Este lunes se incorporaron al mercado local 12 nuevos Certificados de Depósito Argentino (Cedears), que representan a fracciones de empresas que cotizan en el exterior, y que ahora permiten ampliar la oferta a los ahorristas en compañías y sectores que antes no estaban contemplados para invertir.

Entre las nuevas firmas que se pueden adquirir por medio de Cedears, se destacan Nio inc, General Motors, Electronic Arts y American Airlines.

Las ventajas de este instrumento son que la posición se mantiene dolarizada debido a que su cotización ajusta tanto según la variación del precio de la acción en el mercado del exterior, como también a partir de cambios en la cotización del dólar contado con liquidación.

En sí, los Cedears permiten invertir en algunas de las empresas más importantes del mundo, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos.

"Los bajos montos necesarios para comprar esto instrumentos hacen posible la conformación de una cartera diversificada, lo que permite optimizar la relación riesgo-retorno", acotan desde IOL invertironline.

Y concluyen sobre los beneficios que ofrece esta herramienta: "El mismo Cedear se puede comprar y vender tanto en pesos como en dólares, por lo que podrías comprarlo en pesos y, al momento de venderlo, hacerlo en dólares. De cualquier modo hay que aclarar que podría haber problemas de liquidez en la operatoria en dólares".

Los Cedears son una inversión que permite estar dolarizado por los precios de la acción en EE.UU. y del dólar conta con liqui.

En qué empresas extranjeras recomiendan invertir

Entre los nuevos 12 Cedears que comenzaron a operar en el mercado argentino, se encuentran empresas vinculadas a nuevos e innovadores sectores, como autos eléctricos, criptomonedas y videojuegos.

También se encuentran compañías reconocidas a nivel mundial, como General Motors, Dow y American Airlines.

Las siguientes son las empresas a considerar, según el análisis realizado por los expertos de IOL invertironline.

1. Autos eléctricos: Cedear Nio INC (NIO)

En resumen, NIO es una empresa fabricante de vehículos eléctricos con sede en Shanghái, China. La compañía apuesta por los modelos de lujo y que ha tenido un contundente crecimiento en los últimos años. Fue registrada en 2014 y actualmente cuenta con más de 15.000 empleados y su valorización de mercado es de unos u$s29.000 millones.

Este rubro está en franco crecimiento, ya que un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) indica que las ventas de coches eléctricos alcanzaron los 6,6 millones de unidades en 2021 a nivel global, más del triple que en 2019.

Por su parte, Nio entregó 7.024 vehículos en mayo, lo que representa un aumento del 4,7% respecto al año anterior. A su vez, las entregas de vehículos de la compañía aumentaron un 11,8% para 2022 en comparación con los primeros cinco meses de 2021.

General Motors es una de las acciones que se pueden adquirir, a través de los Cedears y en pesos, a partir de ahora en Argentina.

2. Automotriz: Cedear de General Motors (GM)

La compañía estadounidense fundada en 1908 se dedica al diseño, fabricación y venta de automóviles, camiones y repuestos. También brinda servicios de financiamiento automotriz a través de General Motors Financial Company, Inc., y entre su abanico de marcas, cuenta con Chevrolet.

La empresa informó una facturación de unos u$s127.000 millones para todo el 2021 y beneficio neto de u$s9.945 millones. En tanto, su capitalización bursátil actual es de unos u$s56.000 millones.

3. Juegos electrónicos: Cedear de Electronic Arts (EA)

La firma estadounidense Electronic Arts (EA), fundada en 1982, desarrolla, comercializa, publica y distribuye juegos, contenido y servicios para consolas, computadoras y teléfonos móviles en todo el mundo. En especial, se destaca por los entretenimientos deportivos y de disparos en primera persona y acción.

Entre sus sagas más destacadas, se encuentran FIFA, Battlefield, The Sims, Madden NFL, Apex Legends, Anthem, Need for Speed.

"Cabe destacar que la compañía desarrolladora de videojuegos actualmente cuenta con una valoración de mercado superior a los u$s39.000 millones. A su vez, en su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos u$s1.750 millones y una ganancia de 1,32 dólares por acción", resumen desde IOL.

Ahora también se puede invertir en el Cedear de la empresa mundial de juegos y entretenimiento, Electronics Arts.

4. Tecnología: Cedear de Sea Limited (SE)

Desde Sea Limited (SE), se trata de una empresa de Singapur del sector tecnológico, que tiene relevancia tanto en el comercio electrónico (Shopee) como en el negocio de los servicios financieros y pagos de forma digital. A su vez, también participa en la industria de los videojuegos.

En el segmento de entretenimiento digital ofrece y desarrolla juegos en línea para dispositivos móviles y PC a través de su división conocida como "Garena".

La marca fue registrada en 2009 y ahora cuenta con una capitalización bursátil de unos u$s46.000 millones. En su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos u$s2.900 millones y una pérdida de 0,80 dólares por acción.

5. Criptomonedas: Cedear de Coinbase (COIN)

La plataforma de comercio de criptomonedas, Coinbase (COIN), nació en San Francisco, California. Ofrece servicios de intercambio entre criptoactivos y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países, así como almacenamiento y gestión de activos digitales en 190 países.

"Tienen la visión de brindar innovación y eficiencia mediante la construcción de un sistema financiero abierto y lograr que el acceso a las monedas digitales sea sencillo para todas las personas", detallan desde IOL.

Y se menciona que la empresa comenzó su operatoria en el Nasdaq mediante un IPO el 14 de abril de 2021. A finales de marzo de 2022 contaba con aproximadamente 9,2 millones de usuarios activos mensuales y unos u$s256.000 millones en activos de sus clientes.

La empresa mundial de comercialización de criptomonedas, Coinbase, también tiene su Cedear en el que se puede invertir localmente.

En su último balance trimestral, facturó unos u$s1.170 millones y una pérdida de 1,98 dólares por acción. A su vez, su capitalización bursátil hoy es de u$s16.000 millones.

"A pesar de que actualmente no sea el mejor momento de este tipo de activos, se trata de un sector en el cual no existían muchas alternativas de inversión en el mercado financiero local", resumen desde IOL.

6. Servicios financieros: Cedear de XP (XP)

Esta plataforma de servicios financieros de origen brasileño brinda dos tipos principales de servicios: productos financieros y asesoría financiera para clientes minoristas, clientes de alto poder adquisitivo, usuarios internacionales y corporativos e institucionales.

"También es una plataforma abierta de productos financieros que brinda acceso a más de 800 productos de inversión que incluyen acciones y valores de renta fija, fondos mutuos y de cobertura, productos estructurados, seguros de vida, planes de pensiones, fondos de inversión inmobiliaria (REIT)", dicen expertos de IOL.

La empresa fue fundada en 2001, en San Pablo, Brasil. Actualmente, su valorización de mercado supera los u$s12.000 millones. En su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos u$s3.120 millones y una ganancia de 1,52 dólares por acción.

La firma mundial de calificaciones, índices de inversión y servicios financieros, S&P Global, también tiene una versión local para invertir.

7. Calificaciones crediticias: Cedear de S&P Global (SPGI)

La compañía estadounidense S&P Global (SPGI) proporciona calificaciones crediticias, puntos de referencia, análisis y datos sobre los mercados financieros internacionales, productos básicos y automóviles.

Fundada en 1917, tiene operaciones en seis rubros diferentes. El S&P Global Ratings, Market Intelligence, Dow Jones Indices, Commodities Insights, Mobility, e Engineering Solutions.

"Actualmente, S&P Global es la agencia de calificación crediticia más grande del mundo y su capitalización bursátil está valuada en unos u$s118.000 millones. En su última presentación de resultados, la compañía informó una facturación de unos u$s3.070 millones y una ganancia de 2,89 dólares por acción", informan los analistas de IOL.

También se detalla que, a fines de febrero de 2022, la calificadora completó su fusión con el proveedor de servicios de información IHS Markit, una de las firmas de servicios de información más importantes del mundo.

American Airlines es otra de las empresas internacionales que tiene su versión de Cedear para invertir localmente.

8. Industria aeronáutica: Cedear de American Airlines (AAL)

La aerolínea estadounidense American Airlines (AAL) fue creada en 1930, y su sede central está ubicada en Fort Worth, Texas. Ofrece transporte aéreo de pasajeros y de carga, por lo que es en la actualidad una de las 10 aerolíneas más valiosas del mundo, con una capitalización bursátil de u$s11.260 millones.

"Si repasamos los últimos resultados trimestrales informados por la aerolínea, informó una facturación de unos u$s8.900M y una pérdida de 2,32 dólares por acción. En los últimos años, el desempeño bursátil de la empresa se ha visto considerablemente afectado por las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus", enfatizan los expertos de IOL.

No obstante, sostienen que a medida que el mundo continúa en su proceso de volver a la normalidad tras la crisis sanitaria, esta empresa "podría beneficiarse ante una eventual recuperación del sector de turismo y una mayor demanda de vuelos".

9. Software: Cedear de Twilio (TWLO)

La empresa estadounidense Twilio (TWLO), fundada en 2008 en San Francisco, California, provee una plataforma basada en la nube de herramientas de comunicación programables, y permite que los desarrolladores de aplicaciones de software usen sus interfaces de programación y lógica de comunicación de alto nivel. Esto se debe a que brinda acceso a la utilización de voz programable, mensajería, video programable y email dentro de las aplicaciones.

"En su última presentación de resultados, la compañía informó una facturación de unos u$s875,4 millones y se informó un beneficio por acción por encima de las expectativas de los analistas", mencionan desde IOL.

Los Cedears permiten invertir en pesos en fracciones de acciones mundiales que cotizan en dólares.

10. Tecnología: Cedear de LAM Research (LRCX)

La fábrica y comercializadora de equipos de procesamiento de semiconductores utilizados en la fabricación de circuitos integrados, LAM Research (LRCX), fue fundada en 1980 por David K. Lam y tiene su sede en California.

La compañía vende productos y servicios a la industria de chips en los Estados Unidos, China, Europa, Japón, Corea, el sudeste de Asia, y Taiwán.

"En su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos u$s4.060 millones y una ganancia de 7,40 dólares por acción. Su capitalización bursátil es de unos u$s72.000 millones", dicen en IOL.

Y acotan: "Lo interesante detrás de la llegada de este nuevo Cedear es que nos ofrece una nueva alternativa dentro de lo que es la industria de los semiconductores, sector en el que también podemos invertir a través de Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm y Broadcom, entre otras".

La industria química Dow también ahora les permite a los inversores locales apostar en pesos por este papel a través de un Cedear.

11. Productos químicos: Cedear de Dow inc. (DOW)

La estadounidense Dow, fundada en 1897, se dedica a la fabricación de productos químicos, a través de la combinación de la ciencia y la tecnología para desarrollar soluciones innovadoras. Sus tres segmentos de negocio son "Materiales y Recubrimientos de Desempeño", "Intermedios Industriales e Infraestructura" y "Empaques y Plásticos Especiales".

La empresa tiene presencia en más de 150 países y cuenta con más de 54.000 empleados a nivel global.

La capitalización bursátil de Dow es de u$s48.800 millones. "En su último balance trimestral, la compañía informó una facturación de unos u$s15.260 millones y una ganancia de 2,34 dólares por acción", dicen en IOL.

12. Alimentación y bebidas: Cedear de Embotelladora Andina (AKO.B)

La Embotelladora Andina (AKO.B) produce, comercializa y distribuye productos de Coca-Cola en Chile, Brasil, Argentina, y Paraguay. Los productos incluyen bebidas gaseosas, energéticas, isotónicos, agua embotellada, jugos, cervezas, licores y bebidas energéticas.

Nacida en 1946, tiene su sede en Santiago de Chile y se ha convertido en una de las tres mayores embotelladoras de Coca-Cola en Latinoamérica, con una valoración de mercado de unos u$s1.700 millones.

"Andina es el mayor productor de gaseosas en Chile y el segundo mayor productor de gaseosas en Brasil y Argentina. En 2020, el 47% del volumen de venta de bebidas gaseosas en Chile fue en los envases retornables que utiliza la compañía", detalló IOL.

Los 12 nuevos Cedears pertenecen a rubros y empresas que están creciendo a nivel mundial, como criptomonedas y autos eléctricos.

Nuevos Cedears: recomendados para invertir

Para los analistas de invertironline, la inclusión de estos 12 nuevos Cedears "resulta algo más que positivo para el mercado financiero local, ya que le permiten a los inversores una mayor cantidad de alternativas para elegir en qué invertir para potenciar sus ahorros".

En especial, se considera que amplían la posibilidad de invertir en algunos sectores o industrias que han despertado interés en la comunidad inversora.

"Sin embargo, es importante destacar que, actualmente el mercado de renta variable está pasando por un panorama desafiante debido al inicio de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos", advierten desde IOL, respecto a la volatilidad que hoy sufre el mercado, tras las fuertes alzas que hubo en 2021.

Entre los Cedears más atractivos, desde invertironline destacan a Nio, que "nos permitirá una nueva alternativa para invertir en la industria de los autos eléctricos, algo que, hasta ahora, sólo se puede realizar a través de Tesla".

Por otro lado, en lo que respecta al comercio electrónico, también interesa entre los analistas el Cedear de Sea Limited, la empresa del sector tecnológico, que tiene relevancia tanto el comercio electrónico, el negocio de servicios financieros y pagos de forma digital, e inclusive también participa en la industria de los videojuegos.

En tercer lugar, "también es interesante la llegada de Coinbase, la plataforma de intercambio de criptomonedas. A pesar de que actualmente no sea el mejor momento de este tipo de activos, se trata de un sector en el cual no existían muchas maneras de invertir en el mediante el mercado financiero local", afirman desde IOL.

Finalmente, recomiendan a General Motors, debido a que se trata de una empresa ya consolidada a nivel global y que es un activo de un perfil no tan agresivo como las empresas anteriormente mencionadas.

"Entre sus apuestas más interesantes a futuro, la compañía les ha pedido permiso a los reguladores de Estados Unidos para construir y desplegar un modelo de vehículo completamente autónomo", concluyen desde invertironline.