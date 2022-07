Tras el feriado en Wall Street, prueba de fuego para el dólar: ¿qué puede pasar con las distintas cotizaciones?

Tras el nombramiento de la nueva ministra Silvina Batakis, el dólar blue saltó y luego cayó, pero el CCL no operó. Ahora, el foco está en ese mercado

Luego de un fin de semana crítico para la política argentina, marcado por la salida del ministro de Economía Martín Guzmán, la incertidumbre de quién sería su sucesor y la posterior designación de Silvina Batakis para ocupar el cargo, este lunes el mercado del dólar blue inició con tendencia al alza, tal como se esperaba. Así, llegó al precio récord de $280, pero a lo largo del día se enfrío y cayó a $260. Sin embargo, se trató de una jornada especial en la que no hubo actividad en los mercados de Estados Unidos. Por eso, muchos operadores creen que este martes llega "la hora de la verdad para el mercado cambiario".

Sucede que, a raíz del feriado en Estados Unidos por el día de la Independencia, el mercado del Contado Con Liquidación (CCL) local no operó. Por eso, este martes todas las expectativas están puestas en cómo será la reacción de ese mercado a los cambios en el Gobierno. La única plaza de los financieros que operó fue la del dólar MEP.

Efecto Batakis: la incertidumbre sobre la nueva ministra de Economía hizo que los ahorristas se dolarizaran este lunes.

Dólar en alza por falta de definiciones y pago de aguinaldo

Tal como señala a iProfesional el economista de Epyca Consultores Joel Lupieri, "el salto del dólar blue se dio como consecuencia de la falta de definiciones que se vio en el fin de semana y la salida de Martín Guzmán" y el tema es que, al no tener mercados afuera, y no tener precios de referencia de los bonos, cualquier precio de referencia no es del todo real.

Eso hizo que se dispararan las compras de blue y solidario. Tal es así que se conoció el dato de que cerca de unas 500.000 cuentas compraron el cupo de u$s200 que autoriza el Banco Central (BCRA) en el marco del cepo cambiario.

"Sucede que muchos ahorristas que tenían cupo aprovecharon para hacerse de dólar solidario, que cotiza a un precio bajo respecto del resto de los tipos de cambio", explica Lupieri respecto de esta tendencia. Y es entendible, ya que ese tipo de cambio se pagaba este lunes $217 en los bancos, una diferencia importante respecto de los $260 en que cerró el blue.

Esto, tal como señala Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, se vio potenciado por el hecho de que estamos a comienzos de julio y "siempre se renueva la posibilidad de comprar dólar solidario al inicio de cada mes, lo cual potenció la demanda en la primera rueda de la semana". Pero, además, en el caso particular de este momento del año, el inicio de mes coincide con el pago del aguinaldo en la mayoría de las empresas.

Así, según la percepción del economista Federico Glustein, "era lógico que este lunes viéramos una disparada del dólar blue y de las compras del solidario porque se cobró el aguinaldo y, con una cotización más baja que la del resto de los tipos de cambio, cualquiera que tenga posibilidad de comprar el cupo, lo hace"; en algunos casos, para ahorro a largo plazo y, en otros, para revenderlo en el blue y ganar una diferencia.

Así, esto se vio reflejado en el mercado del dólar blue, porque aquellos que no tenían acceso al solidario trasladaron esta demanda hacia ese mercado informal. Esto se da en un contexto en el que, según informan desde el equipo de Research de BullMarket Brokers, ante la incertidumbre por el cambio de ministro de Economía, "arrancan los rumores de qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario y de que se pueden llegar a tomar medidas antimercado".

Muchas cuevas de la City no operaron por falta de precio de referencia.

Dólar blue: no hubo precio y algunas cuevas no operaron

En BullMarket aseguran que la gente buscó refugio en el dólar y muchos fueron a las cuevas, comportamiento que aportó un alto grado de volatilidad al mercado blue en una jornada en la que la escalada de ese mercado fue tan abrupta que hizo que incluso algunas financieras no operaron por falta de precios de referencia.

Esto se explica, según la visión de Glustein, porque, en un principio, la suba del blue se dio por expectativas, principalmente. "No había una demanda concreta, había mucha incertidumbre sobre qué medidas se iban a tomar y, al no poder hacer un análisis certero de lo que va a hacer la nueva ministra Batakis, parte de la suba inicial se fue borrando, también porque era un salto exagerado inicial", analiza el economista.

Por eso, el blue se vio presionado a la baja hacia el cierre de la jornada hasta los $260. Y, en la mirada de Glustein, también ayudó el hecho de que "las primeras palabras de Batakis dieron el foco en el interés del mercado, que son exportaciones, reservas y equilibrio fiscal".

El mercado espera un reacomodamiento para el dólar en los próximos días.

Lo que viene para el dólar en la City

En este contexto, todos los analistas coinciden en que habrá que ver qué pasará este martes, a medida que se vayan conociendo los nuevos anuncios, pero también, teniendo en cuenta que el mercado del lunes estuvo sesgado porque la plaza de Estados Unidos estuvo inactiva.

La expectativa es que el tipo de cambio informal pueda a tender a la baja inicialmente, aunque puede haber algún impacto del CCL que lo haga subir, ya que Glustein advierte que "si se dispara hacia arriba, puede ser que el blue acompañe al alza también".

Esto se debe a que muchos coinciden en que la disparada del primer día de esta semana se trató de una sobre reacción y, tal como explica Quintana, se debe a que, "en el caso del dólar blue, pesan todos los acontecimientos, que suelen hacerlo mover hacia arriba o hacia abajo".

Así, todo indicaría que habrá que esperar unos días para que todo decante y las variables se acomoden a una nueva realidad. En palabras de Lupieri, "hasta que no haya un plan claro de lo que pueda hacer Batakis, vamos a ver una tendencia a la dolarización de posiciones" y luego veremos un reacomodamiento del mercado, que estará condicionado por la política que decida aplicar la nueva ministra designada.