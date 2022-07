Dólar: por qué los analistas prevén más cepo o desdoblamiento cambiario

Las declaraciones de la ministra de Economía Silvina Batakis sobre los dólares que se utilizan para el turismo y compras en el exterior en un escenario de dificultad del Banco Central para acumular reservas hacen presumir a los analistas que pueden venir más restricciones, y algunos especulan con la posibilidad de un desdoblamiento cambiario.

Batakis había dicho el miércoles por la noche en una entrevista televisiva que "el derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo".

Para los analistas de mercado, esas declaraciones de Batakis estuvieron entre las causas por la cual los dólares financieros este jueves pegaron un nuevo salto y el Contado Con Liquidación cerró en un récord de $296,29.

Tal como se desprendía de los dichos de Batakis, el Banco Central este jueves sumó una nueva restricción al poner fin a la posibilidad de financiar en cuotas las compras en tiendas libres de impuestos conocidos como FreeShops.

Los analistas relativizaron el impacto de esa medida. También retrucaron los dichos de Batakis.

En ese sentido, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores replicó: "en lugar de atacar las causas de los problemas (en este caso, legislaciones laborales súper rígidas, costo laborales estrambóticos entre otras), justifica la propia incapacidad del gobierno de crear un marco apropiado para que se genere empleo".

"La realidad es que con un dólar turista de más de $210 atribuir a la demanda que viene por ahí el problema de la escasez de divisas habla a las claras de los desequilibrios que acumula esta economía", alegó.

¿Qué impacto puede tener la nueva restricción a compras del Free Shop?

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, evaluó que "intenta limitar las compras, pero no tienen mucho potencial porque en el free shop seguís comprando al dólar oficial, más allá de la financiación o no" y sostuvo que "la brecha sigue incentivando esas compras".

El analista financiero Christian Buteler coincidió en que "no es una salida por donde se pierdan muchos dólares, me parece que es una medida más de tinte testimonial que efectiva, todo suma, pero quien viaja y compra en el free shop tiene un poder adquisitivo, con lo cual lo compra igual, no será tan conveniente por el lado de la financiación, pero es conveniente por el lado del tipo de cambio".

"La merma que puede haber en ese gasto porque le sacaste las 3 o 6 cuotas sin interés es realmente mínima, no va a cambiar la balanza de turismo por esa medida, es ínfimo su efectividad", juzgó.

De igual visión, Diego Martínez Burzaco, jefe estratega de Inviú, opinó que "es más una señal hacia adónde van, que un impacto directo,y deja al descubierto la fragilidad del BCRA en torno a las reservas"

La economista Natalia Motyl también planteó que "es muy poco lo que se compra en FreeShop, al que lo puede perjudicar es a las Pymes que accedían a este tipo de compras, pero es muy magro a nivel macroeconómico" .

En Aurum Valores remarcaron que "las dificultades que sufre el BCRA para conseguir acumular divisas se pone en evidencia en este tipo de medidas, mientras el atraso cambiario se profundiza".

¿Viene más cepo al dólar turista, desdoblamiento cambiario?

En este contexto de dificultad del BCRA para sumar reservas, para los analistas las declaraciones de Batakis parecen anticipar nuevas medidas restrictivas relacionadas con los dólares que se utilizan para el turismo y compras en el exterior.

En ese sentido, Motyl indicó que "es cierto que se ha incrementado en más de un 225% los pagos al exterior por "Viajes y otros pagos con tarjeta" en el acumulado de los 5 primeros meses del año en comparación del mismo período de 2021, totalizando los u$s 2.207 millones".

"No obstante, también entraron turistas del exterior con un incremento acumulado en el año del 722% interanual. El problema es que dado el nivel de brecha cambiaria, muchos turistas prefieren cambiar los dólares en el mercado en negro", enfatizó.

Así, Motyl consideró que "es probable que intenten subir el Impuesto País, el 35% de recarga a Ganancias y Bienes personales, un nuevo impuesto a las compras en el exterior o desdoblamiento cambiario" pero "todo este tipo de restricciones no solo impacta negativamente sobre las expectativas sino que afecta la actividad económica".

Ante este panorama , Baer estimó que "en base a los dichos de Batakis se deberían esperar nuevas restricciones por el lado de los dólares al turismo, como por ejemplo pagos de tarjeta de crédito en el exterior con dólares propios" y advirtió que "el impacto de cualquier restricción es presionar más sobre los dólares paralelos".

Para el economista Fernando Marull en la actual coyuntura y ante los dichos de Batakis las opciones son "cepo al turismo o desdoblamiento".

Por su parte, el ex secretario de Finanzas y director de EconViews, Miguel Kiguel argumentó en una charla virtual organizada por el fondo de inversión MegaQM que si Argentina quiere hacer el esfuerzo de cumplir con la meta de reservas acordada con el FMI "va a tener que tomar medidas, ya sea más cepo, desdoblamiento cambiario, o devaluación".

"¿Qué pasa si el gobierno se queda sin reservas en algún momento?, creo que lo que viene y un poco Batakis lo dijo ayer es que probablemente haya algún tipo de desdoblamiento y pareciera que el turismo sería el primero", especuló.

Para Kiguel, "todo indica que esta situación no es sostenible por un año y medio, si el gobierno sigue perdiendo reservas como lo viene haciendo; una alernativa es desdoblar, en vez tener un cepo más fuerte, aceptar que ciertos productos tengan otro precio, más de mercado, y por lo que escuché de la ministra pareciera que el turismo es un candidato obvio para eso", razonó.

Dólar: ¿cuál sería el impacto de un desdoblamiento?

Kiguel advirtió que "obviamente que un desdoblamiento tiene costos porque aumentaría la demanda por los dólares alternativos, subirían aún más".

Para Baer, "el desdoblamiento sería una solución temporal, mejor que seguir con restricciones, pero tampoco resuelve la brecha".

El economista Gabriel Rubinstein planteó que "si hubiera un dólar turista, que fuera el dólar MEP y ahí se canalizaran los pagos de turismo y tarjetas de crédito haciendo una suerte de desdoblamiento ad hoc, me parece que en este momento habría que hacerlo, porque si la situación cambiaria es tan complicada, en el momento hay que actuar".

En cambio, Repetto cree "un desdoblamiento cambiario funcionaría bajo ciertas condiciones que hoy no se verifican; para que funciones haría falta medidas de austeridad fiscal, endurecimiento de la política monetaria, asumir un episodio recesivo y confianza en los que lo ejecuten con un amplio poder político y cohesión"