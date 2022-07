Qué puede frenar el alza del precio del dólar, según el economista Beker

En los últimos días el precio del dólar se ha disparado por los distintos rumores económicos y políticos, mientras que la inflación sigue subiendo de piso mensual, con la amenaza de tocar un nivel muy alto en julio.

Para poder proyectar qué puede ocurrir en los próximos meses, iProfesional acudió al economista Víctor Beker, autor de numerosos libros que son de referencia para muchos expertos, debido a que se estudian en distintas carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El también docente de esta institución y de la Universidad de Belgrano (UB), opinó sobre cuáles son las variables claves que debe manejar el Gobierno para controlar al dólar.

-Tras el recalentamiento del mercado cambiario de los últimos días, ¿qué considera que puede ocurrir con el precio del dólar?

-Los anuncios iniciales de la ministra de Economía Silvina Batakis lograron calmar los mercados. Si logra contener la emisión monetaria, ello podría estabilizar el precio del dólar, ya que el principal destino de los pesos emitidos es, tarde o temprano, el billete estadounidense.

Para el economista Victor Beker, la elevada emisión monetaria es clave en el alza del precio del dólar.

-En este sentido, también existe una amplia brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y los dólares libres. ¿Qué puede suceder con esto?

-La brecha cambiaria alimenta las maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, privando de divisas al Banco Central. Por lo tanto, achicar la brecha debe ser imperativo para reconstruir la posición de reservas de la entidad monetaria. Aún cuando parece muy difícil cumplir con el compromiso contraído con el Fondo Monetario (FMI) de incrementar las reservas netas en u$s5.800 millones para 2022.

Una forma de achicar esta diferencia entre los precios de los distintos dólares sería habilitar un mercado financiero al cual se vuelque la demanda y oferta de turismo y otros servicios, así como la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones no tradicionales que no integren la canasta de consumo.

-Bajo este escenario, ¿cómo puede comportarse el precio del dólar en pleno julio, tras finalizar la temporada de alta liquidación de divisas del campo?

-Contrariamente a lo sostenido por la ministra de Economía, el saldo de la balanza comercial se achica sustancialmente a partir de septiembre, por lo que cabría esperar mayores dificultades para hacerse de divisas por parte del Banco Central. Sin embargo, no se advierte un retraso significativo en el tipo de cambio oficial.

Es decir, el problema es el dólar financiero en sus distintas variantes, que tiene un precio determinado por el pánico y que podría caer significativamente si se habilitara un mercado financiero legal.

La inflación en alza tras el salto del precio del dólar de las últimas semanas, enciende las alarmas del Gobierno.

-La inflación volvió a mostrar datos altos en los últimos meses y con las últimas medidas su inercia es mayor, ¿qué puede suceder con la marcha de los precios?

-Las restricciones a las importaciones han determinado que parte del pago a las mismas se deriven al mercado paralelo. Ello tiene un fuerte impacto en los precios internos, que se hará sentir en julio y agosto. A esta situación se suman los aumentos de tarifas que prevé el acuerdo con el FMI. En resumen, preveo una inflación anual en torno al 100%.

-¿Qué salidas le quedan al Gobierno para poder controlar esta situación tan compleja con el dólar e inflación hasta el año y medio que le queda para el final de su mandato?

-El mayor problema no es económico sino político. No es fácil gestionar la economía en un fin de ciclo y en medio de una crisis política. Siempre recuerdo la figura de Pedro Bonnani, convocado por Isabel Perón para hacerse cargo del ministerio de Economía tras el Rodrigazo. Habiendo llegado al Ministerio de Economía como consecuencia de la movilización encabezada por el sindicalismo, que forzó la renuncia de Celestino Rodrigo, pretendió manejar la cartera económica con independencia de aquellos. En conclusión, no alcanzó a cumplir un mes en el cargo.

-Entonces, bajo este panorama gris, ¿qué puede ocurrir en los próximos meses en la economía?

-Vamos hacia un proceso de estanflación, esto es inflación por encima del 5% mensual y estancamiento, o caída, en el nivel de actividad.-