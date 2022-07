Dudas por la batería de medidas para frenar la crisis del dólar: por qué el mercado espera más presión

La bateria de medidas anunciadas este jueves, entre ella la de facilitar la liquidación de divisas de turistas extranjeros ,.en medio de la disparada del dólar blue y los financieros es "totalmente insuficiente" para calmar la tensión en la plaza cambiaria, según el veredicto de los analistas de mercado.

Además, el BCRA liberó este jueves el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de los insumos para la producción que salieron de puerto de origen antes del 27 de junio pasado, y limitó la tenencia de CEDEARs a empresas que accedan al mercado de cambios oficial.

No obstante, tras los anuncios conocidos al mediodía el blue siguió escalando y cerró en un valor récord de $337, mostrando un salto diario de $20 y suma en julio un alza de $99, en tanto que la brecha con el dólar mayorista oficial se ensanchó a 159,3%, el mayor nivel en 40 años.

En una jornada frenética, los dólares financieros también ardieron. El Contado con Liquidación tocó un pico de $340 aunque finalmente cerró en un récord de $334,16 , en tanto que el dólar MEP finalizó en $322,49

Al respecto, un broker contó que desde el gobierno "salieron a vender bonos para bajar los dólares".

A su vez, los economistas consideran que "es poco significativo" el monto que puede aportar el dólar para el turismo extranjero para reforzar las reservas del Banco Central que en lo que va de esta semana acumula en el mercado cambiario oficial (MULC) un saldo neto vendedor de u$s380 millones y en el año suma un rojo de u$s980 millones.

En la City advierten que "esto es una corrida", plantean que la desconfianza que hay es por el deterioro fiscal y monetario por lo que no creen que se frene la presión sobre los dólares alternativos hasta que haya medidas concretas de ajuste que cuenten con respaldo político.

Ante escalada del blue y los dólares financieros, el gobierno tomó nuevas medidas

Límite a CEDEARs: qué impacto tendrá

Durante la tarde del jueves, el BCRA sumó una medida más: decidió incluir a la tenencia de CEDEAR -Certificado de Depósito Argentino- en el límite de disponibilidad de u$s100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios.

También estableció incluir a esos instrumentos que no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.

Los Cedears son activos financieros con operatoria local, que representan acciones de empresas que cotizan en el exterior, se negocian tanto en pesos como en dólares, y son el vehículo que, tanto ahorristas, como empresas, utilizan para dolarizar sus carteras (ajustan por el dólar CCL).

Sobre el impacto que tendrá la medida, en Aurum Valores vaticinaron que "podría derivar en mayor grado de incertidumbre y nerviosísmo cambiario para la jornada de este viernes"

Tomás Ruiz Palacios, analista de Consultatio Plus comentó que "esto de los CEDEARs no va a solucionar ningún problema de demanda de dólar alternativo, sino que al contrario, está mostrando una señal muy adversa de que no están pudiendo controlar la situación"

"No veo nada bueno de esto, o les cuesta dimensionar la magnitud de la crisis o están desconcertados sobre cómo afrontarla, porque son todos baches sobre un problema estructural mayor a las medidas que se están tomando", fustigó..

Emiliano Anselmi, analista de PPI concordó que "es una medida mala".

"Hay que esperar a leer la circular. La idea sería obligar a las empresas a vender CEDEARs, lo que desplomaría al CCL transitoriamente. Pero que harían las empresas con esos pesos? Buscar dolarizarse por donde puedan, blue por ejemplo, porque el exceso de pesos sigue estando", fundamentó.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, también dijo que "hay que ver primero cómo se va a instrumentar la normativa, pero lo que va a provocar es que las empresas no puedan volcar sus excedentes en CEDEARs e intenten dolarizarse, lo que implicaría que va a bajar fuerte la demanda de estos títulos que venían creciendo fuerte".

"Si se tienen que desprender de todos los títulos que tienen van a desmoronar el tipo de cambio financiero", estimó.

A su vez, Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, criticó que "muestra una descordinación total entre la Comisión Nacional de Valores (que aprobó 16 nuevos CEDEARs hace poco menos de 2 semanas) y el BCRA restringiendo su operatoria".

"Probablemente esto traiga más incertidumbre en las estrategias de pricing y más presiones cambiaria", pronosticó.

El dólar para el turismo extranjero es una medida "insuficiente" para calmar la presión cambiaria, según analistas

Dólar turismo: Medida homeopática

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores evaluó que "el efecto de la medida para el turismo es poco significativo desde el punto de vista del ingreso de divisas que podría lograrse, quizá unos u$s80 o u$s 100 millones por mes en una hipótesis optimista, pero como señal de la situación crítica en la que están las reservas del BCRA es muy significativa".

De igual lectura, Menescaldi sostuvo que "con un mercado financiero que se está incendiando las medidas que están proponiendo son homeopáticas y que no tienen nada que ver con la enfermedad, deberían hacer anuncios más fuerte y con otro sostén político para terminar con esta crisis de confianza".

Para Ruiz Palacios, "las medidas son bastante marginales, no afectan ninguno de los problemas centrales, y no se acercan ni por asomo al cambio fundamental que está pidiendo el mercado, por eso la reacción de los dólares financieros que siguieron arriba".

El especialista aseveró que "el problema es más de fondo" y destacó que se evidencia en los datos conocidos el miércoles del déficit fiscal de junio "que fueron bastante malos" y "de la balanza comercial con un saldo negativo por primera vez desde octubre de 2020".

"El mercado está entrando en modo pánico y estas medidas marginales se quedan cortas para torcer el rumbo", juzgó.

Por su parte, el economista Federico Glustein recordó que "cuando impulsaron la creación de cuentas para cotizar a MEP para turistas no se abrió ni una, todo lo que requiera burocracia, el ingresante al país no lo usa, y es lo que representa esta medida".

"Las reservas líquidas son nulas, no ingresan dólares del comercio exterior suficientes, la balanza comercial ya es deficitaria,. Esta medida hoy es apagar un incendio con una regadera", cuestionó.

A su vez, Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores señaló que "es una medida que inclusive puede empeorar el precio del blue porque una gran oferta que había en ese mercado es porque muchos turistas van al dólar informal".

En sintonía, Jorge Viñas, portfolio manager de Toronto Trust opinó que "es una movida muy acotada, dudo que alcance para calmar expectativas, pero puede ser el paso inicial hacia un desdoblamiento más amplio y formal".

El mercado prevé que pese a las medidas recientes continuará la presión al alza del dólar blue

Dólares paralelos: ¿se frenará la suba?

Anselmi alegó que las medidas adoptadas "no hay chance que frenen nada" porque el gobierno "no está entendiendo que la dimensión del problema es de raíz fiscal y monetario".

"Con medidas sobre dólar turista receptivo sólo van a acelerar todo porque confirman que tienen un diagnóstico completamente errado de la cuestión", enfatizó.

Javier Casabal, estratega de Adcap Grupo Financiero argumentó que "en el momento en que el mercado está pidiendo claridad a la ministra respecto de cómo planea reducir el déficit, avanza un proyecto de salario básico universal que propone aumentarlo, si la única forma de financiarlo es con mayor emisión, es natural que el dólar suba, cada vez más pesos sobre cada vez menos dólares"

Lopez Alfaro remarcó que "tienen que venir con un plan, un sendero fiscal y tomar medidas más importantes para que se calme el mercado".

En la misma línea, Repetto sostuvo que "las medidas que pueden frenar el pánico deberían ser con mucho aval político, si dan una conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y la ministra de Economía, Silvina Batakis diciendo que están todos comprometidos en cumplir la meta de déficit del FMI y lo van a hacer para 2022 y 2023 cueste lo que cueste, y mostrar cómo lo van a hacer, los dólares se calmarían".

"Pero mientras sigan emitiendo y gastando, la presión seguirá siendo alcista", proyectó.

Albornoz, coincidió en que "la política económica está atravesando una profunda crisis de credibilidad, se necesita sobre reaccionar en materia monetaria y fiscal para dar señales contundentes al mercado de que todavía se puede revertir esta situación que es muy delicada".

El analista financiero, Christian Buteler que "con esta medida del dólar para el turismo no solucionas la corrida" y en ese escenario "es muy difícil saber hasta donde puede subir los dólares mientras el gobierno siga sin dar las señales correctas".

"La única forma de solucionar esto es secar la plaza de pesos, el BCRA tiene que salir a absorber pesos de forma fuerte de la misma magnitud que cuando salieron a comprar bonos en pesos, para que dejen de presionar sobre el tipo de cambio y para eso emitieron más de $1 billón, mientras no lo hagan, esto no se tranquiliza".

Otro broker sentenció: "es una corrida, es más temerario que nunca intentar embocarle al techo, se están dolarizando pesos transaccionales, y nadie quiere vender dólares".

El gobierno las cerealeras exportadoras aceleren las liquidaciones de divisas

¿Habrá más medidas?

En este terreno de escasez de reservas, y tensión cambiaria, el gobierno estudia medida para intentar que las cerealeras exportadoras aceleren las liquidaciones de divisas en las próximas semanas.

Por la incertidumbre cambiaria, esas ventas se han desacelerado, en un escenario en el que los productores de soja también se muestran mucho más conservadores

Se abrió un canal de negociación.La idea es consignar una ventana de tiempo en la cual quienes vendan la soja tengan un beneficio fiscal.

Las conversaciones con los exportadores las está llevando adelante el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

En las últimas horas circularon rumores de que podría implementarse un cambio de tipo diferenciado para los exportadores.

Sin embargo, fuentes oficiales del gobierno aseguraron que "es un gran disparate lo del dólar para el agro, no hay nada de eso" y señalaron que "es parte de una especulación tendiente a forzar el mercado de cambio restringiendo la oferta de divisas"

"No se evalúa ninguna medida que implique mejorar ese tipo de cambio para el agro", afirmaron..