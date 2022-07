Encarecen el "dólar tarjeta": el BCRA fijó una más alta para financiar gastos de más de u$s200

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) incrementó el costo de financiar a través del resumen (es decir, eligiendo la posibilidad de no pagar el total) compras en dólares con tarjeta de crédito al aplicar una tasa más alta a los saldos impagos de los consumos en dólares que se realicen con los plásticos emitidos por entidades financieras cuando los importes sean superiores a los u$s200.

Asimismo, llevó del 57% al 62% (con un alza de 5 puntos porcentuales) la tasa que se aplica a los financiamientos de resúmenes de tarjeta de crédito hasta $200.000 mensuales, en línea con la suba de tasas que aplicó la entidad este jueves, que fue de 8 puntos porcentuales.

Lo que se dispuso es que se aplique la tasa regulada por la ley (que es un 25% más que la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales) para las compras en dólares con tarjeta y se dispuso que las entidades financieras deberán notificar a los tarjetahabientes antes de aplicar esta medida.

El BCRA viene preocupado por el crecimiento de gastos en dólares con tarjeta.

Dólar tarjeta: cuánto se encarece el financiamiento

Teniendo en cuenta que la tasa de préstamos personales suele rondar el 66%, se calcula que este porcentaje que se aplicará a partir de ahora rondará el 82,5%, por lo que sería un 20% más caro financiar compras en dólares a través del resumen de la tarjeta de crédito que las que se hagan en pesos.

Así lo establece la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito en su artículo 16°, especifica cómo se calcula el interés compensatorio o financiero al especificar que "el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes. En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses compensatorios o financieros aplicados al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del día1 al 5 de cada mes por el Banco Central de la República Argentina".

Asimismo, la norma sostiene que la entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa definanciación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito, por lo que el BCRA dispuso en esta nueva disposición que las entidades financieras deberán notificar a los tarjetahabientes (que son los titulares de la mismas) antes de aplicar esta medida.

Recordemos que en esa "bolsa" de gastos de pagos en dólares con tarjeta se incluyen los pagos a proveedores en el exterior y no solo a los realizados en el marco de compras por parte de turistas en el extranjero, por lo que, al encarecer el financiamiento de los mismos, se puede afectar el consumo cultural de los usuarios, como por ejemplo, a través de Netflix, que se paga en dólares en el exterior.

El BCRA busca encarecer las operaciones con dólar tarjeta para desalentar su uso.

Los motivos del BCRA para esta medida

La medida responde a la preocupación del Gobierno por que, en los primeros cinco meses del año, al BCRA se le escaparon por el lado de los gastos en dólares con tarjeta cerca de u$s1.500 millones, según el último Informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios que publicó la entidad. También es verdad que, de alguna manera la existencia de ese tipo de cambio subsidia a los sectores de mayor poder adquisitivo, que son quienes pueden viajar al exterior y, si bien pagan 75% de impuestos en el momento del consumo, luego obtienen la devolución del 45% de percepción de Ganancias.

Por esos motivos, muchas veces se ha vaticinado desde distintos sectores del mercado que el BCRA dispondría cambios en el proceso de cancelación de los consumos en dólares con tarjeta. Muchos rumoreaban que se podría establecer que se paguen mediante el dólar MEP y no al precio del solidario como hasta ahora, pero una medida de ese tipo no podría tomarse sin reformar la Ley de Tarjetas, lo que requiere un paso por el Congreso.

Es por eso que el Gobierno viene tomando medidas por otras vías que desalienten el uso de la tarjeta de crédito para compras y pagos en dólares. Y así esta última resolución se suma a las siguientes decisisiones que se han ido tomando en los ltimos meses en este mismo sentido, que básicamente pusieron poner fin a la posibilidad para las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (que son aquellas empresas que, sin ser entidades financieras ofrecen crédito al público en general) definanciar en cuotas las compras de sus clientes en: