Massa, en el Gobierno: estos nombres suenan para liderar un organismo clave de la gestión económica

José Ignacio De Mendiguren dejó su cargo en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para asumir como secretario de Producción en el equipo económico del nuevo ministro Sergio Massa y, ahora, falta definir quién lo reemplazará en el puesto.

En los últimos días, sonó el nombre del ex presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien fue reemplazado por la ex ministra Silvina Batakis, para ocupar una silla en el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero no se descarta que su destino final sea finalmente el despacho de De Mendiguren.

Sin embargo, no es el único candidato a presidir el BICE, quien también podría acceder a ese cargo es el, hasta ahora vicepresidente del Central, Sergio Adrián Woyecheszen, yerno del ex ministro de Defensa Agustín Rossi.

Eduardo Hecker se desempeñó en el Banco Nación hasta ahora.

Reacomodamientos en BICE y BCRA

Se supo que Woyecheszen tiene reemplazo en el BCRA. Lisandro Cleri es la persona elegida por Massa para ese rol y los rumores indicaban entonces que el saliente vicepresidente de la entidad pasaría a integrar el directorio del Central, per otra de las opciones que se barajan es que pase a liderar el BICE en reemplazo de De Mendiguren.

Por ahora no hay nada confirmado aún, pero el directorio del BCRA tiene ocho sillas, más las del presidente y el vice, por lo que para que Hecker y Woyecheszen se incorporaran a ése cuerpo habría que liberar dos.

Los nombres que sonaban como directores que se quedarían afuera son Arnaldo Bocco y Jorge Carrera, pero de confirmarse la entrada de uno de los dos candidatos mencionados al BICE, solo uno de los dos dejaría de pertenecer a ese Directorio.

Cabe mencionar que el BICE es un banco público argentino con 30 años que está orientado a financiar la inversión y la exportación e importación en los sectores productivo y de servicios.​​ Depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y será una entidad clave en la nueva era del Gobierno, con Massa en Economía, ya que el comercio exterior será una pieza central en su estrategia.