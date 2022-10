Dólar soja: el campo ya liquidó la mitad de lo previsto para el mes y el BCRA compró u$s1.700 millones hasta ahora

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este miércoles u$s272 millones y acumula embolsos por u$s1.647 millones en el mes. De esta manera, en septiembre lleva el nivel de saldo positivo mensual más alto del año, incluso sin haber acabado aún el mes, y logró revertir por completo al momento las pérdidas que había registrado en julio y agosto.

"Es un buen dato el hecho de que se esté logrando reforzar las reservas y ese es el punto central de la estrategia de Sergio Massa porque es una variable clave para lograr normalizar la economía", dice respecto de estos datos a iProfesional el director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia.

Y resalta que, de hecho, si se observan algunos elementos de la economía, como las brechas cambiarias y las cotizaciones de los dólares alternativos, se podría decir que viene teniendo éxito en lograr su objetivo.

Pero, ¿qué está favoreciendo esta tendencia? Se debe a la caída del gasto energético, tal como estaba previsto que sucedería a esta altura del año, lo que implicó una caída en la demanda de dólares para pagar las importaciones de energía. Eso, por un lado. Pero, sobre todo, el ritmo de compras del BCRA comenzó a despegar cuando se empezó a sentir la fuerte evolución de las liquidaciones de que viene realizando el complejo sojero en las últimas dos semanas, desde que se lanzó la propuesta del nuevo dólar soja, que permite al productor percibir $200 por divisa estadounidense en el proceso de exportación de granos y estará vigente hasta fines de septiembre.

De hecho, este miércoles, se liquidaron hoy u$s482 millones, uno de los niveles diarios más elevados registrados desde que comenzó el programa.

Dólar soja: a mitad de mes, el 50% liquidado

Gracias a esta evolución, el sector lleva liquidados alrededor de u$s2.482 millones. Este es un dato importante porque significa que, durante la primera mitad de septiembre, el Gobierno logró alcanzar el 50% de su meta de ingreso de dólares del campo a través de esa modalidad. Y es que el ministro de Economía, Sergio Massa, había anticipado que hasta el 30 de septiembre ingresarán u$s5.000 millones, de acuerdo con lo acordado con el sector.

Massa está logrando alcanzar la meta de liquidación de soja fijada para este mes.

Todo indica que se podrá cumplir la meta si se mantiene el ritmo actual de ingresos de agro-dólares hasta fin de mes, sobre todo teniendo en cuenta que, al día de hoy, que marca justo la mitad del mes, se alcanzó la mitad de ese objetivo.

Sin embargo, Tiscornia advierte que esto pareciera ser un efecto a corto plazo. "No me queda bien en claro qué es lo que puede venir hacia adelante. ¿Qué va a pasar de acá a dos meses si no aparecen más dólares? ¿El Gobierno se va a terminar consumiendo estos dólares en los próximos cuatro meses? De ser así, eso significaría que se trata de una estrategia para llegar a la cosecha del verano", plantea el economista en ese sentido.

Las preocupaciones que genera el dólar soja

Así, considera que, si bien se ha anunciado la llegada de fondos provenientes de organismos internacionales en los próximos meses, que podrían llegar a subsanar el parate esperado en el proceso de liquidación de dólares, "por el momento, se desconoce cómo sigue la película hacia adelante" y considera que sería muy importante que haya una continuidad en el camino de refuerzo de las reservas.

Y, finalmente, advierte que el dólar soja, además de ser una solución en este momento para alentar el ingreso de reservas al BCRA, tiene un efecto colateral negativo: un incremento en la necesidad de emisión monetaria por parte del regulador.

"Porque dado que el BCRA compra a $200 cada dólar que le ingresa, tiene que emitir más de lo que tendría que haberlo hecho si comprara al precio del oficial, que está alrededor de los $142", explica. Y advierte que esto se suma a la problemática del déficit cuasifiscal, que viene empeorando a medida que se va ajustando la tasa de política monetaria.

Así, detalla que los pagos de intereses de las Leliqs han aumentado mucho en el último tiempo.: "ya estamos por encima de los $300.000 millones, lo que es un monto altísimo", alerta.