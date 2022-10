¿Qué se necesita para la compra de dólares?

Recientemente, el Banco Central ha impuesto una nueva "batería de medidas" con el fin de desincentivar la compra de dólar ahorro y otro tipo de dólares. En el caso del dólar ahorro, son tantas las restricciones por lo cual muchos ahorristas si aún pueden comprar dólares.

¿Qué necesitamos para comprar dólares?

A rasgos generales, para la compra de dólares necesitamos cumplir con una serie de requisitos:

Tener ingresos comprobables : para toda operación en el sistema financiero, es necesario contar con ingresos "en blanco" que nos permitan justificar nuestra operatoria. En el caso del dólar ahorro, por lo general, el banco nos pedirá ingresos que sean iguales o superiores a dos SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil), es decir, superior a los $100.000. Por otra parte, en el dólar MEP y CCL, no suelen pedirnos un "ingreso mínimo", pero podrán solicitarnos el origen de los fondos.

: para toda operación en el sistema financiero, es necesario contar con que nos permitan En el caso del por lo general, el banco nos pedirá ingresos que sean iguales o superiores a dos (Salario Mínimo, Vital y Móvil), es decir, superior a los $100.000. Por otra parte, en el no suelen pedirnos un pero podrán solicitarnos el No contar con algún subsidio energético : recientemente, el gobierno aplicó una serie de restricciones para aquellas personas que reciban el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural. Contar con algún subsidio a estos servicios nos impedirá hacer cualquier operación de cambio legal, es decir, la compra de dólar ahorro, MEP, CCL y cripto.

Las personas que accedan a los subsidios energéticos no podrán comprar ningún tipo de dólar legal

Contar con una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares : si bien no es 100% necesario, ya que en el caso del MEP podríamos comprar los dólares y dejarlos en la cuenta del bróker, en el resto de los tipos de cambio es 100% necesario. Además, si deseamos obtener los dólares "en billete", debemos contar con una cuenta de banco en dólares.

Estos requisitos son generales, aunque luego se aplican otros requisitos, dependiendo del tipo de cambio al que deseemos acceder.

¿Qué requisitos necesito para comprar 200 dólares?

En la actualidad, son muy pocas las personas que pueden comprar los 200 dólares "ahorro" a través de los bancos o entidades financieras, por lo que es más sencillo hacer mención sobre quienes no pueden acceder a este tipo de cambio:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.

o programas de como la Asignación Universal por Hijo. Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.

o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro. Cotitulares de cuentas bancarias.

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses.

algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses. Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0 .

. Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP".

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.

durante la pandemia. Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales .

. Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.

u en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, Quienes hayan accedido a los subsidios de energía eléctrica y/o al gas natural. Si se desea poder seguir operando, se debe iniciar el proceso de "baja a los subsidios".

Los gastos en dólares con la tarjeta de crédito se descuentan del cupo total

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se debite directamente los dólares de la cuenta o se pague el resumen en dólares, se descontarán del monto que podremos comprar. Es decir, si gastamos u$s 50 con la tarjeta de crédito, solamente podremos comprar u$s 150 bajo esta modalidad.

¿Cómo se hace para comprar dólares en Argentina?

Para comprar dólares en nuestro país es necesario contar con los requisitos previamente mencionados como por ejemplo tener una cuenta de ahorro o caja corriente en dólares.

El procedimiento variará según el "tipo de cambio" con el que operemos. En el caso del dólar ahorro, el procedimiento puede llegar a variar según la entidad financiera elegida. En este caso tomaremos como referencia el procedimiento a seguir si compramos los dólares en el Banco Nación.

Para ello, no debemos estar impedidos por el gobierno para la compra de divisas y cumplir con todos los requisitos que mencionamos previamente.

En caso de contar con estos requisitos, la operatoria detallada en la página web del Banco Nación especifica los siguientes pasos para adquirir la divisa estadounidense:

Ingresar al homebanking . Una vez que realizamos dicho paso, deberás acceder al menú Inversiones/Compra-Venta de dólares

. Una vez que realizamos dicho paso, deberás acceder al menú Inversiones/Compra-Venta de dólares Aceptar "Términos y Condiciones"

Seleccionar la cuenta donde nos van a realizar el débito y luego la cuenta donde queremos que se acredite el dinero.

donde nos van a realizar el débito y luego la cuenta donde queremos que se acredite el dinero. Ingresar el importe y seleccionar "Realizar Transacción" e ingresar la clave de ingreso a Home Banking .

y seleccionar "Realizar Transacción" e ingresar la . Imprimir o descargar el comprobante.

También se puede comprar la divisa norteamericana por caja, pero el límite se reduce a USD 100 mensuales.

¿Quién puede comprar dólares en el banco?

Actualmente, todas las personas que cumplan con los requisitos para la compra de "dólar ahorro" pueden comprar dólares en el banco. Sin embargo, es muy probable que, con el paso del tiempo, sean cada vez menos las personas que puedan comprar dólares en el banco.

Cada vez son más las restricciones para acceder al dólar ahorro

De hecho, en junio 2022 po ejemplo, tan solo 855.000 personas compraron dólar ahorro, lo que se traduce en menos de un 5% de los titulares de cuentas bancarias.

¿Cuántos dólares se pueden comprar por mes en Argentina 2022?

Dependiendo el método que escojamos para la compra de dólares, será el límite que tendremos para la adquisición de la divisa norteamericana.

En el caso del dólar ahorro, el límite es de u$s 200 mensuales, siempre y cuando la transacción se haga por homebanking y no se hayan realizado gastos en dólares, ya que estos se descuentan del "cupo" de u$s 200.

De momento, solo se pueden comprar u$s 200 por mes

En el caso de que optemos por otro tipo de cambio como el MEP y el CCL, no "hay límites", es decir, el límite será la cantidad de dinero que podamos justificar su origen.