Alerta en la City: anticipan que suba del dólar blue meterá más presión a la inflación en octubre

El dólar blue cotizó este viernes a $290, mientras que los dólares financieros que se negocian en el ámbito bursátil -contado con liquidación y MEP- también acentuaron la tendencia alcista por el impacto del nuevo dólar tarjeta o turista. El CCL finalizó en $312,43, en tanto que el MEP quedó en $298,49.

Así, las divisas financieras se van acercando cada vez más al llamado dólar Qatar, que hoy se ubicó en $316,90, tal como pronosticaron los analistas tras el anuncio de este nuevo tipo de cambio diferencial que, según el mercado, le impone un piso a las cotizaciones paralelas, y un umbral del 100% a la brecha cambiaria.

A su vez, el dólar blue acumuló en la semana un alza de $13, de los cuales $11 fueron por efecto del dólar Qatar. El Gobierno oficializó este jueves los detalles del nuevo tipo de cambio y del denominado dólar Coldplay, a través de la publicación en el Boletín Oficial de las normas que lo reglamentan.

Ante la escalada del blue, algunos analistas advierten sobre el riesgo de aceleración de la inflación, dado que prevén que cuando el dólar informal cruce la barrera de los $300 -y se mantenga por arriba de ese valor- habrá un traslado a los precios.

Dólar blue: para el Gobierno no es una preocupación

La portavoz de Presidencia Gabriela Cerruti minimizó el salto del dólar informal y dijo en conferencia de prensa que "el dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del Gobierno".

El economista Federico Glustein retrucó: "Para el Gobierno, el blue no es una preocupación porque mira solamente la ventana de las reservas y no el impacto inflacionario".

Cerruti dijo el dólar blue no es una preocupación para el Gobierno.

"Es decir, mira una parte pequeña del problema pero no el global, lo cual es preocupante para una gestión", juzgó el economista, quien además alertó que "con un alza del blue fuerte el impacto sobre los precios se va a encender y va a ser dificultoso saltar de un 100% o más -de inflación anual tal como reflejó el último REM- a un 60%" para 2023, como figura en el proyecto de ley de Presupuesto.

Con la misma mirada, el analista financiero Christian Buteler sobre los dichos de Cerruti, replicó: "Que se preocupe por la inflación, que solamente sube". En tanto, la economista Natalia Motyl tildó de "lamentables los dichos de la vocera", ya que "los saltos del blue no son más que el reflejo de la corrosión del valor del peso".

Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, alegó: "No es erróneo lo que plantea la vocera presidencial", pero enfatizó que "lo que debería preocupar al Gobierno es lo que está pasando con el peso, que pierde valor a paso acelerado, y es esta caída en su valor lo que se refleja en el tipo de cambio libre".

Dólares paralelos: ¿la suba impactará sobre la inflación?

El INDEC informó este viernes la cifra de inflación de septiembre que, fue de 6,2%. Si bien la cifra estuvo ligeramente debajo de lo esperado, ahora los economistas alertan sobre una nueva aceleración de los precios motorizada la escalada de los dólares paralelos.

Marí señaló que "la pérdida de valor del peso se refleja en los precios más rápido o más despacio según las flexibilidades o rigidices que existan en cada mercado, y el tipo de cambio está entre los precios que reaccionan más rápido. En ese sentido, da una señal a los demás actores de la economía sobre hacia dónde moverse".

"Que haya un salto en el tipo de cambio libre muestra que el peso sigue perdiendo valor, lo que luego se verá reflejado en la actualización de precios de empresas y trabajadores", auguró.

Analistas aseguran que la suba de los dólares libres se trasladará a precios.

En esta línea, Buteler explicó que "la suba del dólar -por más que no sea el dólar oficial- genera expectativas de una devaluación y de más inflación. Y cuando encima tenés una dinámica de indexación y aumento de precios constantes, siempre va a terminar impactando". Y aseguró: "Cuánto más alta es la inflación, más rápido es el traslado a precios de eventos como este. Es casi automático ya el traslado a precios de una suba del dólar".

Por su parte, María Castiglioni, directora de C&T Asesores, sostuvo que "el impacto mayor es en término de las expectativas, de cómo juegan en las perspectivas inflacionarias toda esta dinámica que estamos viendo de los dólares". La economista, además, aseveró que "el problema es que no se están atacando las causas de la inflación, y se están poniendo cada vez más parches, y eso no impacta positivamente porque no ayuda en términos de las expectativas".

También remarcó que "el dólar tarjeta también impacta porque pone un benchmark (punto de referencia) más alto para todo lo que tiene que ver con lo que compite con los gastos en el exterior, sobre todo los temas de turismo doméstico", remarcó.

En ese sentido, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, coincidió que "el nuevo dólar tarjeta va a imponer un piso para ciertos productos, en especial, los relacionados con el turismo", y especuló que "irte de vacaciones en el país probablemente salga más caro".

Dólar blue: ¿qué valor hará saltar los precios?

Buteler argumentó que "si los dólares blue y MEP pasan de $270-$280 como estaban ante del nuevo dólar tarjeta a un rango $310-$320, será una suba de 15%. Y vas a tener un impacto en la inflación, como ha ocurrido siempre".

"Los dólares paralelos venían bajando y a partir de la nueva medida como es lógico empezaron a subir nuevamente", cuestionó el analista y razonó: "Entraron dólares del FMI, entran los del BID, se cierra el acuerdo con el Club de París, no necesitas emitir para cubrir el déficit porque colocan deuda. Los dólares libres tendrían que estar bajando pero terminan subiendo por el nuevo piso que le pone el 100% de impuestos".

Cuando el blue cruce los $300 y se sostenga en ese valor habrá traslado a precios, según analistas

Buteler subrayó que "siempre cuando sube el dólar hay expectativa de mayor devaluación como sucedió en julio cuando los dólares libres saltaron de $210 a $350 y la inflación se fue de 4,5% a 7%, y aunque las empresas no importan a ese dólar, suben los precios por las dudas, porque no saben cuándo van a tener que importar a otro dólar".

Buteler estimó que "en dos semanas creo que ya estaremos con los dólares paralelos arriba del valor del dólar tarjeta, y ahí veremos cuál va a ser el impacto en la inflación que seguramente va a pegar algún saltito más, no es que se va a ir a 10%, pero capaz no va a bajar de 7%".

A su vez, Glustein dijo que "sin dudas el nuevo dólar tarjeta le pone piso a los financieros y al blue, la medida recalentó la apática movilidad del dólar en términos generales que se encontraba amesetado y expectante de un cepo más duro y del mercado internacional".

"El blue a $300 va a pasar dentro de poco y con ello, va a haber un traslado a precios como mínimo de un 10%, hay una inercia que va a acompañar este movimiento", vaticinó.

Con el mismo diagnóstico, Motyl, aseveró que "este nuevo alza sobre los dólares paralelos impacta sobre el nivel general de precios, ya estoy proyectando una inflación anual que podría cerrar en un 110%, con una inflación en octubre del 7% aunque podría superarlo, dependiendo de la dinámica del mercado cambiario y acercarse a un 8%".

"El peso perdió sus funciones de reserva de valor y ahora como unidad de cuenta, ya que los precios relativos comienzan a fijarse con el dólar blue, y no con el oficial. Dado el nivel de brecha, el tipo de cambio oficial queda artificial. Por lo tanto, cualquier suba del blue impacta sobre el nivel general de precios", fundamentó.

El Banco Central siguió vendiendo dólares y el nivel de reservas es otro factor que puede presionar a los precios.

El Banco Central pone el foco en las reservas

En cambio, Menescaldi relativizó un eventual impacto del ascenso de dólares paralelos sobre la inflación, aunque estimó que ante la suba de los dólares financieros y las mayores restricciones a las importaciones, puede haber remarcaciones "por la menor oferta de bienes".

También dijo que "el rumor de planes de congelamiento de precios hace anticipar subas". Al respecto, Buteler ironizó: "Es hermoso anticipar un congelamiento de precios 20 días antes, así las empresas tienen ese tiempo para remarcar y después aguantar el congelamiento".

De todos modos, Menescali dijo: "Me preocupa más que pase con las reservas internacionales y con el mercado de deuda en pesos, eso va a ser lo que va a determinar parte de la trayectoria de los precios hacia adelante".

En ese sentido, finalizado el dólar soja que permitió al gobierno sumar reservas por u$s5.000 millones, el BCRA terminó el viernes con un saldo neto vendedor de u$s68 millones y acumula en lo que va del mes ventas por u$s296 millones.