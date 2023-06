¿Cuánto dinero se puede llevar al exterior sin declarar?

Al momento de hacer un viaje, se debe tener en cuenta el dinero que se necesitará para moverse y pasar los días en el exterior.

Es importante tener en cuenta cuáles son los montos máximos permitidos por Aduana para llevar al extranjero.

¿Cuánto es lo máximo que se puede llevar en efectivo a USA?

Sea cuál sea nuestro caso, Aduana nos permite llevar un máximo de u$s 10.000 por persona y, en el caso de los menores de edad, u$s 5.000.

Uno de los destinos más elegidos por los argentinos que viajan al exterior son los Estados Unidos de América, en especial Miami, por sus paradisíacas playas, como también Orlando, debido a su gran atractivo por los parques de diversiones Universal Studios y Disney World.

Si bien en Estados Unidos la mayoría de las personas suelen pagar sus compras y gastos con tarjeta, ya sea de débito o crédito, siempre es recomendable llevar algo de dinero en efectivo, sobre todo para gastos menores como la compra de un helado o comprar algún refrigerio popular como los corndogs, o el pago de propinas.

Si bien en los restaurantes es posible abonar las propinas con tarjeta de débito o crédito, existen otros casos en los que se complica como en el aeropuerto o los maleteros en el caso de que nos hospedemos en un hotel.

Siempre es aconsejable llevar algo de dinero en efectivo para el pago de propinas

Sin embargo, debido a las restricciones cambiarias, muchas personas deciden llevar únicamente dólares en efectivo y no utilizar las tarjetas, salvo para un caso de emergencia.

¿Cuánto dinero se puede sacar de España?

Actualmente existe un profundo cepo cambiario, a raíz de las pocas reservas del BCRA, por lo que, dependiendo el método que elijamos, será la cantidad de dinero que podamos retirar en el exterior como es el caso de España.

En el caso de necesitar retirar dinero en efectivo a través de nuestra tarjeta de crédito, un servicio conocido como "adelanto en efectivo", es de u$s 200 o su equivalente.

En el caso de España, al usarse euros en lugar de dólares, se debe "convertir" los euros con respecto al dólar. Por ejemplo, si el euro cotiza en u$s 0,90, entonces deberemos dividir los u$s 200 permitidos por u$s 0,90, dándonos como resultado un límite de 222,22 euros aproximadamente.

Po otra parte, si decidimos retirar dinero en España a través de nuestra tarjeta de débito, dependerá de las cuentas que tengamos. Es decir, si el retiro se hace a través de nuestra cuenta en pesos argentinos, la operación será similar a la compra de dólar ahorro, por lo que nuestro límite será el saldo restante del cupo de u$s 200.

En el caso que el débito se haga de nuestra cuenta en dólares, no hay ningún tipo de límite, por lo que podremos retirar todo el dinero que deseemos, siempre y cuando tengamos el saldo en nuestra cuenta.

Si los euros que retiramos se debitan de nuestra cuenta en dólares, no hay límite de extracción, salvo los establecidos por el banco

Cabe recordar que, en todos los casos, dependerá de la política de nuestro banco, por lo que es aconsejable consultarlo previamente con este.

¿Cuántos dólares se pueden pasar por Aduana Argentina?

Actualmente, el límite de dinero que se puede pasar por Aduana en es de u$s 10.000 para las personas mayores de edad y de u$s 5.000 en el caso de las personas menores de edad.

En el caso de que necesitemos ingresar un monto superior al país, debemos realizar una declaración especial en Aduana, mediante el formulario OM 2249A. En cuanto a los egresos, si estos superan los montos permitidos, únicamente se deberá hacer mediante transferencia.

¿Cuánto dinero se puede llevar a Argentina sin declarar?

De momento, podremos traer dinero a Argentina sin declarar por un monto máximo de u$s 10.000 o u$s 5.000, dependiendo de nuestra edad. Por otra parte, si en lugar de dinero traemos bienes del exterior con valor económico, como por ejemplo una consola de videojuegos, los límites sin declarar son distintos.

En el caso que viajemos por avión o vía marítima, podemos traer productos por un valor total de u$s 500 sin abonar impuestos. Adicionalmente, podemos comprar hasta u$s 500 en el free shop de llegada sin pagar impuestos.

En el caso de que viajemos por vía aérea o marítima, podremos traer productos por hasta u$s 500 sin pagar impuestos

En el caso de que viajemos por tierra o río, el límite es de u$s 300 por persona y el freeshop de llegada no tiene franquicia, salvo en Puerto Iguazú, donde tenemos una franquicia de u$s 500.

En el caso de que superemos dichos límites, deberemos pagar el 50% sobre el excedente. Por ejemplo, si realizamos gastos por u$s700, el excedente es de u$s 200. Si aplicamos el 50% sobre dicho excedente, deberemos pagar u$s 100 en concepto de impuestos.

Cabe recordar que estos límites se pueden utilizar una única vez por mes, es decir, que, en el caso de viajar más de una vez en el mismo mes, solo podremos usar una vez estos valores "exentos", por lo que deberemos pagar el 50% sobre el total.

Por ejemplo, supongamos que en un mes hicimos dos viajes en avión. En el primero gastamos u$s 600, por lo que deberemos descontar los u$s 500 permitidos, quedando u$s 100 de "excedente", por lo que, al aplicar el impuesto, deberemos abonar u$s 50.

En el segundo viaje volvimos a gastar u$s700. Sin embargo, en este caso abonaremos mucho más, ya que no podemos descontar esos u$s 500, sino que el 50% se aplicará sobre el total. Es decir, pagaremos el 50% de los u$s 700 gastados, por lo que deberemos abonar u$s 350 en concepto de impuestos aduaneros.

La franquicia se aplica una vez por mes calendario

Por otra parte, la ley exime del pago a un teléfono celular y a una computadora portátil o tablet, por considerarlos artículos personales sin importar la marca ni el precio que hayamos pagado por dichos bienes.