Dólar blue: ¿la cotización va rumbo a los $500 pese a la suba de las tasas?

El dólar blue registró este lunes 15 de mayo un salto de $9 al cerrar en $483, pese a la suba de la tasa de interés de política monetaria y del rendimiento de los plazos fijo a 97% anual y otras medidas anunciadas durante el fin de semana por el ministerio de Economía. Y para algunos analistas, el dólar informal podría coquetear otra vez con tocar los $500 hacia fin de mes.

Para los economistas consultados por iProfesional, la escalada del dólar informal es una reacción al mal dato de inflación de abril de 8,4%, superior a lo que preveía el mercado, y a que la suba de la tasa de interés se queda corta frente a las expectativas inflacionarias para mayo por lo cual resulta insuficiente para desalentar la dolarización en un contexto de incertidumbre electoral.

Para el mercado, las medidas anunciadas por Economía "son parches desesperados" que no revierten el deterioro de las expectativas al no solucionar el problema de fondo que es la escasez de reservas.

Además, los analistas consideran que las nuevas restricciones para importadores para operar con los dólares financieros - CCL y MEP- que puso en marcha el viernes el BCRA, junto con una resolución de la Comisión Nacional de Valores también conocida el viernes, con restricciones para los Fondos Comunes de Inversión de suscribir, contribuyen a recalentar el blue.

En este contexto, en el mercado ven chances de que el dólar blue durante la segunda quincena de este mes pueda volver a testear los $500 millones, un valor que amagó con tocar durante la corrida cambiaria de la última semana de abril.

Dólar blue: ¿por qué se disparó?

La economista Natalia Motyl evaluó que "la suba del dólar blue responde tanto a los datos de inflación de abril conocido el viernes como a las medidas tomadas por el Gobierno", dado que "hoy el mercado ha descontado que la suba de tasas de interés en 600 puntos básicos ha sido insuficiente".

El dólar blue arrancó la semana con un salto de $9 al cerrar en $483

"La tasa efectiva mensual (TEA) quedó por debajo de la inflación, y la esperada de mayo, y los instrumentos en pesos han dejado de ser atractivos para el ahorrista en un contexto en el que se espera una corrección del mercado cambiario post elecciones", afirmó.

Asimismo, la economista sostuvo que "las dificultades para acumular reservas por parte del BCRA no hace más que presionar la demanda de dólares por cobertura, hoy las reservas netas están en rojo en u$s3.300 millones y siguen cayendo, eso agudiza la crisis de confianza que impacta negativamente sobre la demanda del peso".

En sintonía, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, vinculó la escalada del dólar blue a que "los anuncios del fin de semana en general dan la idea de que no se quiere combatir en serio a los problemas y se buscan atajos para llegar a fin de mandato aunque se profundicen los desequilibrios".

De igual visión, el economista Federico Glustein atribuyó el salto del blue a una reacción al "dato de inflación de 8,4%, superior al mes anterior, que hace derivar un número de medidas que son parches, pero que afectan a la obtención de dólares financieros por un lado y que muestra una eventual erogación de dólares en importados para conseguir alimentos más baratos".

"Se ve que no hay un plan de reducción del gasto fiscal, por ende, las medidas son de sábana corta, no atacan los problemas, y mayormente, dificultan el escenario", criticó.

A su vez, el analista financiero Christian Buteler dijo que "cuando empieza a desaparecer el pure de principio de mes, cuesta conseguir vendedores y el mercado está muy chico, entonces se reduce la oferta, y por más que no suba la demanda, termina tirando el precio para arriba".

Para los analistas, el salto del blue es una reacción al mal dato de inflación de abril de 8,4%

Suba de tasas: ¿desalentará dolarización y volverá el carry trade?

Buteler remarcó que "la suba de la tasa de interés que dará un rendimiento mensual de 7,97%termina quedando negativa en cuanto a la inflación de abril y la esperada para este mes que muchos estiman que empieza otra vez con un 8 adelante, pero además el problema es la emisión de pesos, y ese es el primer factor de inestabilidad del tipo de cambio".

"Mientras mantengas la emisión de pesos no hay tasa que alcance porque no hay demanda de dinero, entonces los pesos que tiras a la calle, parte termina presionando al tipo de cambio porque se pasan a dólares", vaticinó.

De igual diagnóstico, Jeremías Morlandi, director de políticas públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI) alegó que "podemos discutir sobre si subir la tasa es la medida correcta o no, pero lo cierto es que continuar subiendola por debajo de la inflación es una medida que sólo añade ruido y no aporta nada".

"En este contexto político y económico se necesitan medidas mucho más robustas que una tibia suba de tasa para revivir la demanda de dinero, dado que si está continúa cayendo no hay suba de tasa que la recomponga", objetó.

Agregó que "subir la tasa incrementa la velocidad a la que crecen los pasivos del BCRA, que ya superan los $12,5 billones, a esta nueva tasa deberá emitir $1 billón por mes sólo para solventar los intereses,y al generar la expectativa de más emisión, se incrementan las expectativas de inflación futura"

Por su parte, Motyl cuestionó que "no hay grandes anuncios que ataquen el problema de fondo que es el exceso de papelitos de colores (pesos), son parches desesperados para ver si logran aguantar un poco más" y eso "es una señal negativa a los mercados" , por lo que prevé "una nueva dolarización de carteras".

Para los analistas, la nueva suba de tasas del plazo fijo se quedó corta frente a inflación y no frenará dolarización

Reschini coincidió que "las medidas son un refuerzo al ‘Plan lLegar’, y no constituyen solución alguna a los problemas de fondo: son como acelerar y frenar a la vez, puesto que desincentivan inversión con suba de tasas y a la vez incentivan el consumo y expanden a través de los enormes pasivos remunerados del BCRA, lo que empeorará la inflación".

En ese marco, el experto advirtió que "la tasa sigue quedándose corta" por lo cual opinó que "apuestas por carry trade con este desborde inflacionario y una tasa que sigue por detrás, con un BCRA sin reservas, lo veo demasiado arriesgado".

Para Glustein, "la suba de las tasas es fuerte, pensando que hace días la subieron 10 puntos porcentuales, pero la realidad es que es probable que no sirva, dado que la dolarización pre electoral no tiene freno". Y añadió que "no cambia la sustancia del contexto actual, la demanda de dólares es notoria y creciente, a medida que se acerca el escenario electoral".

Asimismo, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, afirmó que la suba de tasa "no es suficiente dada la nominalidad (inflación)" para mantener calmos a los dólares paralelos, juzgó que "no es una buena medida aumentar la intervención (en el mercado de cambios) " y auguró que "las tensiones cambiarias seguirán si el desequilibrio monetario sigue expandiéndose". En este contexto, el experto dijo que "no creo que con estos niveles de tasa aparezcan apuestas de carry trade".

Dólar blue: ¿rumbo a los $500?

El dólar blue el martes 25 de abril, en plena corrida cambiaria, cerró en un valor récord de $495, aunque en esa jornada llegó a tocar un pico de $497.Pese a la nueva suba de la tasa, los analistas advierten que el dólar blue podría retomar la escalada rumbo a los $500 durante la segunda quincena de mayo en un contexto de mayores restricciones al CCL y MEP, exceso de pesos, escasez de dólares, e incertidumbre electoral.

Para Reschini, "pueden llegar a contener un desborde cambiario por un tiempo con esta sua de tasa, mayores restricciones e intervenciones, pero sin duda la tendencia seguirá al alza", por lo que cree que "no sería nada descabellado en un contexto de inestabilidad creciente" que el dólar blue amague con los $500.

Para analistas, las medidas anunciadas el fin de semana no solucionan el problema de fondo que es la escasez de reservas

Para Motyl, hay una serie de factores que presionan a los dólares paralelos: "el dato de inflación que impulsa una mayor demanda de dólares; la caída de reservas internacionales; la demora en la aprobación del FMI de los desembolsos, la aceleración económica de principales socios comerciales".

"Todo anticipa menos dólares para el futuro lo que presiona aún más la demanda de dólares ante una inevitable corrección", alegó. En ese marco, la economista vislumbra "un dolar blue a $500 para fin de este mes"

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber argumentó que la nueva suba en la tasa de interés "no resultaría efectiva en el actual delicado contexto para resolver el exceso de pesos y la escasez de dólares, ni siquiera a modo de ‘puente’ mientras se esperan que las negociaciones con el FMI aporten fondos frescos, toda vez que con el dólar agro¨no se retienen divisas".

"Aunque arrancaron relativamente tranquilos, con el correr de la rueda, los dólares financieros desregulados y el libre (blue) se fueron reacomodando al alza como respuesta a las últimas medidas económicas anunciadas ya que los operadores anticipan resultarán poco efectivas para mejorar las expectativas en el actual contexto político-económico", señaló.

Ber advirtió que "la nueva suba en la tasa tendría implicancias negativas en la actividad económica y también sobre la dinámica de los intereses de los pasivos remunerados del BCRA, lo cual presiona además incluso más a la dinámica de la inflación".

"A medida que crece el clima de incertidumbre, la tasa resulta una herramienta menos efectiva para mejorar las expectativas de los agentes económicos y así frenar la búsqueda de cobertura, por lo cual la aceleración de la nominalidad de la economía invita a testear los $ 500 en las próximas semanas", especuló.

Algunos analistas ven chances de que el dólar blue para fin de mes pueda tocar $500

Glustein también aseguró que el valor del dólar blue "tiene para crecer un trayecto" aunque consideró que "todavía es muy temprano para que alcance los $500", y prevé que ese valor podria alcanzarse recién "cerca del cobro del aguinaldo".

Te puede interesar Cuál pasaría a ser el precio del dólar si la Argentina decide abandonar el peso

Según su visión, el blue subirá un "día o dos más, y después se estabiliza porque se hace rulo con el MEP y aumenta la oferta, baja el precio, y vuelve a un escenario de relativa calma".